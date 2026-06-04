Gabriel Jesus para o Everton?! Os Toffees são associados a uma transferência surpreendente do atacante dos Gunners, que está em baixa

De acordo com o Football Insider, o Everton identificou Jesus como um dos principais alvos de transferência para a janela de verão. O clube de Merseyside está empenhado em reforçar um ataque que tem enfrentado dificuldades para marcar gols de forma consistente e vê no brasileiro um jogador de comprovada eficácia na Premier League. No entanto, o Everton não está disposto a pagar os 20 milhões de libras que o Arsenal estaria pedindo.

O clube também se mostra cauteloso em relação ao histórico de lesões de Jesus, que afetou sua disponibilidade nas últimas temporadas desde sua transferência para o norte de Londres. O Arsenal estaria disposto a se desfazer do jogador de 29 anos, já que Mikel Arteta busca reformular suas opções de ataque. Jesus tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga como titular e pode estar entre os jogadores que deixarão o clube neste verão.