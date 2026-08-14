Em uma reviravolta fascinante nas negociações em andamento entre os dois clubes, as conversas se ampliaram para incluir uma possível transferência de Victor Osimhen. As informações indicam que o Arsenal manteve conversas com o Galatasaray sobre um acordo para contratar o atacante nigeriano, que se juntou ao clube turco em definitivo apenas no verão passado. O Arsenal estaria voltando sua atenção para o atacante de 27 anos depois de considerar impossível tirar Julian Alvarez do Atlético de Madrid neste agosto.

O clube do norte de Londres está explorando a possibilidade de levar o ex-jogador do Napoli para a Premier League como parte de uma série mais ampla de negócios envolvendo o clube turco. Esse interesse repentino marca uma grande mudança estratégica para Arteta, que abriu mão da oportunidade de contratar o atacante em 2024 devido a restrições financeiras.



