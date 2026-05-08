Gabriel Índio: promessa do Athletic já tem venda encaminhada ao Napoli e desponta como próximo zagueiro brasileiro a conquistar a Europa

O futebol brasileiro vive uma nova geração de zagueiros cada vez técnicos e preparados para o jogo moderno. E poucos nomes cresceram tão rapidamente nos últimos meses quanto Gabriel Índio. Aos 17 anos, o defensor do Athletic saiu do anonimato das categorias de base para virar alvo concreto do Napoli, atual campeão italiano.

Canhoto, dono de boa saída de bola e físico avantajado, Gabriel Índio acelerou etapas em 2025 e 2026. Depois de ganhar espaço no elenco principal do Athletic ainda aos 16 anos, o zagueiro se consolidou como uma das grandes revelações do Campeonato Mineiro e da Série B, despertando interesse do mercado europeu em tempo recorde. O Napoli avançou nas negociações para contratá-lo por valores entre 4 e 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões), segundo informação da ESPN.

A ascensão meteórica impressiona até mesmo quem acompanha diariamente o futebol de base. Em pouco mais de um ano, Gabriel Índio saiu do sub-17 para enfrentar atacantes profissionais, suportar jogos de pressão na Série B e mostrar maturidade competitiva suficiente para ser monitorado por um gigante europeu. Em São João del Rei, já existe a sensação de que o Athletic descobriu um ativo raro — e talvez esteja diante da maior venda de sua história recente.