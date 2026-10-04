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Luis Felipe Gonçalves

Gabigol sonha com retorno à seleção e ganha seis jogos para entrar no radar de Ancelotti

G. Barbosa
Brasil
C. Ancelotti
Santos

Artilheiro do Santos soma 23 gols em 43 jogos na temporada e mira convocação para a próxima Data Fifa

Gabigol vive uma de suas melhores fases pelo Santos em 2026 e já mira um objetivo para o fim da temporada: voltar à seleção brasileira. O atacante é o artilheiro do Peixe, com 23 gols em 43 partidas, e ocupa a terceira posição na artilharia do Campeonato Brasileiro, atrás de Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo.

Os dois concorrentes foram convocados por Colômbia e Brasil, respectivamente, para a Data Fifa de setembro. Gabigol, por sua vez, espera manter o ritmo para voltar ao radar de Carlo Ancelotti na próxima convocação.

“Estou muito feliz pelo meu momento, me sinto em casa no Santos. Estou focado. Venho de um ano que não foi tão bom. Espero continuar assim, fazendo gols. Tem convocação no final do ano, tenho focado nisso. Se acontecer a convocação no final do ano, vou ficar bem feliz”, afirmou o atacante no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na qual marcou os dois gols santistas.

A próxima Data Fifa será disputada em novembro, quando o Brasil enfrentará o Japão, no dia 14, e a seleção de Singapura, no dia 17. Até lá, Gabigol terá seis partidas pelo Brasileirão para manter a boa fase: Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Bahia, Palmeiras e Bragantino.

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  • Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2022 Qatar QualifierGetty Images Sport

    Esperança em bom desempenho

    Gabigol não defende a seleção brasileira desde janeiro de 2022, quando entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na partida seguinte, contra o Paraguai, também foi relacionado, mas não saiu do banco.

    Aos 30 anos, o atacante voltou a ganhar protagonismo no Santos durante a ausência de Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Nas últimas cinco partidas, Gabigol marcou seis gols e ainda contribuiu com três assistências.

    A sequência pelo Peixe, portanto, pode ser decisiva para que o centroavante volte a ser considerado por Ancelotti. O treinador italiano tem ampliado o número de opções no ataque durante o processo de renovação da seleção para o ciclo da Copa do Mundo de 2030.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-MINEIROAFP

    Vai ficar no Peixe?

    Além da busca pela seleção, Gabigol também vive uma indefinição sobre o futuro no Santos. O atacante está emprestado pelo Cruzeiro e tem contrato com o clube paulista até o fim da temporada.

    Após a vitória sobre o São Paulo, o presidente santista Marcelo Teixeira foi questionado sobre uma possível renovação, mas preferiu não antecipar as conversas.

    “No momento certo nós falamos sobre a renovação”, afirmou o dirigente.

    Gabigol também evitou projetar o futuro. “Não sei nem o que vou comer daqui a pouco, imagina ano que vem. Não sei. Tem jogo quarta, outro depois. Vamos jogo a jogo, tentar fazer o máximo de números. Quem vai resolver isso não sou eu”, disse.

  • Atletico Mineiro v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Subindo no ranking

    Os dois gols contra o São Paulo também fizeram Gabigol subir no ranking dos maiores artilheiros da história do Brasileirão. O atacante chegou a 132 gols na competição e abriu vantagem sobre Diego Souza, que tem 130.

    Entre os jogadores em atividade, Gabigol é o maior goleador do campeonato. No ranking geral, Roberto Dinamite lidera com 190 gols, seguido por Fred, com 158, Romário, com 154, e Edmundo, com 153.

    O centroavante construiu todos os seus gols no Brasileirão por Santos e Flamengo. Pelo clube carioca, conquistou dois títulos nacionais e foi o artilheiro das edições de 2018 e 2019.

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