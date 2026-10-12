Cherki teve mais uma atuação de destaque no domingo, quando o City conquistou uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Liverpool na Premier League. O time visitante não deu chances a um de seus grandes rivais em um confronto crucial no início da temporada. O meia-atacante de 23 anos marcou com confiança o terceiro gol de sua equipe em Anfield, coroando uma atuação individual brilhante.

Sua fase tem rendido muitos elogios no mundo do futebol. O ex-meio-campista do Aston Villa Reo-Coker ficou particularmente impressionado e fez uma grande previsão sobre o futuro do francês no futebol. Ele acredita que Cherki tem um talento raro, daqueles que surgem uma vez por geração. Reo-Coker afirma, inclusive, que o armador tem absolutamente tudo o que é necessário para se tornar o melhor jogador do mundo.