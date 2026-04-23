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Gabriel Jesus, estrela do Arsenal, avalia com sinceridade suas chances de ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo
O Arsenal enfrenta dificuldades para manter a regularidade
Jesus enfrenta uma batalha difícil para reconquistar seu lugar na seleção nacional, enquanto atravessa um período desafiador no norte de Londres. As lesões mais uma vez atrapalharam sua temporada, deixando o ex-jogador do Manchester City com ritmo de jogo limitado e poucos minutos em campo. Com apenas sete partidas como titular em 24 jogos nesta temporada, o rendimento do atacante — cinco gols e duas assistências — o deixou à margem do time titular de Mikel Arteta.
Em entrevista ao Globo Esporte, Jesus foi franco sobre como seu desempenho no clube afeta suas aspirações internacionais. “Eu não vinha jogando pelo meu clube, e isso dificulta as coisas porque há outros jogadores que estão jogando, marcando gols e tendo um bom desempenho. Ao mesmo tempo, também tenho muita fé em mim mesmo, na minha capacidade, no que tenho mostrado”, explicou.
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Disputando uma vaga na Copa do Mundo
A disputa por vagas no ataque da Seleção Brasileira está mais acirrada do que nunca, especialmente com a equipe avançando sob o comando de Carlo Ancelotti. Jesus reconhece que, atualmente, está atrás de vários outros nomes na hierarquia, mas insiste que ainda é uma opção viável para os pentacampeões mundiais. Ele continua otimista de que um bom final de temporada possa mudar o panorama em relação à sua convocação.
“Acredito que, até o fim, se surgir uma oportunidade, meu nome sempre estará no radar. Obviamente, como eu disse, você tem que jogar pelo clube, tem que ter um bom desempenho e tem que conquistar seu lugar lá”, afirmou o atacante. Ele teve o cuidado de mostrar respeito por aqueles que estão atualmente à sua frente, acrescentando: “Sei que há nomes à minha frente, mas se surgir uma oportunidade, acho que meu nome está no radar.”
Avaliando o papel do número nove
À medida que sua carreira avançava, Jesus refletiu sobre as expectativas específicas que recaem sobre um centroavante brasileiro. Durante seus primeiros anos na seleção, ele era frequentemente elogiado por seu empenho, mas criticado pela falta de gols em grandes torneios. É uma percepção que ele está ansioso para mudar, concentrando-se mais na finalização do que em suas contribuições defensivas ou na articulação com os companheiros.
“Para quem veste a camisa número 9 do Brasil, o foco principal tem que ser marcar gols e não outras coisas”, admitiu Jesus. “Isso é algo que aprendi e levo comigo até hoje, em qualquer oportunidade que tenho.”
- AFP
Experiência e versatilidade como principais trunfos
Tendo participado das Copas do Mundo de 2018 e 2022, Jesus acredita que sua experiência continua sendo uma grande vantagem. Além disso, sua capacidade de atuar em toda a linha de frente proporciona uma flexibilidade tática que pode agradar à comissão técnica. No Arsenal, ele tem sido frequentemente escalado como ponta, função na qual se sente à vontade de desempenhar em nível internacional para ajudar a equipe a equilibrar seu poder ofensivo.
“Tenho a capacidade de marcar gols, criar chances, dar assistências e abrir espaços. Também posso jogar pelas pontas, e isso me ajuda”, disse Jesus. Refletindo sobre sua trajetória pessoal, desde pintar paredes nas ruas de São Paulo até jogar no maior palco do mundo, ele concluiu: “Isso representa alguém que tentou ter sucesso sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada de errado. Sempre tive o desejo de fazer as coisas acontecerem.”