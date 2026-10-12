AFP
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“Futuro vencedor da Bola de Ouro”: ex-nome da Premier League elogia Rayan Cherki, astro do Manchester City, como antídoto para o futebol moderno “robótico”
Cherki brilha em Anfield
Cherki teve mais uma atuação de destaque no domingo, quando o City conquistou uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Liverpool na Premier League. O time visitante não deu chances a um de seus grandes rivais em um confronto crucial no início da temporada. O meia-atacante de 23 anos marcou com confiança o terceiro gol de sua equipe em Anfield, coroando uma atuação individual brilhante.
Sua fase tem rendido muitos elogios no mundo do futebol. O ex-meio-campista do Aston Villa Reo-Coker ficou particularmente impressionado e fez uma grande previsão sobre o futuro do francês no futebol. Ele acredita que Cherki tem um talento raro, daqueles que surgem uma vez por geração. Reo-Coker afirma, inclusive, que o armador tem absolutamente tudo o que é necessário para se tornar o melhor jogador do mundo.
- Getty Images Sport
Um futuro vencedor da Bola de Ouro
Reo-Coker não poupou elogios ao avaliar até onde o astro do Manchester City pode chegar. Ele acredita que o jovem francês está destinado a conquistar a maior honraria individual do futebol.
“Estamos diante de um futuro vencedor da Bola de Ouro. Ele tem todas as qualidades e capacidades para conseguir isso”, disse Reo-Coker à CBS Sports. “Ele tem caráter, personalidade e não tem medo de ousar e tentar coisas novas.”
O futebol precisa de menos robôs
O futebol moderno é frequentemente criticado por ser rígido e excessivamente tático. Reo-Coker acredita que Cherki é o antídoto perfeito para esta era do esporte marcada por estruturas tão rígidas.
“O futebol precisa de mais Rayan Cherkis e menos robôs”, afirmou o ex-meio-campista. “Ele é o tipo de jogador que me faz pagar para vê-lo jogar.”
Os números sustentam o entusiasmo. Cherki já marcou cinco gols e deu duas assistências em apenas nove partidas por todas as competições nesta temporada, mostrando que consegue aliar talento ofensivo à eficiência decisiva.
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Mantendo esse desempenho de alto nível
Cherki agora tem o desafio de manter essa regularidade impressionante ao longo da exigente temporada inglesa. O Manchester City dependerá muito de sua criatividade e visão de jogo na disputa por títulos importantes na Inglaterra e na Europa. Com quatro gols em seis partidas na Premier League até agora, o jogador de 23 anos se firmou como peça fundamental do ataque.
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