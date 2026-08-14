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Gabriel Martinelli finalmente toma decisão sobre transferência enquanto o Galatasaray faz proposta de £ 38 milhões pela estrela do Arsenal
Arteta avalia reformulação no ataque
A possível saída de Martinelli marcaria outra mudança significativa no ataque do Arsenal, que já viu Leandro Trossard se transferir para o Besiktas em um acordo de £15,3 milhões no início desta janela. Para preencher a lacuna pelo lado esquerdo, o Arsenal já investiu £34 milhões para contratar Christos Tzolis, do Club Brugge, mas o clube ainda segue sendo ligado a outras saídas de peso para equilibrar as contas e financiar novas chegadas antes do prazo final.
ESPN Brasil informa que o Arsenal está aberto a vender o ex-jogador do Ituano caso sua pedida de €50 milhões (£42,7 milhões) seja atendida, após supostamente ter oferecido o jogador a vários clubes da Arábia Saudita e da Turquia.
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Gigantes turcos não conseguem seduzir estrela brasileira
No entanto, a reportagem acrescenta que Martinelli disse à diretoria do clube que não tem interesse em uma transferência para a Turquia. Embora a posição do jogador pareça firme, o clube turco não se deixou desanimar em sua busca por uma contratação de impacto. Relatos recentes indicam que a equipe de Istambul já sondou o terreno ao apresentar uma proposta formal de € 45 milhões (£ 38 mi) pelo ponta brasileiro. A oferta agora está na mesa, obrigando o Arsenal a decidir se vai lucrar com um jogador cujo contrato está previsto para expirar no próximo verão ou correr o risco de perdê-lo sem receber nada em 12 meses.
Conversas surpreendentes de troca por Victor Osimhen
Em uma reviravolta fascinante nas negociações em andamento entre os dois clubes, as conversas se ampliaram para incluir uma possível transferência de Victor Osimhen. As informações indicam que o Arsenal manteve conversas com o Galatasaray sobre um acordo para contratar o atacante nigeriano, que se juntou ao clube turco em definitivo apenas no verão passado. O Arsenal estaria voltando sua atenção para o atacante de 27 anos depois de considerar impossível tirar Julian Alvarez do Atlético de Madrid neste agosto.
O clube do norte de Londres está explorando a possibilidade de levar o ex-jogador do Napoli para a Premier League como parte de uma série mais ampla de negócios envolvendo o clube turco. Esse interesse repentino marca uma grande mudança estratégica para Arteta, que abriu mão da oportunidade de contratar o atacante em 2024 devido a restrições financeiras.
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Prodígio adolescente de saída
Enquanto Martinelli resiste a uma transferência para Istambul, outro talento do Arsenal parece cada vez mais perto de se mudar para o Rams Park. Os clubes estão atualmente em negociações avançadas envolvendo o promissor Ethan Nwaneri, de 19 anos, que passou a segunda metade da última temporada emprestado na França, no Marseille. O Arsenal teria fixado em € 40 milhões (£ 34,1 milhões) o valor de seu jogador formado na base.
O Arsenal enfrenta um período final movimentado da janela enquanto se prepara para a Community Shield contra o Manchester City, em 16 de agosto. Com várias situações em andamento envolvendo Martinelli, Nwaneri e, possivelmente, Osimhen, o elenco pode estar muito diferente quando iniciar a defesa do título contra o Coventry City.
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