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Gabriel Jesus é alertado contra retorno ao Brasil enquanto o ex-ponta do Arsenal Willian compartilha conselho da Premier League
Atacante enfrenta futuro incerto
O atacante de 29 anos enfrenta um futuro cada vez mais incerto no Emirates Stadium depois de cair na hierarquia após lesões recorrentes e a chegada de reforços para o ataque. Segundo relatos, o Palmeiras tem interesse em trazê-lo de volta ao Brasil, embora Jesus siga sob contrato no norte de Londres até junho de 2027. O ex-companheiro de seleção Willian pediu ao atacante que pense com cuidado antes de sacramentar qualquer saída antes do fechamento da janela de transferências.
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Willian pede que inglês fique
Willian aconselhou Jesus a priorizar a extensão de sua permanência no futebol inglês, recorrendo diretamente à sua própria experiência difícil ao voltar para casa. Em entrevista à ESPN Brazil, o ponta, que recentemente rescindiu seu contrato com o Gremio, insistiu: "Eu ficaria, pela experiência que tive. Escolheria ficar e não sair. Tentaria, de alguma forma, encontrar outra situação e seguir jogando lá."
Retorno traumático para casa serve de alerta
Esse alerta vem da passagem turbulenta de Willian depois de deixar o Arsenal para voltar ao Corinthians, clube que o revelou, em agosto de 2021. Seu retorno para casa terminou em uma rescisão contratual em comum acordo apenas 12 meses depois, após ameaças à segurança direcionadas a ele e à sua família, o que motivou um rápido retorno à Inglaterra para defender o Fulham.
Ao refletir sobre o dilema de seu compatriota no norte de Londres, Willian acrescentou: "É uma decisão pessoal, que só ele pode tomar, mas, pela minha própria experiência, eu definitivamente ficaria."
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Decisão sobre o prazo final da janela de transferências se aproxima
Com o prazo final da janela de transferências de segunda-feira se aproximando rapidamente, Jesus precisa tomar uma decisão rápida sobre o seu futuro. O atacante não joga uma partida oficial desde que marcou contra o Crystal Palace no fim de maio, o que o deixa em necessidade urgente de minutos regulares. Atuar semana após semana será crucial se ele quiser reconquistar seu lugar na seleção brasileira.
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