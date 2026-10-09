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Gabriel Jesus compara sensação do Barcelona, Lamine Yamal, a Neymar e apoia adolescente na corrida pela Bola de Ouro
Yamal recebe apoio de alto perfil
O novo reforço do Barcelona, Jesus, acredita que Yamal compartilha atributos-chave com Neymar e aposta que o adolescente conquistará a Bola de Ouro deste ano. Esse endosso está alinhado a uma campanha articulada pelo clube catalão ao lado de várias figuras proeminentes do futebol em apoio ao jovem ponta. Yamal já reconheceu anteriormente que Neymar foi seu ídolo de infância e teve um papel significativo em seu desenvolvimento.
- Getty Images Sport
Jesus faz comparação marcante com Neymar
Jesus destacou as qualidades técnicas de Yamal ao refletir sobre os jogadores mais talentosos com quem já dividiu o gramado. Em entrevista à agência de notícias EFE, o atacante brasileiro afirmou: "Neymar é o jogador mais virtuoso com quem já joguei; ele conseguia fazer tudo com os dois pés. Para mim, ele é incomparável; ninguém pode ser comparado a ele. Mas é verdade que Lamine tem algumas das qualidades dele, como o drible e a personalidade. Ele ainda é muito jovem, mas faz coisas como um jogador maduro, como se tivesse 30 anos. É um gênio que melhora a cada ano, que se torna cada vez mais genial."
Atacante brasileiro elogia triunfo em Londres
Deixando de lado as comparações de estilo, Jesus deu total apoio ao adolescente para conquistar o prestigiado prêmio em Londres. Desenvolvendo seu pensamento à EFE, o atacante acrescentou: "Não gosto de falar sobre a Bola de Ouro porque não sei se eles premiam o talento de um jogador, seu desempenho ou títulos, mas Lamine é o jogador que mais gostei de ver por anos, e neste ano ele ganhou quase tudo. Para mim, ele é o favorito."
- AFP
Líderes catalães se preparam para teste contra o Getafe
Yamal agora volta suas atenções para os compromissos domésticos, depois de registrar sete gols e quatro assistências em sete partidas da liga nesta temporada. O time de Hansi Flick tentará proteger sua campanha perfeita quando receber o Getafe no Camp Nou neste fim de semana, isolado na liderança com 21 pontos. A fase impiedosa do ponta, que também rendeu um gol e duas assistências na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord na Liga dos Campeões, voltará a liderar o ataque do Barcelona.
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