O Barcelona deu sequência à sua fase arrasadora na Liga dos Campeões da UEFA com uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Feyenoord no Camp Nou. Raphinha marcou dois gols, ao lado de golaços de Karim Adeyemi e Lamine Yamal, enquanto Gabriel Jesus fechou a goleada no fim.

Em sua segunda partida após a transferência do Arsenal, o jogador de 29 anos entrou vindo do banco nos minutos finais para sua estreia europeia com o Barcelona. Pouco depois de pisar em campo, o atacante brasileiro aproveitou um cruzamento amaciado de Yamal para desviar de cabeça para o fundo da rede com seu primeiro toque na bola no estádio.

O gol relâmpago levou Jesus a fazer sua comemoração característica diante da torcida da casa, coroando uma atuação dominante do gigante catalão no maior palco da Europa.



