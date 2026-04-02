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Gabriel Jesus coloca Bukayo Saka no mesmo nível de Vinícius Júnior e Raphinha ao elogiar o “humilde” companheiro de equipe do Arsenal
"São todos iguais"
Jesus comparou Saka aos seus três colegas da seleção brasileira, tendo trabalhado de perto com o jogador da seleção inglesa no Arsenal nos últimos quatro anos. “Ele está no mesmo nível. São todos iguais”, disse Jesus no programa “Rio Ferdinand Presents”. “É claro que estamos falando de estilos e momentos diferentes, mas todos eles têm suas qualidades e causaram impacto em momentos importantes. Então, Bukayo também está nesse nível. Obviamente, ainda é preciso conquistar títulos, mas ele vai conquistá-los.”
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A humildade por trás do talento
Além da habilidade técnica que transformou Saka no ícone do Arsenal, Jesus expressou profunda admiração pelo caráter do ponta. O brasileiro destaca que Saka se manteve notavelmente com os pés no chão, mesmo assumindo a responsabilidade de ser uma figura de destaque no Emirates Stadium.
Jesus disse: “Sou um grande fã da personalidade do Bukayo porque ele é muito humilde. E ele é forte, mas muito humilde. Hoje em dia, no futebol, não é algo fácil ver alguém que vem da base e depois se torna tão importante no clube, na equipe ou no futebol, e ainda assim continua sendo a mesma pessoa.”
Confiança na busca pela glória
À medida que a temporada entra na reta final, o jogador da seleção brasileira não esconde seu otimismo. Tendo acompanhado o crescimento de jogadores como Saka e a maturidade geral do elenco do Arsenal sob o comando de Mikel Arteta, Jesus está convencido de que 2026 pode ser o ano em que o troféu da Premier League volte ao clube pela primeira vez em mais de duas décadas.
“Estou muito confiante. Muito confiante, porque estamos em uma boa posição e temos um elenco incrível”, acrescentou o atacante. “Acredito 100% que nesta temporada vamos conquistar algo.”
A corrida do Arsenal pelo título
O bom desempenho de Saka tem sido fundamental para manter a equipe de Arteta no topo da tabela da Premier League. O Arsenal tem atualmente uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, embora a equipe de Pep Guardiola tenha um jogo a menos.
Jesus, que chegou ao Arsenal vindo do Manchester City em 2022 com quatro títulos de campeão já em seu currículo, acredita que o elenco atual está finalmente pronto para cruzar a linha de chegada, após ter ficado aquém nas temporadas anteriores.