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Gabriel Martinelli ficou sem palavras depois que um gol histórico garantiu a classificação do Brasil, apesar de um início difícil contra o Japão
Drama no final da partida em Houston
Martinelli se revelou o herói do Brasil, que superou um grande susto para derrotar o Japão por 2 a 1 na partida das oitavas de final. Os pentacampeões tiveram um início difícil, com o Japão abrindo o placar pouco antes da marca de meia hora, embora Casemiro tenha empatado para a Seleção no segundo tempo. Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, Martinelli apareceu com um gol aos cinco minutos do tempo de acréscimo, marcando o gol da vitória mais tardio no tempo regulamentar das fases eliminatórias da Copa do Mundo já registrado (desde 1966), segundo a Opta. Após uma fase de grupos difícil, na qual teve dificuldades para finalizar com precisão, o atacante finalmente balançou as redes no momento mais importante, garantindo a classificação de sua equipe para a próxima fase.
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Martinelli reflete sobre a vitória emocionante
Ao falar após o apito final, um emocionado Martinelli teve dificuldade para assimilar a magnitude de sua contribuição. “Não tenho palavras para descrever a alegria que sinto no coração neste momento, ao ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação, toda a minha família... Não consigo nem explicar o que estou sentindo agora”, disse ele aos repórteres.
Ele também revelou que uma chance perdida recentemente — mais especificamente, ter acertado a trave durante a fase de grupos — vinha pesando em sua mente antes do feito heróico desta noite. “Eu estava conversando com minha família. Outro dia, acertei a trave; sabia que teria outra oportunidade. Graças a Deus, hoje consegui marcar o gol da vitória”, acrescentou o jogador de 25 anos.
Brasil escapa de grande susto
Foi uma noite nada tranquila para os gigantes sul-americanos, que ficaram atrás no placar no primeiro tempo. O Japão abriu o placar de forma surpreendente quando Kaishu Sano aproveitou um lapso de concentração de Danilo para vencer Alisson Becker com um chute rasteiro. A vantagem dos azarões se manteve até os 56 minutos, quando o experiente meio-campista Casemiro empatou ao cabecear para o gol um cruzamento de Gabriel Magalhães.
A Seleção exerceu pressão implacável nos minutos finais, com Vinícius Júnior vendo seu chute desviado por Zion Suzuki na trave. Quando a prorrogação parecia iminente, Bruno Guimarães encontrou Martinelli, que chutou com efeito preciso no canto, partindo o coração dos japoneses.
- AFP
Olhando para o final da 16ª rodada
Embora a vitória tenha sido conquistada com muito esforço, o Brasil agora volta sua atenção para a fase eliminatória, enquanto continua sua busca pela sexta estrela. Há preocupações quanto à condição física de Casemiro, que foi forçado a sair no final da partida com o que parecia ser uma lesão na perna, o que pode deixar uma lacuna no meio-campo para a próxima partida.
A Seleção permanecerá nos Estados Unidos para enfrentar a Costa do Marfim ou a Noruega na próxima fase. A partida está marcada para 5 de julho, em Nova Jersey, onde o Brasil espera ter um caminho mais tranquilo até as quartas de final do que aquele que lhe foi imposto pela resistente seleção japonesa.