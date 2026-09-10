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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Gabriel Jesus iguala a lenda brasileira Rivaldo, enquanto ex-astro do Arsenal revela "emoção diferente" após marcar na estreia em casa pelo Barcelona

G. Jesus
Barcelona
Liga dos Campeões
Rivaldo
Arsenal
Barcelona x Feyenoord
Feyenoord
La Liga

Gabriel Jesus teve uma estreia em casa memorável pelo Barcelona, marcando sua primeira apresentação no Camp Nou com um gol na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord pela Liga dos Campeões. O ex-atacante do Arsenal igualou o recorde do ícone brasileiro Rivaldo na principal competição da Europa depois de balançar as redes poucos minutos após sair do banco. Depois da partida, o jogador de 29 anos falou sobre a emoção de realizar um sonho de toda a vida diante de um estádio lotado.

  • Estreia marcante em noite europeia no Camp Nou

    O Barcelona deu sequência à sua fase arrasadora na Liga dos Campeões da UEFA com uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Feyenoord no Camp Nou. Raphinha marcou dois gols, ao lado de golaços de Karim Adeyemi e Lamine Yamal, enquanto Gabriel Jesus fechou a goleada no fim.

    Em sua segunda partida após a transferência do Arsenal, o jogador de 29 anos entrou vindo do banco nos minutos finais para sua estreia europeia com o Barcelona. Pouco depois de pisar em campo, o atacante brasileiro aproveitou um cruzamento amaciado de Yamal para desviar de cabeça para o fundo da rede com seu primeiro toque na bola no estádio.

    O gol relâmpago levou Jesus a fazer sua comemoração característica diante da torcida da casa, coroando uma atuação dominante do gigante catalão no maior palco da Europa.


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    Ex-atacante do Arsenal relembra a realização de um sonho de infância

    Refletindo sobre sua estreia dos sonhos diante dos torcedores do Barcelona, o atacante brasileiro admitiu que abrir sua conta no Camp Nou lhe proporcionou uma sensação diferente de qualquer outra em sua carreira.

    "Tive a mesma sensação de quando marquei meu primeiro gol como profissional. É um tipo diferente de emoção", disse Jesus aos repórteres após a partida, como citado pelo SPORT. "Meu primeiro gol em um Camp Nou lotado, algo que eu sempre imaginei, e já consegui isso na minha segunda partida pelo clube."


  • Alcançando marcos históricos no cenário europeu

    O gol de Jesus levou seu total na Champions League a 27, igualando-o a Rivaldo, que também defendeu Palmeiras e Barcelona, entre os maiores artilheiros do Brasil no torneio. Ele ultrapassou Rodrygo, do Real Madrid, que tem 26 gols enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho que o deixa fora até 2027.

    Ao falar sobre sua inclusão ao lado do lendário compatriota Rivaldo, Jesus acrescentou: "Rivaldo é um jogador extraordinário, um ídolo deste clube e alguém que sempre admirei dentro de campo. É um prazer dividir esta lista com grandes nomes da nossa história, com tantos gênios e estrelas que só o Brasil pode produzir, cada um em sua própria era e período jogando na Champions League."

    O torneio de elite tem um peso pessoal significativo para o jogador de 29 anos, que segue motivado a erguer o troféu após decepções anteriores. Ao falar sobre suas ambições, Jesus afirmou: "Gosto muito de jogar nesta competição. No ano passado bati na trave e espero que nesta temporada seja diferente."


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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Redefinindo a ambição europeia após decepções do passado

    Depois de perder a final de 2021 com o Manchester City contra o Chelsea e, posteriormente, viver a derrota do Arsenal nos pênaltis para o PSG de Luis Enrique em Budapeste, em maio passado, Jesus está determinado a reescrever sua história europeia. Seu impacto explosivo no Barcelona indica um novo capítulo em que ele pode se mostrar vital para o sucesso continental da equipe.