Os jogadores do Arsenal finalmente puderam comemorar depois que o Bournemouth empatou em 1 a 1 com o Manchester City no Vitality Stadium, confirmando matematicamente o título da equipe de Mikel Arteta. Enquanto o time comemorava em London Colney, Gabriel tinha uma pessoa em particular em mente: Tal Rehman, o torcedor do City que se tornou viral por suas travessuras com uma garrafa de água com o tema do Arsenal.

Gabriel compartilhou uma imagem dividida em seu Instagram Stories mostrando as mudanças de humor do torcedor ao longo da temporada. O zagueiro acrescentou a legenda: “Pensou demais?”, dirigindo-se diretamente ao homem que ficou famoso por simular que recolhia as lágrimas dos torcedores do Arsenal em sua infame garrafa durante partidas anteriores. Foi uma mensagem clara de que a narrativa do “garrafista” havia sido definitivamente encerrada.

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