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Gabriel, estrela do Arsenal, elogia Erling Haaland como o “adversário mais difícil”, apesar da rivalidade acirrada com o atacante do Manchester City
Gabriel e Haaland já se enfrentaram na Premier League
Dois jogadores que sempre dão o máximo de si já protagonizaram confrontos acirrados na primeira divisão inglesa. Durante a temporada 2024-25, Haaland passou a atirar a bola na nuca de Gabriel ao comemorar um gol marcado pelo City.
No jogo de volta no Emirates Stadium, o imponente zagueiro central brasileiro do Arsenal fez questão de gritar na cara de Haaland quando os Gunners marcaram. Palavras acaloradas também foram trocadas após o apito final.
Esses dois jogadores competitivos deram a impressão de que não se gostam muito. No entanto, eles não precisam ser amigos e ainda podem aproveitar os encontros regulares para colocar suas respectivas habilidades à prova.
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Muito respeito entre duas personalidades competitivas
Gabriel falou ao The Telegraph sobre enfrentar Haaland — já que o prolífico atacante norueguês tem se mostrado um adversário difícil para qualquer time: “Gosto de todos os jogos, de todos os atacantes. É o meu trabalho, então gosto de disputar. Mas ele é um jogador de ponta e, claro, acho que ele também gosta de jogar contra mim. Acho que é divertido. Nós curtimos isso.”
O sul-americano acrescentou, quando questionado se Haaland tem sido seu adversário mais difícil na Premier League: “Sim, claro.”
Haaland é bicampeão da Chuteira de Ouro e já recebeu os prêmios de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador do Ano da FWA. Gabriel, dada a consistência que continua a demonstrar, é considerado um dos principais candidatos a prêmios individuais de prestígio na temporada 2025-26.
Ele acrescentou sobre sua excelente fase: “Esta temporada é a minha melhor temporada. Preciso manter a humildade e só preciso seguir em frente, continuar fazendo o que estou fazendo. Só preciso manter a calma e vamos ver o que acontece no final.”
Gabriel claramente fez questão de trazer a expressão “manter a humildade” para a conversa, tendo visto Haaland passar essa mensagem ao técnico do Arsenal, Mikel Arteta, na temporada passada. Velhos adversários estão prontos para disputar o título no Estádio de Wembley no domingo.
Caça ao título: o Arsenal continua na disputa pelo histórico quadruplo
O Arsenal continua na briga por um quadruplo sem precedentes — já que lidera a Premier League, chegou à final da Carabao Cup e às quartas de final da Liga dos Campeões e da FA Cup.
Gabriel falou sobre os esforços para conquistar o primeiro de muitos títulos possíveis em 2026, com Haaland e Pep Guardiola se preparando para bloquear seu caminho: “Sabemos que será uma grande batalha. Estamos prontos para isso.”
O Arsenal espera representar uma grande ameaça em jogadas ensaiadas contra o City, já que parece ter dominado essa arte, mas Gabriel — que frequentemente aparece na finalização de escanteios e cobranças de falta — insiste que não há segredo para o sucesso dos Gunners.
Ele disse: “Atacar a bola, simples. Quando temos um escanteio ou uma falta, eu simplesmente coloco na cabeça que quero marcar. Todo mundo fala sobre ‘Gabi, Gabi, Gabi’, mas não sou só eu. É a nossa equipe. É a maneira como trabalhamos juntos.”
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Guarda de segurança: Gabriel quer neutralizar Haaland
As qualidades físicas de Gabriel permitem que ele seja o primeiro a entrar em contato com a bola na maioria das vezes, e o Arsenal aproveita ao máximo sua presença imponente. Ele se tornou um dos principais contribuintes em ambos os lados do campo.
O capitão do clube, Martin Odegaard, sugeriu que Gabriel poderia seguir carreira na segurança quando encerrar a carreira de jogador, dada sua disposição para lutar por tudo, e o jogador de 28 anos respondeu: “Meus companheiros me conhecem, treinamos juntos todos os dias. Talvez depois do futebol eu possa ser segurança!”
Por enquanto, o Arsenal precisa que Gabriel mantenha Haaland sob controle. Se ele conseguir fazer isso na casa do futebol inglês, então os tão esperados troféus poderão estar voltando para o norte de Londres e para o Emirates Stadium.
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