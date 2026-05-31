Apesar das críticas de parte da torcida, Arteta não hesitou em explicar o motivo por trás da ordem dos pênaltis. O técnico do Arsenal revelou que Gabriel se ofereceu para cobrar o quinto pênalti de boa fé, depois que os principais especialistas do clube já haviam sido substituídos ou estavam indisponíveis após 120 minutos exaustivos de jogo.

“Ele (Gabriel) quis assumir a quinta cobrança de boa fé. Nós nos preparamos e treinamos para esse momento. Normalmente, os cobradores de pênaltis seriam Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] e Kai [Havertz], com certeza. Sabíamos que, se chegássemos à prorrogação e aos pênaltis, os cobradores seriam jogadores diferentes, mas ainda assim com qualidade. Quando você vê o Ebz [Eberechi Eze] cobrar pênaltis nos treinos, ele não erra nenhum, mas aí você tem que fazer isso no momento. É uma pena não ter tido a mesma precisão e eficiência que eles tiveram, e essa é a razão pela qual não vencemos”, explicou Arteta.