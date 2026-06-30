Getty Images Sport
Traduzido por
Gabriel Magalhães atribui ao estilo de jogo do Arsenal a assistência decisiva de Casemiro que salvou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Impacto decisivo contra o Japão
Gabriel desempenhou um papel fundamental pela seleção brasileira durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Japão, em Houston. Com a seleção em desvantagem, o imponente zagueiro central se destacou ao dar uma assistência decisiva para Casemiro, que cabeceou para o gol, empatando a partida e salvando a equipe.
De acordo com uma reportagem da UOL, o zagueiro atribuiu sua contribuição ofensiva às orientações táticas que recebe no clube. O Arsenal é conhecido por sua abordagem progressista, e Gabriel demonstrou exatamente como esses métodos se traduzem no cenário internacional. Sua visão de jogo e passe preciso permitiram que Casemiro empatasse o placar, virando o jogo a favor do Brasil no momento em que a equipe mais precisava.
- AFP
As táticas do Arsenal se traduzem em sucesso internacional
Após a partida dramática, Gabriel expressou sua satisfação com a assistência e explicou como suas funções no clube o prepararam para aquele momento. O zagueiro destacou que o Arsenal joga com uma linha defensiva alta, o que naturalmente o coloca em posições avançadas em campo.
“É algo em que venho trabalhando no Arsenal”, afirmou ele, refletindo sobre sua participação no gol. Ao atuar mais avançado em campo, ele conseguiu identificar Casemiro fazendo uma arrancada decisiva. O Arsenal tem apostado fortemente nessa estrutura defensiva agressiva, e isso claramente rendeu frutos para o Brasil, que superou um confronto tenso contra uma resistente seleção japonesa nos Estados Unidos.
Martinelli garante a vitória
Após o importante gol de empate de Casemiro, outro jogador do Arsenal assumiu o protagonismo para garantir a classificação do Brasil para as oitavas de final. Gabriel Martinelli marcou o gol decisivo para completar a virada e garantir a classificação de seu país.
Gabriel não hesitou em elogiar Martinelli, destacando o quanto ficou feliz ao ver seu companheiro de clube balançar as redes no maior palco do futebol. O Brasil demonstrou uma resiliência incrível, recuperando-se de uma situação de desvantagem para superar o Japão. A sinergia entre Gabriel e Martinelli ressalta a forte conexão dentro do elenco, já que as duas estrelas da Premier League uniram forças para manter vivos os sonhos da Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Brasil?
O Brasil agora se preparará para a partida das oitavas de final, enquanto continua sua busca pela glória na Copa do Mundo. A seleção enfrentará o vencedor do próximo jogo entre Costa do Marfim e Noruega. Com Gabriel e Martinelli em excelente forma, o Brasil conta com um núcleo forte de jogadores confiantes e prontos para o próximo desafio. A equipe agora vai se recuperar do esforço realizado em Houston.