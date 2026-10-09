Jesus destacou as qualidades técnicas de Yamal ao refletir sobre os jogadores mais talentosos com quem já dividiu o gramado. Em entrevista à agência de notícias EFE, o atacante brasileiro afirmou: "Neymar é o jogador mais virtuoso com quem já joguei; ele conseguia fazer tudo com os dois pés. Para mim, ele é incomparável; ninguém pode ser comparado a ele. Mas é verdade que Lamine tem algumas das qualidades dele, como o drible e a personalidade. Ele ainda é muito jovem, mas faz coisas como um jogador maduro, como se tivesse 30 anos. É um gênio que melhora a cada ano, que se torna cada vez mais genial."