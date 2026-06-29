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Gabriel Jesus dá indícios de uma possível transferência para a Série A em meio a rumores envolvendo a Juventus e o AC Milan, enquanto o craque do Arsenal admite que não “merecia” a convocação para a Copa do Mundo do Brasil
Atacante deixa a porta aberta para os grandes clubes italianos
Jesus deixou seu futuro no norte de Londres bastante incerto ao dar uma série de indícios concretos sobre uma possível transferência para a Série A neste verão. Com a Juventus e o AC Milan realizando ativamente estudos internos de viabilidade sobre uma proposta de mercado, o jogador da seleção brasileira abriu publicamente as portas para um novo desafio na Itália.
“Cresci assistindo à Série A e sonhava em jogar na Itália”, revelou Jesus com franqueza durante uma entrevista ao La Gazzetta dello Sport. “Marcar dois gols no San Siro contra a Inter foi como realizar esse sonho. Não sei qual será o meu futuro; estou trabalhando agora, e vamos ver o que acontece com o Arsenal.”
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A honestidade brutal orienta a avaliação da exclusão da Copa do Mundo
Os rumores amplamente divulgados chegam em um momento decisivo para o atacante de 29 anos, cujo papel limitado sob o comando de Mikel Arteta lhe custou uma vaga cobiçada na Copa do Mundo que está em andamento. Apesar de não ter sido convocado para o torneio, Jesus se recusa a guardar qualquer ressentimento em relação ao técnico da seleção brasileira, Ancelotti.
“Acho que nem cheguei tão perto assim de entrar para a seleção”, confessou honestamente o atacante do Arsenal quando questionado sobre sua ausência na seleção. “Houve outros jogadores convocados várias vezes no último ano e que acabaram sendo cortados mesmo assim. Se você me perguntar se eu merecia estar na lista, eu digo que não.”
A falta de gols no final da temporada selou o destino da seleção
Jesus forneceu mais detalhes táticos sobre suas conversas diretas com o lendário técnico italiano, explicando exatamente em que ponto sua campanha internacional perdeu força. Apesar de ter começado o ano com tudo, uma queda drástica nos minutos de jogo no Emirates Stadium acabou por destruir seu ritmo físico.
“Conversamos em janeiro, quando eu estava marcando gols”, acrescentou o ex-atacante do Manchester City. “Infelizmente, não tive nenhum tempo de jogo no final da temporada e, para ser sincero, foi por isso que não mereci estar na Copa do Mundo. Entendo perfeitamente essas situações. Todos têm que respeitar Ancelotti; ele é o técnico mais bem-sucedido.”
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Jesus está perto do recorde da Premier League
Uma transferência para a Série A neste verão acabaria com as ambições de Jesus de alcançar o marco de gols de Roberto Firmino. O atacante brasileiro está atualmente a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro brasileiro de todos os tempos na história da Premier League – um recorde detido pelo ex-jogador do Liverpool, com 82 gols.
Sair da Inglaterra agora para a Itália significaria abrir mão da plataforma perfeita para superar seu compatriota e consolidar seu legado como um dos maiores jogadores sul-americanos da divisão.