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Gabriel Martinelli está prestes a quebrar o recorde de transferências do Arsenal com uma lucrativa ida para o Al-Hilal, da Arábia Saudita
Taxa de transferência recorde aguarda o Arsenal
Martinelli está se preparando para viajar ao Oriente Médio nos próximos dias para realizar exames médicos antes de uma proposta de transferência para o Al-Hilal. De acordo com uma reportagem do The Mirror, o clube da Saudi Pro League chegou a um acordo com o Arsenal por uma taxa na casa de £55 milhões (€65 milhões).
Se o negócio for finalizado antes do prazo de terça-feira, o Arsenal superará algumas de suas vendas mais significativas, incluindo a taxa de £35 milhões recebida por Alex Oxlade-Chamberlain em 2017. Martinelli chegou ao Arsenal vindo do Ituano em 2019, marcou gols cruciais e fez mais de 170 partidas, ajudando o clube a montar uma séria disputa pelo título da Premier League na última temporada.
- (C)Getty Images
Arteta fala sobre saídas iminentes no Emirates
Arteta falou com a imprensa sobre o futuro de Martinelli durante sua coletiva antes da partida. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o atacante deixar o clube, Arteta afirmou: "Essa é outra situação pessoal com a qual estamos lidando. Acho que todo mundo sabe e reconhece o quanto amamos Gabi. Seja qual for o desfecho, será porque todos concordam com isso."
Arteta também respondeu a perguntas sobre conversas que teve com jogadores de saída, explicando: "Sim, com certeza. Essas conversas acontecem nos dois sentidos, mas estou muito satisfeito com a forma como elas aconteceram, porque sei o que está no coração de cada um, e as palavras ditas nessas conversas me deixam muito feliz. Mas é inevitável que, em algum momento, você precise ter certas discussões e dizer certas coisas que às vezes são difíceis."
Vários jogadores caminham para a saída
Martinelli não é o único jogador de alto perfil que deve deixar o Arsenal nos últimos dias da janela de transferências. Gabriel Jesus estaria se aproximando de uma transferência para o Barcelona.
Ao falar sobre a ausência de Jesus no treino, Arteta disse: "Isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos administrando essas situações individualmente, eles têm algumas questões pessoais." Além disso, Fabio Vieira avança nas conversas por uma transferência de £ 8,6 milhões para o Hamburgo. Essas saídas acontecem após as recentes partidas de jogadores como Leandro Trossard, Emile Smith Rowe e Jakub Kiwior.
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O que vem a seguir para o elenco do Arsenal de Arteta?
Com recursos significativos obtidos por meio de vendas de jogadores, o Arsenal buscará integrar seus novos reforços enquanto tenta defender seu título da Premier League. O clube já investiu pesado em Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ezri Konsa e Piero Hincapie. Arteta precisa criar rapidamente entrosamento entre esses novos nomes enquanto o Arsenal encara a agenda cheia do outono e busca mais sucesso no cenário doméstico e europeu.
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