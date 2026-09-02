Gabigol projeta retorno ao Cruzeiro e deixa permanência no Santos em dúvida

Gabigol pode voltar a defender o Cruzeiro na próxima temporada. Emprestado ao Santos até dezembro, o atacante ainda tem contrato com o clube mineiro por mais dois anos e avalia que uma permanência na Vila Belmiro depende de um cenário financeiro que, neste momento, considera difícil de ser alcançado.
A possibilidade de retorno a Belo Horizonte ganhou força diante das próprias declarações do jogador. Em entrevista ao influenciador Fui Clear, Gabigol afirmou que continua acreditando no projeto do Cruzeiro e não considera que sua decisão de deixar o clube tenha sido um erro. O atacante também comentou a passagem pelo Flamengo e os motivos que o levaram a buscar um novo desafio.