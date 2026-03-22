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Erling Haaland Gabriel Magalhaes Manchester City Arsenal 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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Gabriel, estrela do Arsenal, elogia Erling Haaland como o “adversário mais difícil”, apesar da rivalidade acirrada com o atacante do Manchester City

O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, admite que o atacante do Manchester City, Erling Haaland, tem sido seu “adversário mais difícil” ao longo dos anos, tendo os dois estabelecido uma rivalidade acirrada. Embora tenham se enfrentado regularmente na Premier League, há muito respeito entre os dois. Eles estão prestes a se enfrentar novamente na final da Carabao Cup de 2026.

  • Gabriel e Haaland já se enfrentaram na Premier League

    Dois jogadores que sempre dão o máximo de si já protagonizaram confrontos acirrados na primeira divisão inglesa. Durante a temporada 2024-25, Haaland passou a atirar a bola na nuca de Gabriel ao comemorar um gol marcado pelo City.

    No jogo de volta no Emirates Stadium, o imponente zagueiro central brasileiro do Arsenal fez questão de gritar na cara de Haaland quando os Gunners marcaram. Palavras acaloradas também foram trocadas após o apito final.

    Esses dois jogadores competitivos deram a impressão de que não se gostam muito. No entanto, eles não precisam ser amigos e ainda podem aproveitar os encontros regulares para colocar suas respectivas habilidades à prova.

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  • Erling Haaland Gabriel Magalhaes Manchester City Arsenal 2025-26Getty

    Muito respeito entre duas personalidades competitivas

    Gabriel falou ao The Telegraph sobre enfrentar Haaland — já que o prolífico atacante norueguês tem se mostrado um adversário difícil para qualquer time: “Gosto de todos os jogos, de todos os atacantes. É o meu trabalho, então gosto de disputar. Mas ele é um jogador de ponta e, claro, acho que ele também gosta de jogar contra mim. Acho que é divertido. Nós curtimos isso.”

    O sul-americano acrescentou, quando questionado se Haaland tem sido seu adversário mais difícil na Premier League: “Sim, claro.”

    Haaland é bicampeão da Chuteira de Ouro e já recebeu os prêmios de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador do Ano da FWA. Gabriel, dada a consistência que continua a demonstrar, é considerado um dos principais candidatos a prêmios individuais de prestígio na temporada 2025-26.

    Ele acrescentou sobre sua excelente fase: “Esta temporada é a minha melhor temporada. Preciso manter a humildade e só preciso seguir em frente, continuar fazendo o que estou fazendo. Só preciso manter a calma e vamos ver o que acontece no final.”

    Gabriel claramente fez questão de trazer a expressão “manter a humildade” para a conversa, tendo visto Haaland passar essa mensagem ao técnico do Arsenal, Mikel Arteta, na temporada passada. Velhos adversários estão prontos para disputar o título no Estádio de Wembley no domingo.

  • Caça ao título: o Arsenal continua na disputa pelo histórico quadruplo

    O Arsenal continua na briga por um quadruplo sem precedentes — já que lidera a Premier League, chegou à final da Carabao Cup e às quartas de final da Liga dos Campeões e da FA Cup.

    Gabriel falou sobre os esforços para conquistar o primeiro de muitos títulos possíveis em 2026, com Haaland e Pep Guardiola se preparando para bloquear seu caminho: “Sabemos que será uma grande batalha. Estamos prontos para isso.”

    O Arsenal espera representar uma grande ameaça em jogadas ensaiadas contra o City, já que parece ter dominado essa arte, mas Gabriel — que frequentemente aparece na finalização de escanteios e cobranças de falta — insiste que não há segredo para o sucesso dos Gunners.

    Ele disse: “Atacar a bola, simples. Quando temos um escanteio ou uma falta, eu simplesmente coloco na cabeça que quero marcar. Todo mundo fala sobre ‘Gabi, Gabi, Gabi’, mas não sou só eu. É a nossa equipe. É a maneira como trabalhamos juntos.”

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Guarda de segurança: Gabriel quer neutralizar Haaland

    As qualidades físicas de Gabriel permitem que ele seja o primeiro a entrar em contato com a bola na maioria das vezes, e o Arsenal aproveita ao máximo sua presença imponente. Ele se tornou um dos principais contribuintes em ambos os lados do campo.

    O capitão do clube, Martin Odegaard, sugeriu que Gabriel poderia seguir carreira na segurança quando encerrar a carreira de jogador, dada sua disposição para lutar por tudo, e o jogador de 28 anos respondeu: “Meus companheiros me conhecem, treinamos juntos todos os dias. Talvez depois do futebol eu possa ser segurança!”

    Por enquanto, o Arsenal precisa que Gabriel mantenha Haaland sob controle. Se ele conseguir fazer isso na casa do futebol inglês, então os tão esperados troféus poderão estar voltando para o norte de Londres e para o Emirates Stadium.

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