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Gabriel Índio Athletic 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Gabriel Índio: promessa do Athletic já tem venda encaminhada ao Napoli e desponta como próximo zagueiro brasileiro a conquistar a Europa

Especiais e Opinião
NXGN
G. Indio
Athletic Club-MG
Napoli

Aos 17 anos, defensor canhoto virou destaque meteórico do Athletic e chamou atenção do clube italiano em menos de uma temporada no profissional

O futebol brasileiro vive uma nova geração de zagueiros cada vez técnicos e preparados para o jogo moderno. E poucos nomes cresceram tão rapidamente nos últimos meses quanto Gabriel Índio. Aos 17 anos, o defensor do Athletic saiu do anonimato das categorias de base para virar alvo concreto do Napoli, atual campeão italiano.

Canhoto, dono de boa saída de bola e físico avantajado, Gabriel Índio acelerou etapas em 2025 e 2026. Depois de ganhar espaço no elenco principal do Athletic ainda aos 16 anos, o zagueiro se consolidou como uma das grandes revelações do Campeonato Mineiro e da Série B, despertando interesse do mercado europeu em tempo recorde. O Napoli avançou nas negociações para contratá-lo por valores entre 4 e 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões), segundo informação da ESPN.

A ascensão meteórica impressiona até mesmo quem acompanha diariamente o futebol de base. Em pouco mais de um ano, Gabriel Índio saiu do sub-17 para enfrentar atacantes profissionais, suportar jogos de pressão na Série B e mostrar maturidade competitiva suficiente para ser monitorado por um gigante europeu. Em São João del Rei, já existe a sensação de que o Athletic descobriu um ativo raro — e talvez esteja diante da maior venda de sua história recente.

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  • Gabriel Índio 2025Reprodução/Instagram

    Onde tudo começou

    Nascido no dia 26 de julho de 2008, no Rio de Janeiro, Gabriel dos Santos Queiroz começou sua trajetória ainda muito jovem nas categorias de base cariocas. O defensor passou por Flamengo e Botafogo antes de concluir sua formação no Serrano-RJ, clube tradicional de Petrópolis e reconhecido pelo trabalho de desenvolvimento de atletas.

    Canhoto e com facilidade para atuar pelo lado esquerdo da defesa, Gabriel rapidamente chamou atenção pela imposição corporal e pela qualidade com a bola nos pés. Com 1,86m de altura aos 16 anos, já demonstrava características físicas e técnicas valiosas para um zagueiro da idade.

    O Athletic percebeu cedo o potencial do jogador e o contratou por empréstimo em 2025 para atuar inicialmente nas equipes sub-17 e sub-20. O plano, porém, mudou rapidamente. Em poucos meses, Gabriel passou a treinar e jogar com os profissionais, e foi em fevereiro de 2026 que o clube mineiro decidiu oficializar a aquisição do jovem defensor.

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  • Gabriel Índio Athletic 2026Reprodução/Instagram

    A grande chance

    A estreia de Gabriel Índio no profissional aconteceu durante a Série B de 2025. Aos 86 minutos de jogo, o jovem zagueiro entrou em campo na derrota por 3 a 0 contra o Athletico-PR. Apesar do resultado negativo, foi um passo importante em sua trajetória.

    A partir dali, Índio passou a ganhar mais minutos na reta final da competição. O ponto de virada veio na vitória contra o Paysandu, confronto da última rodada da competição e tratado internamente como decisivo na luta contra o rebaixamento. Atuando pela primeira vez como titular após cinco jogos no profissional, Índio mostrou personalidade, venceu disputas físicas importantes e chamou atenção pela tranquilidade mesmo sob pressão.

    Após o jogo que garantiu o clube mineiro na Série B, as redes sociais do Athletic fizeram questão de enfatizar a boa atuação de Gabriel Índio em sua estreia no plantel inicial e divulgou seus números na partida: nove recuperações de bola, seis duelos ganhos e três desarmes. "A base vem forte", escreveram na publicação.

    Já em 2026, Gabriel Índio saiu do banco na estreia do Athletic no Campeonato Mineiro, mas foi titular nas seis partidas seguintes do Alvinegro. As atuações consistentes no estadual aceleraram sua renovação com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2028 e fizeram o Napoli iniciar um monitoramento constante do atleta. Até o momento, o atleta soma 20 partidas pelo profissional do Athletic, sendo sete como titular.

  • Gabriel Índio Athletic 2026Reprodução/Instagram

    Pontos fortes

    O principal diferencial de Gabriel Índio está na combinação entre força física e qualidade técnica. Como um defensor canhoto, algo extremamente valorizado no futebol europeu, o atleta consegue construir jogadas desde a defesa com naturalidade e apresenta boa precisão nos passes verticais.

    Outro ponto que chama atenção é sua maturidade defensiva. Mesmo muito jovem, Gabriel demonstra ótimo senso de cobertura e leitura de espaços. Não costuma ser um zagueiro afobado e raramente abandona posicionamento para dar o bote sem necessidade.

    Fisicamente, já compete em alto nível no profissional. Os 1,86m e 83kg ajudam no jogo aéreo defensivo e ofensivo, enquanto a mobilidade lateral permite defender em campo aberto — característica fundamental para equipes que atuam com linhas altas, como o Napoli costuma fazer.

  • Gabriel Índio Athletic 2026Reprodução/Instagram

    Espaço para melhorias

    Apesar do enorme potencial, Gabriel Índio ainda apresenta aspectos naturais de um jogador em formação. Em alguns momentos, sua tomada de decisão sob pressão alta pode oscilar, especialmente quando recebe a bola cercado próximo à própria área.

    Outro ponto importante será ganhar regularidade. Em 2026, o defensor alternou momentos como titular e reserva após mudanças na comissão técnica do Athletic, algo comum para jogadores tão jovens. Transformar potencial em constância será o próximo grande desafio da carreira.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-AUXERREAFP

    O próximo... Lucas Beraldo?

    As características de Gabriel Índio se assemelham às de Lucas Beraldo, ex-São Paulo e atualmente no Paris Saint-Germain. Assim como o defensor da seleção brasileira, o jovem do Athletic é canhoto, se destaca pela qualidade na saída de bola e demonstra maturidade acima da média na leitura defensiva.

    Fisicamente, Índio já apresenta um porte mais robusto que Beraldo tinha aos 17 anos. Com boa imposição nos duelos e presença forte no jogo aéreo, o defensor do Athletic chama atenção pela combinação entre força e técnica, características que o ex-São Paulo apresenta em seu jogo e não à toa foi contratado pelo Paris Saint-Germain ainda quando tinha 20 anos.

    Para alcançar o nível do zagueiro do PSG, porém, Gabriel ainda precisará evoluir em alguns aspectos, principalmente na versatilidade e no controle de jogo. Beraldo se tornou um defensor moderno justamente pela capacidade de atuar como zagueiro, lateral e volante, além da firmeza nos passes e da inteligência posicional. Estas são características que Gabriel Índio deve buscar desenvolver ao longo de sua formação.


  • Gabriel Índio Athletic 2026Reprodução/Instagram

    O que vem a seguir

    Tudo indica que Gabriel Índio está vivendo seus últimos meses no futebol brasileiro. O Napoli encaminhou o acordo para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador em uma operação avaliada entre 4 e 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões), valor que o colocaria entre as 15 transferências mais cara de um time da Série B na história.

    Internamente, o Athletic já trabalha com a expectativa de concretizar a negociação em breve. O clube mineiro entende que a venda pode representar um marco histórico financeiro e esportivo para a instituição.

    Para Gabriel, o próximo passo será provar que consegue repetir na Europa a maturidade demonstrada tão cedo no Brasil. O Napoli vê o defensor como projeto de longo prazo, e a sensação no clube é clara: se ele mantiver a evolução atual, tem potencial para ir muito além de apenas uma promessa.

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