Gabriel Jesus está aberto a se transferir para outro clube da Premier League devido à falta de tempo de jogo no Arsenal

O atacante do Arsenal, Jesus, está aberto a continuar sua carreira na Premier League na próxima temporada, mesmo que isso signifique deixar o Emirates Stadium. Embora o objetivo principal do brasileiro continue sendo cumprir seu contrato atual com os Gunners, válido até junho de 2027, a realidade de sua situação sob o comando de Mikel Arteta o levou a repensar seu futuro imediato.

De acordo com a ESPN, o jogador de 29 anos não descarta uma transferência para outro clube da primeira divisão inglesa em busca de minutos regulares no time titular. Após uma temporada em que sua participação foi limitada, o ex-jogador do Manchester City está priorizando uma função em que possa voltar a ser o ponto central do ataque.