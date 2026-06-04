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Gabriel Jesus para o Everton?! Os Toffees são associados a uma transferência surpreendente do atacante dos Gunners, que está em baixa
O Everton faz de Jesus uma das principais prioridades no ataque
De acordo com o Football Insider, o Everton identificou Jesus como um dos principais alvos de transferência para a janela de verão. O clube de Merseyside está empenhado em reforçar um ataque que tem enfrentado dificuldades para marcar gols de forma consistente e vê no brasileiro um jogador de comprovada eficácia na Premier League. No entanto, o Everton não está disposto a pagar os 20 milhões de libras que o Arsenal estaria pedindo.
O clube também se mostra cauteloso em relação ao histórico de lesões de Jesus, que afetou sua disponibilidade nas últimas temporadas desde sua transferência para o norte de Londres. O Arsenal estaria disposto a se desfazer do jogador de 29 anos, já que Mikel Arteta busca reformular suas opções de ataque. Jesus tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga como titular e pode estar entre os jogadores que deixarão o clube neste verão.
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As questões financeiras são um obstáculo para os Toffees
Relatos indicam que o Everton continua interessado no atacante, mas só está disposto a avançar com a negociação se as condições financeiras se tornarem mais favoráveis. O salário do jogador é considerado um dos maiores obstáculos. Jesus tem atualmente um contrato lucrativo com o Arsenal, e o Everton pode precisar que ele aceite uma redução significativa no salário antes que qualquer acordo possa ser considerado.
O interesse pelo brasileiro não se limita ao Everton. AC Milan, Juventus e Palmeiras também teriam sido associados a uma possível transferência, enquanto o Arsenal se prepara para uma movimentada janela de transferências de verão.
A condição física de Jesus também é motivo de preocupação para o Everton
A equipe de contratações do Everton está em busca de um atacante experiente, capaz de causar impacto imediato na Premier League. Jesus se encaixa nesse perfil graças ao seu histórico na Inglaterra, e o clube já o vem acompanhando há bastante tempo. O atacante foi especulado no Everton no verão passado e novamente em janeiro, mas o Arsenal não estava disposto a autorizar sua saída naquelas ocasiões. A situação agora parece ter mudado, já que os Gunners buscam renovar seu elenco.
Apesar disso, o Everton ainda precisa superar preocupações relacionadas tanto ao custo da transferência quanto ao pacote salarial do jogador. Seu histórico de lesões é outro fator que está sendo cuidadosamente avaliado pelo clube. Na última temporada, ele foi titular em apenas três das 14 partidas da Premier League, com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) mantendo-o fora de campo durante a maior parte da primeira metade da campanha.
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O Everton avalia as opções antes da janela de transferências de verão
O Everton continuará avaliando se a contratação de Jesus é financeiramente viável. Qualquer avanço provavelmente dependerá das exigências do Arsenal e da disposição do atacante em aceitar uma redução salarial para permanecer na Premier League.
Se as negociações se mostrarem muito difíceis, David Moyes poderá explorar opções alternativas. Taty Castellanos estaria entre os atacantes sendo considerados, enquanto o Everton continua sua busca por reforços para o ataque de vista para a próxima temporada.