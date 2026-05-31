Getty Images Sport
Traduzido por
Gabriel Magalhães quebra o silêncio após a falha na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões - o zagueiro do Arsenal transmite uma mensagem “dolorosa”
O drama da disputa por pênaltis acaba com o sonho da dobradinha
A equipe de Mikel Arteta chegou à final como recém-coroada campeã da Premier League e teve um início de jogo dos sonhos, com Kai Havertz marcando logo aos seis minutos. No entanto, o PSG conseguiu se recuperar quando Ousmane Dembélé converteu um pênalti no segundo tempo. O empate levou à disputa de pênaltis, onde a defesa de David Raya contra Nuno Mendes foi anulada pelo chute para fora de Eberechi Eze. A pressão recaiu sobre Gabriel na quinta cobrança, mas seu chute desviado passou por cima do travessão, provocando comemorações frenéticas entre os jogadores de Luis Enrique.
Gabriel envia mensagem aos torcedores do Arsenal
Recorrendo às redes sociais para se dirigir à torcida do Arsenal, Gabriel expressou sua profunda decepção, mas insistiu que continua imensamente orgulhoso de uma temporada em que o clube pôs fim a um jejum de 22 anos para conquistar o título da Premier League.
“É doloroso, mas tenho orgulho deste time e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada”, escreveu o zagueiro no Instagram. “Obrigado aos nossos incríveis torcedores pelo apoio em cada etapa do caminho. Vocês merecem comemorar essa jornada conosco e aproveitar o desfile hoje! Nos vemos na próxima temporada!!! Com carinho, Big Gabi.”
Arteta defende a coragem do zagueiro
Apesar das críticas de parte da torcida, Arteta não hesitou em explicar o motivo por trás da ordem dos pênaltis. O técnico do Arsenal revelou que Gabriel se ofereceu para cobrar o quinto pênalti de boa fé, depois que os principais especialistas do clube já haviam sido substituídos ou estavam indisponíveis após 120 minutos exaustivos de jogo.
“Ele (Gabriel) quis assumir a quinta cobrança de boa fé. Nós nos preparamos e treinamos para esse momento. Normalmente, os cobradores de pênaltis seriam Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] e Kai [Havertz], com certeza. Sabíamos que, se chegássemos à prorrogação e aos pênaltis, os cobradores seriam jogadores diferentes, mas ainda assim com qualidade. Quando você vê o Ebz [Eberechi Eze] cobrar pênaltis nos treinos, ele não erra nenhum, mas aí você tem que fazer isso no momento. É uma pena não ter tido a mesma precisão e eficiência que eles tiveram, e essa é a razão pela qual não vencemos”, explicou Arteta.
- Getty Images Sport
Londres se veste de vermelho para a parada do título
A equipe do Arsenal tem pouco tempo para se lamentar pela decepção em Budapeste, já que a parada comemorativa do título da Premier League está marcada para hoje. Milhares de torcedores já se dirigiram ao norte de Londres para celebrar o primeiro título do campeonato nacional do clube em mais de duas décadas, causando grandes transtornos no trânsito por toda a capital. Apesar da prata na competição europeia, o clima em Islington continua festivo, enquanto Arteta lidera sua equipe em um percurso de 9 km para comemorar a vitória.