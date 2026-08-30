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Gabriel Martinelli Arsenal 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Gabriel Martinelli está prestes a quebrar o recorde de transferências do Arsenal com uma lucrativa ida para o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Mercado da bola
G. Martinelli
Al Hilal
Arsenal
Premier League
Campeonato Saudita

O Arsenal está prestes a garantir sua maior taxa de transferência de todos os tempos, enquanto Gabriel Martinelli se prepara para finalizar uma transferência recorde de £ 55 milhões para o clube saudita Al-Hilal. Mikel Arteta reconheceu a situação em andamento, enquanto o Arsenal se prepara para se despedir de uma peça-chave de sua recente campanha de disputa pelo título antes do prazo final da janela de transferências.

  • Taxa de transferência recorde aguarda o Arsenal

    Martinelli está se preparando para viajar ao Oriente Médio nos próximos dias para realizar exames médicos antes de uma proposta de transferência para o Al-Hilal. De acordo com uma reportagem do The Mirror, o clube da Saudi Pro League chegou a um acordo com o Arsenal por uma taxa na casa de £55 milhões (€65 milhões).

    Se o negócio for finalizado antes do prazo de terça-feira, o Arsenal superará algumas de suas vendas mais significativas, incluindo a taxa de £35 milhões recebida por Alex Oxlade-Chamberlain em 2017. Martinelli chegou ao Arsenal vindo do Ituano em 2019, marcou gols cruciais e fez mais de 170 partidas, ajudando o clube a montar uma séria disputa pelo título da Premier League na última temporada.

    • Publicidade
  • arteta(C)Getty Images

    Arteta fala sobre saídas iminentes no Emirates

    Arteta falou com a imprensa sobre o futuro de Martinelli durante sua coletiva antes da partida. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o atacante deixar o clube, Arteta afirmou: "Essa é outra situação pessoal com a qual estamos lidando. Acho que todo mundo sabe e reconhece o quanto amamos Gabi. Seja qual for o desfecho, será porque todos concordam com isso."

    Arteta também respondeu a perguntas sobre conversas que teve com jogadores de saída, explicando: "Sim, com certeza. Essas conversas acontecem nos dois sentidos, mas estou muito satisfeito com a forma como elas aconteceram, porque sei o que está no coração de cada um, e as palavras ditas nessas conversas me deixam muito feliz. Mas é inevitável que, em algum momento, você precise ter certas discussões e dizer certas coisas que às vezes são difíceis."

  • Vários jogadores caminham para a saída

    Martinelli não é o único jogador de alto perfil que deve deixar o Arsenal nos últimos dias da janela de transferências. Gabriel Jesus estaria se aproximando de uma transferência para o Barcelona.

    Ao falar sobre a ausência de Jesus no treino, Arteta disse: "Isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos administrando essas situações individualmente, eles têm algumas questões pessoais." Além disso, Fabio Vieira avança nas conversas por uma transferência de £ 8,6 milhões para o Hamburgo. Essas saídas acontecem após as recentes partidas de jogadores como Leandro Trossard, Emile Smith Rowe e Jakub Kiwior.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o elenco do Arsenal de Arteta?

    Com recursos significativos obtidos por meio de vendas de jogadores, o Arsenal buscará integrar seus novos reforços enquanto tenta defender seu título da Premier League. O clube já investiu pesado em Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ezri Konsa e Piero Hincapie. Arteta precisa criar rapidamente entrosamento entre esses novos nomes enquanto o Arsenal encara a agenda cheia do outono e busca mais sucesso no cenário doméstico e europeu.

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