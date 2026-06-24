Gabriel Jesus está pronto para a Juventus e o Milan, mas seu salário ainda não foi definido

Quanto aos custos, vale lembrar que, em transferências anteriores, GJ recebeu 32 milhões em 2016 (aos 19 anos) do Manchester City para o Palmeiras e, em 2022, foi transferido do City para o Arsenal por 45 milhões. Hoje, levando em conta a idade, as lesões e o fim do contrato daqui a um ano, é realista supor que o valor do brasileiro não ultrapasse 20 milhões, um valor acessível tanto para as finanças da Juventus quanto para as do Milan, ambos em busca de atacantes.





Outra questão é o salário do brasileiro, que no Arsenal gira em torno de 20 milhões por temporada, incluindo bônus — um valor claramente fora do mercado do nosso futebol. Para jogar na Série A, portanto, Gabriel Jesus teria que aceitar não só um rebaixamento técnico, mas também financeiro, contentando-se com “apenas” 5/6 milhões por temporada. A questão do salário leva a crer que uma eventual chegada de Gabriel Jesus à Itália seja mais provável — e viável — daqui a um ano, como jogador sem contrato, do que neste verão.



