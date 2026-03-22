Gabriel, estrela do Arsenal, elogia Erling Haaland como o “adversário mais difícil”, apesar da rivalidade acirrada com o atacante do Manchester City

Gabriel falou ao The Telegraph sobre enfrentar Haaland — já que o prolífico atacante norueguês tem se mostrado um adversário difícil para qualquer time: “Gosto de todos os jogos, de todos os atacantes. É o meu trabalho, então gosto de disputar. Mas ele é um jogador de ponta e, claro, acho que ele também gosta de jogar contra mim. Acho que é divertido. Nós curtimos isso.”

O sul-americano acrescentou, quando questionado se Haaland tem sido seu adversário mais difícil na Premier League: “Sim, claro.”

Haaland é bicampeão da Chuteira de Ouro e já recebeu os prêmios de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador do Ano da FWA. Gabriel, dada a consistência que continua a demonstrar, é considerado um dos principais candidatos a prêmios individuais de prestígio na temporada 2025-26.

Ele acrescentou sobre sua excelente fase: “Esta temporada é a minha melhor temporada. Preciso manter a humildade e só preciso seguir em frente, continuar fazendo o que estou fazendo. Só preciso manter a calma e vamos ver o que acontece no final.”

Gabriel claramente fez questão de trazer a expressão “manter a humildade” para a conversa, tendo visto Haaland passar essa mensagem ao técnico do Arsenal, Mikel Arteta, na temporada passada. Velhos adversários estão prontos para disputar o título no Estádio de Wembley no domingo.