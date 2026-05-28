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Gabriel Jesus está aberto a se transferir para outro clube da Premier League devido à falta de tempo de jogo no Arsenal
Jesus avalia opções na Premier League
O atacante do Arsenal, Jesus, está aberto a continuar sua carreira na Premier League na próxima temporada, mesmo que isso signifique deixar o Emirates Stadium. Embora o objetivo principal do brasileiro continue sendo cumprir seu contrato atual com os Gunners, válido até junho de 2027, a realidade de sua situação sob o comando de Mikel Arteta o levou a repensar seu futuro imediato.
De acordo com a ESPN, o jogador de 29 anos não descarta uma transferência para outro clube da primeira divisão inglesa em busca de minutos regulares no time titular. Após uma temporada em que sua participação foi limitada, o ex-jogador do Manchester City está priorizando uma função em que possa voltar a ser o ponto central do ataque.
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Recuperação e rodízio no Emirates
Jesus tem enfrentado muitas dificuldades desde que voltou de uma longa ausência devido a uma lesão. Ele conseguiu marcar seis gols em 27 partidas pelo Arsenal desde que retornou em dezembro, após uma ausência de 11 meses causada por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Essa falta de regularidade e as preocupações com sua condição física fizeram com que ele perdesse espaço na equipe de Arteta.
O atacante tem frequentemente expressado seu carinho por suas raízes, afirmando que tem o “desejo de um dia retornar ao Palmeiras, clube de sua infância”, time do qual se despediu em 2017 para se transferir para Manchester. No entanto, um retorno ao Brasil parece estar em segundo plano por enquanto, já que ele busca consolidar seu legado no futebol europeu.
Em busca do recorde de gols de Firmino
Uma das principais motivações por trás do desejo de Jesus de permanecer na Inglaterra é a chance de inscrever seu nome nos livros de história. Atualmente, ele está a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro brasileiro de todos os tempos na história da Premier League. Esse recorde é detido atualmente pelo ex-ícone do Liverpool, Roberto Firmino, que balançou as redes 82 vezes durante sua passagem por Anfield.
Depois de passar nove temporadas completas na Premier League, Jesus está determinado a superar a marca de seu compatriota. Permanecer em um clube inglês de alto nível lhe proporcionaria a plataforma para quebrar esse recorde mais cedo ou mais tarde, um feito que consolidaria seu status como um dos sul-americanos mais bem-sucedidos a atuar na divisão.
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Cidadania britânica e condição de residente de longa data
Além dos méritos esportivos de permanecer no Reino Unido, há benefícios administrativos significativos para Jesus continuar na Premier League. Permanecer na Inglaterra garantiria que o atacante recebesse sua cidadania britânica ainda este ano, um marco importante tanto para o jogador quanto para seus possíveis empregadores.
A obtenção da cidadania permitiria que Jesus fosse registrado como jogador formado no país nas futuras listas de elenco. Esse status é altamente valioso para os departamentos de recrutamento da Premier League, pois oferece maior flexibilidade ao lidar com as regras de registro de elenco. Para Jesus, isso acrescenta mais um incentivo para encontrar um novo projeto dentro da mesma liga, em vez de buscar uma transferência para o exterior.