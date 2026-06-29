Gabriel Jesus dá indícios de uma possível transferência para a Série A em meio a rumores envolvendo a Juventus e o AC Milan, enquanto o craque do Arsenal admite que não “merecia” a convocação para a Copa do Mundo do Brasil

Jesus deixou seu futuro no norte de Londres bastante incerto ao dar uma série de indícios concretos sobre uma possível transferência para a Série A neste verão. Com a Juventus e o AC Milan realizando ativamente estudos internos de viabilidade sobre uma proposta de mercado, o jogador da seleção brasileira abriu publicamente as portas para um novo desafio na Itália.

“Cresci assistindo à Série A e sonhava em jogar na Itália”, revelou Jesus com franqueza durante uma entrevista ao La Gazzetta dello Sport. “Marcar dois gols no San Siro contra a Inter foi como realizar esse sonho. Não sei qual será o meu futuro; estou trabalhando agora, e vamos ver o que acontece com o Arsenal.”



