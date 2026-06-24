"Para o futebol italiano, Gabriel Jesus seria uma grande contratação. Eu o vejo bem tanto na Juve quanto no Milan". Palavras e reflexões de Antonio Careca, ex-atacante brasileiro com um passado de sucesso na Série A: 221 partidas e 96 gols com a camisa do Napoli entre 1987 e 1993, conquistando um Scudetto, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da Itália. Ao falar sobre seu compatriota, Careca acrescenta: “Alguém com as características dele poderia se sair muito bem na Itália”.
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Gabriel Jesus está pronto para a Juventus e o Milan, mas seu salário ainda não foi definido
OS NÚMEROS DE GABRIEL JESUS
Será realmente possível e viável a chegada de Gabriel Jesus à Itália? Nascido em 1997, o atacante brasileiro acaba de encerrar sua quarta temporada com a camisa do Arsenal, clube com o qual tem contrato que vence em 30 de junho de 2027. Em parte devido às lesões, nos últimos anos os resultados de Gabriel Jesus, em termos de números individuais, estão em queda livre. A temporada 2019-20, uma das seis disputadas pelo Manchester City, foi aquela em que o ex-jogador do Palmeiras marcou o maior número de gols: 23. A partir daí, começou a queda: 14 gols em 2020-21 (Manchester City), 13 gols em 2021-22 (Manchester City), 11 gols em 2022-23 (Arsenal), 8 gols em 2023-24 (Arsenal), 7 gols em 2024-25 (Arsenal) e 5 gols em 2025-26 (Arsenal). No total, ao longo da carreira, o jogador nascido em 1987 em São Paulo marcou 154 gols em 440 partidas pelos clubes e 19 gols em 64 partidas pela seleção nacional (última participação pela Seleção em 2023).
O MOMENTO DO DOWNGRADE
A um ano do fim do contrato, e com o rendimento em queda, pode ter chegado para Gabriel Jesus o momento de se transferir para um campeonato menos exigente e competitivo do que a Premier League. E a Série A, mais tática, mas com ritmos e nível médio de qualidade decididamente mais baixos do que os da primeira divisão inglesa, pode representar, aos 30 anos, o destino ideal para Gabriel Jesus. Como diz Careca: “Com suas características, ele poderia se sair bem na Itália”.
OS CUSTOS
Quanto aos custos, vale lembrar que, em transferências anteriores, GJ recebeu 32 milhões em 2016 (aos 19 anos) do Manchester City para o Palmeiras e, em 2022, foi transferido do City para o Arsenal por 45 milhões. Hoje, levando em conta a idade, as lesões e o fim do contrato daqui a um ano, é realista supor que o valor do brasileiro não ultrapasse 20 milhões, um valor acessível tanto para as finanças da Juventus quanto para as do Milan, ambos em busca de atacantes.
Outra questão é o salário do brasileiro, que no Arsenal gira em torno de 20 milhões por temporada, incluindo bônus — um valor claramente fora do mercado do nosso futebol. Para jogar na Série A, portanto, Gabriel Jesus teria que aceitar não só um rebaixamento técnico, mas também financeiro, contentando-se com “apenas” 5/6 milhões por temporada. A questão do salário leva a crer que uma eventual chegada de Gabriel Jesus à Itália seja mais provável — e viável — daqui a um ano, como jogador sem contrato, do que neste verão.