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Gabriel critica duramente um torcedor do Manchester City que viralizou com uma postagem, depois que o Arsenal conquistou seu primeiro título da Premier League em 22 anos
O recibo definitivo das redes sociais
Os jogadores do Arsenal finalmente puderam comemorar depois que o Bournemouth empatou em 1 a 1 com o Manchester City no Vitality Stadium, confirmando matematicamente o título da equipe de Mikel Arteta. Enquanto o time comemorava em London Colney, Gabriel tinha uma pessoa em particular em mente: Tal Rehman, o torcedor do City que se tornou viral por suas travessuras com uma garrafa de água com o tema do Arsenal.
Gabriel compartilhou uma imagem dividida em seu Instagram Stories mostrando as mudanças de humor do torcedor ao longo da temporada. O zagueiro acrescentou a legenda: “Pensou demais?”, dirigindo-se diretamente ao homem que ficou famoso por simular que recolhia as lágrimas dos torcedores do Arsenal em sua infame garrafa durante partidas anteriores. Foi uma mensagem clara de que a narrativa do “garrafista” havia sido definitivamente encerrada.Instagram
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Rice e Saka entram na festa
O brasileiro não foi o único a responder aos céticos. Declan Rice, um dos pilares da campanha vitoriosa do Arsenal, também recorreu às redes sociais para relembrar a todos da sua confiança. Compartilhando uma foto com seus companheiros de equipe, Rice escreveu: “Eu disse a todos vocês... está feito.” Sua postagem fazia referência à confiança inabalável que demonstrou mesmo após a dolorosa derrota por 2 a 1 para o City, em abril.
Bukayo Saka foi igualmente enfático, postando um vídeo que zombava das acusações de “falta de coragem” que têm perseguido o Arsenal nas últimas temporadas. Ao lado de Myles Lewis-Skelly, que aparecia segurando uma garrafa de champanhe, Saka disse para a câmera: “Eles nos chamam de covardes.” Os dois então riram enquanto brincavam: “E agora estamos segurando as garrafas.” O clima era de pura redenção para um time que tem sido frequentemente criticado por desmoronar sob pressão.
Um título conquistado na Costa Sul
Os Gunners ficaram a um passo do troféu após uma vitória apertada contra o Burnley na segunda-feira. No entanto, eles nem precisaram entrar em campo na terça-feira para confirmar o título de campeões. Apesar do gol de empate de Erling Haaland no final da partida pelo City em Bournemouth, os pontos perdidos pelos jogadores de Pep Guardiola foram suficientes para levar o título de volta ao norte de Londres. Eli Junior Kroupi havia colocado o Bournemouth na frente com um gol espetacular, e embora os torcedores do Arsenal certamente tenham sentido algum nervosismo durante os frenéticos minutos finais no Vitality, o apito final provocou cenas de euforia absoluta. É a primeira vez desde os lendários “Invincibles” de 2004 que o Arsenal chega ao topo da pirâmide do futebol inglês, encerrando mais de duas décadas de sofrimento para a torcida do Emirates.
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De olho em uma dobradinha histórica
As comemorações não devem acabar tão cedo, já que o Arsenal deve conquistar oficialmente seu 14º título da liga no próximo domingo, após o confronto contra o Crystal Palace no Selhurst Park. No entanto, o trabalho de Arteta ainda não terminou. Os recém-coroados campeões da Premier League também se preparam para o maior jogo da história do clube no final deste mês.
O Arsenal viajará para Budapeste no dia 30 de maio para enfrentar o atual campeão Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. Se conseguirem superar o gigante francês, garantirão uma dobradinha histórica e levantarão a Taça da Europa pela primeira vez em sua história. Por enquanto, Gabriel e seus companheiros de equipe estão saboreando a glória nacional — e a chance de lembrar aos rivais exatamente quem ri por último.