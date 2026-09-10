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Gabriel Jesus iguala a lenda brasileira Rivaldo, enquanto ex-astro do Arsenal revela "emoção diferente" após marcar na estreia em casa pelo Barcelona
Estreia marcante em noite europeia no Camp Nou
O Barcelona deu sequência à sua fase arrasadora na Liga dos Campeões da UEFA com uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Feyenoord no Camp Nou. Raphinha marcou dois gols, ao lado de golaços de Karim Adeyemi e Lamine Yamal, enquanto Gabriel Jesus fechou a goleada no fim.
Em sua segunda partida após a transferência do Arsenal, o jogador de 29 anos entrou vindo do banco nos minutos finais para sua estreia europeia com o Barcelona. Pouco depois de pisar em campo, o atacante brasileiro aproveitou um cruzamento amaciado de Yamal para desviar de cabeça para o fundo da rede com seu primeiro toque na bola no estádio.
O gol relâmpago levou Jesus a fazer sua comemoração característica diante da torcida da casa, coroando uma atuação dominante do gigante catalão no maior palco da Europa.
- AFP
Ex-atacante do Arsenal relembra a realização de um sonho de infância
Refletindo sobre sua estreia dos sonhos diante dos torcedores do Barcelona, o atacante brasileiro admitiu que abrir sua conta no Camp Nou lhe proporcionou uma sensação diferente de qualquer outra em sua carreira.
"Tive a mesma sensação de quando marquei meu primeiro gol como profissional. É um tipo diferente de emoção", disse Jesus aos repórteres após a partida, como citado pelo SPORT. "Meu primeiro gol em um Camp Nou lotado, algo que eu sempre imaginei, e já consegui isso na minha segunda partida pelo clube."
Alcançando marcos históricos no cenário europeu
O gol de Jesus levou seu total na Champions League a 27, igualando-o a Rivaldo, que também defendeu Palmeiras e Barcelona, entre os maiores artilheiros do Brasil no torneio. Ele ultrapassou Rodrygo, do Real Madrid, que tem 26 gols enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho que o deixa fora até 2027.
Ao falar sobre sua inclusão ao lado do lendário compatriota Rivaldo, Jesus acrescentou: "Rivaldo é um jogador extraordinário, um ídolo deste clube e alguém que sempre admirei dentro de campo. É um prazer dividir esta lista com grandes nomes da nossa história, com tantos gênios e estrelas que só o Brasil pode produzir, cada um em sua própria era e período jogando na Champions League."
O torneio de elite tem um peso pessoal significativo para o jogador de 29 anos, que segue motivado a erguer o troféu após decepções anteriores. Ao falar sobre suas ambições, Jesus afirmou: "Gosto muito de jogar nesta competição. No ano passado bati na trave e espero que nesta temporada seja diferente."
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Redefinindo a ambição europeia após decepções do passado
Depois de perder a final de 2021 com o Manchester City contra o Chelsea e, posteriormente, viver a derrota do Arsenal nos pênaltis para o PSG de Luis Enrique em Budapeste, em maio passado, Jesus está determinado a reescrever sua história europeia. Seu impacto explosivo no Barcelona indica um novo capítulo em que ele pode se mostrar vital para o sucesso continental da equipe.
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