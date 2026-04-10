Gabriel Marin

Gabriel Jesus deixa futuro no Arsenal indefinido e fala sobre retorno ao futebol brasileiro

Atacante revela mudança de cenário na Inglaterra, evita cravar permanência e admite desejo de voltar ao Palmeiras

A passagem de Gabriel Jesus pelo futebol inglês pode estar entrando em um momento decisivo. Após quase uma década no país, iniciada no Manchester City, o atacante vive um cenário de incerteza no Arsenal, onde perdeu protagonismo.

Entre lesões e a chegada de reforços, o brasileiro deixou de ser titular absoluto na equipe comandada por Mikel Arteta. Com contrato até junho de 2027, Gabriel poderá assinar um pré-contrato já a partir de janeiro do próximo ano, o que aumenta as especulações sobre seu futuro.

Apesar disso, em entrevista ao GE, o jogador adota cautela ao falar sobre os próximos passos: "Eu tenho um contrato com o Arsenal. Obviamente que a minha situação no Arsenal mudou do que era antes, mas o meu foco principal hoje continua sendo o Arsenal, fazer as coisas acontecerem aqui, ajudar da maneira que o treinador precisar e depois, obviamente, acabando a temporada, aí a gente começa a pensar".

    Retorno ao Palmeiras ganha força nos bastidores

    Enquanto o futuro na Europa segue indefinido, o Palmeiras aparece como destino recorrente nas conversas. Revelado pelo clube, Gabriel Jesus não esconde o desejo de um dia retornar à Academia de Futebol e com um objetivo de construir uma história ainda maior.

    "Eu também tenho que receber uma proposta do Palmeiras. A relação com o Palmeiras sempre foi muito boa e sempre vai ser, tenho uma gratidão imensa. A minha vontade é um dia voltar para o Palmeiras e conquistar mais títulos ainda. Porque eu já senti esse gosto de conquistar títulos no Palmeiras. E é algo que ainda está em mim, é uma vontade muito grande".


    "Não me considero ídolo"

    Mesmo com títulos importantes, como a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016, que encerrou um jejum de 22 anos, Gabriel Jesus adota um tom humilde ao falar sobre seu status no clube.

    "Eu, particularmente, não me considero um ídolo do Palmeiras. Não fiquei muito tempo, ganhei dois títulos. Óbvio que a gente está tratando do Brasileiro de 2016, um campeonato que o clube não ganhava há muito tempo e eu tive um impacto muito grande. Ninguém ganha um campeonato sozinho".

    Para o atacante, o reconhecimento máximo exige longevidade e consistência, algo que ele vê em nomes mais recentes da história alviverde: "Eu não chego nem perto dos caras que estão há muitos anos no Palmeiras, que estão conquistando título a cada ano. Talvez o torcedor tenha muito carinho pelo momento que foi. Eu até brinquei uma vez com o Veiga, postei 'O cria da base e o ídolo do Verdão'. Porque eu realmente, eu me considero assim".

    "A gente conquistou algo muito bom, tem uma certa relevância para uma virada de chave do Palmeiras, mas eu acho que para ser ídolo de um clube requer muitos fatores, não apenas dois títulos ou algo do tipo. Só de ter o carinho do clube, das pessoas que trabalham no clube, de muitos torcedores, eu já fico feliz".

    Referências no elenco e elogios a Abel Ferreira

    Ao citar exemplos de identificação com o clube, Gabriel destacou jogadores e figuras importantes da atual era vitoriosa do Palmeiras, como Raphael Veiga e Gustavo Gómez, além do técnico Abel Ferreira.

    O comandante, aliás, recebeu elogios enfáticos do atacante, que o considera o maior da história do clube: "É o maior treinador mesmo da história do Palmeiras, não só por títulos, mas porque normalmente a gente vê tantos treinadores que vão para o Brasil, conquistam um ou dois títulos e saem, usam mesmo como trampolim. O Abel não, totalmente diferente, a identificação que ele tem com o Palmeiras é muito grande".

    Gabriel também revelou bastidores da relação com o treinador português: "Eu tive a oportunidade de conversar com ele mais de uma hora umas duas ou três vezes que eu fui treinar no Palmeiras, a gente sempre conversou bem, sobre futebol e sobre a vida mesmo. É um cara que se importa bastante".

    Projeção de títulos e futuro em aberto

    Mesmo à distância, Gabriel Jesus segue acompanhando de perto o Palmeiras e acredita que o clube continuará brigando por conquistas: "Eu acredito que o Palmeiras, mais uma vez, vai brigar para títulos. Infelizmente, ano passado, não conquistou".

    Entre a indefinição no Arsenal e o carinho pelo clube que o revelou, o futuro de Gabriel Jesus permanece em aberto, mas parece que a possibilidade de um retorno ao Brasil, está cada vez mais perto.

