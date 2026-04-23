Gabriel Jesus, estrela do Arsenal, avalia com sinceridade suas chances de ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo

Jesus enfrenta uma batalha difícil para reconquistar seu lugar na seleção nacional, enquanto atravessa um período desafiador no norte de Londres. As lesões mais uma vez atrapalharam sua temporada, deixando o ex-jogador do Manchester City com ritmo de jogo limitado e poucos minutos em campo. Com apenas sete partidas como titular em 24 jogos nesta temporada, o rendimento do atacante — cinco gols e duas assistências — o deixou à margem do time titular de Mikel Arteta.

Em entrevista ao Globo Esporte, Jesus foi franco sobre como seu desempenho no clube afeta suas aspirações internacionais. “Eu não vinha jogando pelo meu clube, e isso dificulta as coisas porque há outros jogadores que estão jogando, marcando gols e tendo um bom desempenho. Ao mesmo tempo, também tenho muita fé em mim mesmo, na minha capacidade, no que tenho mostrado”, explicou.