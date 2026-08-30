Arteta falou com a imprensa sobre o futuro de Martinelli durante sua coletiva antes da partida. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o atacante deixar o clube, Arteta afirmou: "Essa é outra situação pessoal com a qual estamos lidando. Acho que todo mundo sabe e reconhece o quanto amamos Gabi. Seja qual for o desfecho, será porque todos concordam com isso."

Arteta também respondeu a perguntas sobre conversas que teve com jogadores de saída, explicando: "Sim, com certeza. Essas conversas acontecem nos dois sentidos, mas estou muito satisfeito com a forma como elas aconteceram, porque sei o que está no coração de cada um, e as palavras ditas nessas conversas me deixam muito feliz. Mas é inevitável que, em algum momento, você precise ter certas discussões e dizer certas coisas que às vezes são difíceis."