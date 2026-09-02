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Pedro Augusto Dias

Gabigol projeta retorno ao Cruzeiro e deixa permanência no Santos em dúvida

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G. Barbosa

Atacante vê sequencia na Vila Belmiro como difícil por questões financeiras e mantém confiança no projeto do clube mineiro

Gabigol pode voltar a defender o Cruzeiro na próxima temporada. Emprestado ao Santos até dezembro, o atacante ainda tem contrato com o clube mineiro por mais dois anos e avalia que uma permanência na Vila Belmiro depende de um cenário financeiro que, neste momento, considera difícil de ser alcançado.

A possibilidade de retorno a Belo Horizonte ganhou força diante das próprias declarações do jogador. Em entrevista ao influenciador Fui Clear, Gabigol afirmou que continua acreditando no projeto do Cruzeiro e não considera que sua decisão de deixar o clube tenha sido um erro. O atacante também comentou a passagem pelo Flamengo e os motivos que o levaram a buscar um novo desafio.

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  • Permanência no Santos é incerta

    A continuidade de Gabigol no Santos após o fim do empréstimo não está garantida. O principal entrave, segundo o próprio atacante, é financeiro. O Peixe ainda precisará avaliar se terá condições de negociar uma contratação definitiva para a próxima temporada.

    “Ficar aqui é muito difícil por questões financeiras do clube, então ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro”, afirmou.

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    Caso não haja um acordo com o Santos, Gabigol terá de se reapresentar ao Cruzeiro em janeiro de 2027. O vínculo com o clube mineiro vai até o fim de 2028. O atacante chegou ao Santos depois de perder espaço no Cruzeiro. A chegada de Kaio Jorge e a mudança no comando técnico influenciaram na saída por empréstimo. No início da temporada, Gabigol também não estava nos planos de Tite.

    Apesar do desempenho individual abaixo das expectativas, o jogador mantém uma avaliação positiva sobre o período em Belo Horizonte. Em 54 partidas pelo Cruzeiro, marcou 14 gols e deu quatro assistências. A equipe terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação e garantiu uma vaga na Copa Libertadores.

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  • Gabigol explica saída do Flamengo

    Antes de chegar ao Cruzeiro, Gabigol vivia um momento turbulento no Flamengo. O atacante classificou seu último ano no clube carioca como conturbado e afirmou que a decisão de deixar o Rubro-Negro envolveu diferentes fatores.

    “O meu último ano no Flamengo foi conturbado por um milhão de coisas, mas não teria como ser fácil eu sair do Flamengo. Muita coisa envolvida, o que a diretoria fez, de apertar minha mão e desistir. Eu queria algo novo e ainda acho que o Cruzeiro vai ser um projeto vencedor”, afirmou.

    Mesmo com a passagem pelo Cruzeiro longe do rendimento que esperava individualmente, Gabigol não se arrepende da escolha. O atacante destacou a estrutura encontrada no clube, além da diretoria, da torcida e da cidade, e reforçou a confiança de que o projeto ainda pode alcançar os objetivos traçados.

    “Não foi um erro, ainda tenho dois anos de contrato e ainda acho que vai dar certo no final”, completou.

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