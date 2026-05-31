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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Gabriel Magalhães quebra o silêncio após a falha na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões - o zagueiro do Arsenal transmite uma mensagem “dolorosa”

Gabriel
Arsenal
PSG x Arsenal
Liga dos Campeões
PSG

Gabriel Magalhães falou abertamente sobre a experiência “dolorosa” de ter perdido o pênalti decisivo na derrota do Arsenal para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. O zagueiro brasileiro viu sua cobrança passar por cima do travessão em Budapeste, garantindo ao gigante francês seu segundo título europeu consecutivo. Apesar da decepção pessoal, o zagueiro central continua otimista e orgulhoso da temporada histórica dos Gunners.

  • O drama da disputa por pênaltis acaba com o sonho da dobradinha

    A equipe de Mikel Arteta chegou à final como recém-coroada campeã da Premier League e teve um início de jogo dos sonhos, com Kai Havertz marcando logo aos seis minutos. No entanto, o PSG conseguiu se recuperar quando Ousmane Dembélé converteu um pênalti no segundo tempo. O empate levou à disputa de pênaltis, onde a defesa de David Raya contra Nuno Mendes foi anulada pelo chute para fora de Eberechi Eze. A pressão recaiu sobre Gabriel na quinta cobrança, mas seu chute desviado passou por cima do travessão, provocando comemorações frenéticas entre os jogadores de Luis Enrique.

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  • Gabriel envia mensagem aos torcedores do Arsenal

    Recorrendo às redes sociais para se dirigir à torcida do Arsenal, Gabriel expressou sua profunda decepção, mas insistiu que continua imensamente orgulhoso de uma temporada em que o clube pôs fim a um jejum de 22 anos para conquistar o título da Premier League.

    “É doloroso, mas tenho orgulho deste time e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada”, escreveu o zagueiro no Instagram. “Obrigado aos nossos incríveis torcedores pelo apoio em cada etapa do caminho. Vocês merecem comemorar essa jornada conosco e aproveitar o desfile hoje! Nos vemos na próxima temporada!!! Com carinho, Big Gabi.”


  • Arteta defende a coragem do zagueiro

    Apesar das críticas de parte da torcida, Arteta não hesitou em explicar o motivo por trás da ordem dos pênaltis. O técnico do Arsenal revelou que Gabriel se ofereceu para cobrar o quinto pênalti de boa fé, depois que os principais especialistas do clube já haviam sido substituídos ou estavam indisponíveis após 120 minutos exaustivos de jogo.

    “Ele (Gabriel) quis assumir a quinta cobrança de boa fé. Nós nos preparamos e treinamos para esse momento. Normalmente, os cobradores de pênaltis seriam Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] e Kai [Havertz], com certeza. Sabíamos que, se chegássemos à prorrogação e aos pênaltis, os cobradores seriam jogadores diferentes, mas ainda assim com qualidade. Quando você vê o Ebz [Eberechi Eze] cobrar pênaltis nos treinos, ele não erra nenhum, mas aí você tem que fazer isso no momento. É uma pena não ter tido a mesma precisão e eficiência que eles tiveram, e essa é a razão pela qual não vencemos”, explicou Arteta.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Londres se veste de vermelho para a parada do título

    A equipe do Arsenal tem pouco tempo para se lamentar pela decepção em Budapeste, já que a parada comemorativa do título da Premier League está marcada para hoje. Milhares de torcedores já se dirigiram ao norte de Londres para celebrar o primeiro título do campeonato nacional do clube em mais de duas décadas, causando grandes transtornos no trânsito por toda a capital. Apesar da prata na competição europeia, o clima em Islington continua festivo, enquanto Arteta lidera sua equipe em um percurso de 9 km para comemorar a vitória.