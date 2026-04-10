Gabriel Jesus deixa futuro no Arsenal indefinido e fala sobre retorno ao futebol brasileiro

A passagem de Gabriel Jesus pelo futebol inglês pode estar entrando em um momento decisivo. Após quase uma década no país, iniciada no Manchester City, o atacante vive um cenário de incerteza no Arsenal, onde perdeu protagonismo.
Entre lesões e a chegada de reforços, o brasileiro deixou de ser titular absoluto na equipe comandada por Mikel Arteta. Com contrato até junho de 2027, Gabriel poderá assinar um pré-contrato já a partir de janeiro do próximo ano, o que aumenta as especulações sobre seu futuro.
Apesar disso, em entrevista ao GE, o jogador adota cautela ao falar sobre os próximos passos: "Eu tenho um contrato com o Arsenal. Obviamente que a minha situação no Arsenal mudou do que era antes, mas o meu foco principal hoje continua sendo o Arsenal, fazer as coisas acontecerem aqui, ajudar da maneira que o treinador precisar e depois, obviamente, acabando a temporada, aí a gente começa a pensar".