Gabigol projeta retorno ao Cruzeiro e deixa permanência no Santos em dúvida

A continuidade de Gabigol no Santos após o fim do empréstimo não está garantida. O principal entrave, segundo o próprio atacante, é financeiro. O Peixe ainda precisará avaliar se terá condições de negociar uma contratação definitiva para a próxima temporada.

“Ficar aqui é muito difícil por questões financeiras do clube, então ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro”, afirmou.

Caso não haja um acordo com o Santos, Gabigol terá de se reapresentar ao Cruzeiro em janeiro de 2027. O vínculo com o clube mineiro vai até o fim de 2028. O atacante chegou ao Santos depois de perder espaço no Cruzeiro. A chegada de Kaio Jorge e a mudança no comando técnico influenciaram na saída por empréstimo. No início da temporada, Gabigol também não estava nos planos de Tite.

Apesar do desempenho individual abaixo das expectativas, o jogador mantém uma avaliação positiva sobre o período em Belo Horizonte. Em 54 partidas pelo Cruzeiro, marcou 14 gols e deu quatro assistências. A equipe terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação e garantiu uma vaga na Copa Libertadores.