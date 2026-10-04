Gabigol sonha com retorno à seleção e ganha seis jogos para entrar no radar de Ancelotti

Gabigol vive uma de suas melhores fases pelo Santos em 2026 e já mira um objetivo para o fim da temporada: voltar à seleção brasileira. O atacante é o artilheiro do Peixe, com 23 gols em 43 partidas, e ocupa a terceira posição na artilharia do Campeonato Brasileiro, atrás de Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo.

Os dois concorrentes foram convocados por Colômbia e Brasil, respectivamente, para a Data Fifa de setembro. Gabigol, por sua vez, espera manter o ritmo para voltar ao radar de Carlo Ancelotti na próxima convocação.

“Estou muito feliz pelo meu momento, me sinto em casa no Santos. Estou focado. Venho de um ano que não foi tão bom. Espero continuar assim, fazendo gols. Tem convocação no final do ano, tenho focado nisso. Se acontecer a convocação no final do ano, vou ficar bem feliz”, afirmou o atacante no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na qual marcou os dois gols santistas.

A próxima Data Fifa será disputada em novembro, quando o Brasil enfrentará o Japão, no dia 14, e a seleção de Singapura, no dia 17. Até lá, Gabigol terá seis partidas pelo Brasileirão para manter a boa fase: Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Bahia, Palmeiras e Bragantino.