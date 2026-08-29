Esse alerta vem da passagem turbulenta de Willian depois de deixar o Arsenal para voltar ao Corinthians, clube que o revelou, em agosto de 2021. Seu retorno para casa terminou em uma rescisão contratual em comum acordo apenas 12 meses depois, após ameaças à segurança direcionadas a ele e à sua família, o que motivou um rápido retorno à Inglaterra para defender o Fulham.

Ao refletir sobre o dilema de seu compatriota no norte de Londres, Willian acrescentou: "É uma decisão pessoal, que só ele pode tomar, mas, pela minha própria experiência, eu definitivamente ficaria."