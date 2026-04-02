Além da habilidade técnica que transformou Saka no ícone do Arsenal, Jesus expressou profunda admiração pelo caráter do ponta. O brasileiro destaca que Saka se manteve notavelmente com os pés no chão, mesmo assumindo a responsabilidade de ser uma figura de destaque no Emirates Stadium.

Jesus disse: “Sou um grande fã da personalidade do Bukayo porque ele é muito humilde. E ele é forte, mas muito humilde. Hoje em dia, no futebol, não é algo fácil ver alguém que vem da base e depois se torna tão importante no clube, na equipe ou no futebol, e ainda assim continua sendo a mesma pessoa.”