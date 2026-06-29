Gabriel Martinelli ficou sem palavras depois que um gol histórico garantiu a classificação do Brasil, apesar de um início difícil contra o Japão

Ao falar após o apito final, um emocionado Martinelli teve dificuldade para assimilar a magnitude de sua contribuição. “Não tenho palavras para descrever a alegria que sinto no coração neste momento, ao ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação, toda a minha família... Não consigo nem explicar o que estou sentindo agora”, disse ele aos repórteres.

Ele também revelou que uma chance perdida recentemente — mais especificamente, ter acertado a trave durante a fase de grupos — vinha pesando em sua mente antes do feito heróico desta noite. “Eu estava conversando com minha família. Outro dia, acertei a trave; sabia que teria outra oportunidade. Graças a Deus, hoje consegui marcar o gol da vitória”, acrescentou o jogador de 25 anos.