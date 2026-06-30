Gabriel Magalhães atribui ao estilo de jogo do Arsenal a assistência decisiva de Casemiro que salvou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Gabriel desempenhou um papel fundamental pela seleção brasileira durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Japão, em Houston. Com a seleção em desvantagem, o imponente zagueiro central se destacou ao dar uma assistência decisiva para Casemiro, que cabeceou para o gol, empatando a partida e salvando a equipe.

De acordo com uma reportagem da UOL, o zagueiro atribuiu sua contribuição ofensiva às orientações táticas que recebe no clube. O Arsenal é conhecido por sua abordagem progressista, e Gabriel demonstrou exatamente como esses métodos se traduzem no cenário internacional. Sua visão de jogo e passe preciso permitiram que Casemiro empatasse o placar, virando o jogo a favor do Brasil no momento em que a equipe mais precisava.