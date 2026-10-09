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Adhe Makayasa
Traduzido por

Gabriel Jesus compara sensação do Barcelona, Lamine Yamal, a Neymar e apoia adolescente na corrida pela Bola de Ouro

G. Jesus
L. Yamal
Neymar
Barcelona
La Liga

O atacante do Barcelona Gabriel Jesus apontou a sensação adolescente Lamine Yamal como favorito para conquistar a Bola de Ouro, ao traçar paralelos de estilo com o ícone brasileiro Neymar. O atacante recém-chegado acredita que seu companheiro de equipe no Camp Nou possui qualidades geracionais únicas, capazes de levá-lo a honrarias individuais globais na cerimônia deste mês, em Londres.

  • Yamal recebe apoio de alto perfil

    O novo reforço do Barcelona, Jesus, acredita que Yamal compartilha atributos-chave com Neymar e aposta que o adolescente conquistará a Bola de Ouro deste ano. Esse endosso está alinhado a uma campanha articulada pelo clube catalão ao lado de várias figuras proeminentes do futebol em apoio ao jovem ponta. Yamal já reconheceu anteriormente que Neymar foi seu ídolo de infância e teve um papel significativo em seu desenvolvimento.

  • Cameroon v Brazil: Group G - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Jesus faz comparação marcante com Neymar

    Jesus destacou as qualidades técnicas de Yamal ao refletir sobre os jogadores mais talentosos com quem já dividiu o gramado. Em entrevista à agência de notícias EFE, o atacante brasileiro afirmou: "Neymar é o jogador mais virtuoso com quem já joguei; ele conseguia fazer tudo com os dois pés. Para mim, ele é incomparável; ninguém pode ser comparado a ele. Mas é verdade que Lamine tem algumas das qualidades dele, como o drible e a personalidade. Ele ainda é muito jovem, mas faz coisas como um jogador maduro, como se tivesse 30 anos. É um gênio que melhora a cada ano, que se torna cada vez mais genial."

  • Atacante brasileiro elogia triunfo em Londres

    Deixando de lado as comparações de estilo, Jesus deu total apoio ao adolescente para conquistar o prestigiado prêmio em Londres. Desenvolvendo seu pensamento à EFE, o atacante acrescentou: "Não gosto de falar sobre a Bola de Ouro porque não sei se eles premiam o talento de um jogador, seu desempenho ou títulos, mas Lamine é o jogador que mais gostei de ver por anos, e neste ano ele ganhou quase tudo. Para mim, ele é o favorito."

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    Líderes catalães se preparam para teste contra o Getafe

    Yamal agora volta suas atenções para os compromissos domésticos, depois de registrar sete gols e quatro assistências em sete partidas da liga nesta temporada. O time de Hansi Flick tentará proteger sua campanha perfeita quando receber o Getafe no Camp Nou neste fim de semana, isolado na liderança com 21 pontos. A fase impiedosa do ponta, que também rendeu um gol e duas assistências na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord na Liga dos Campeões, voltará a liderar o ataque do Barcelona.

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