O espanhol, que já havia alcançado sucesso considerável no comando do Barcelona, renovou seu contrato na capital francesa até o verão de 2030. Ele segue totalmente comprometido com um projeto empolgante.

Chegará um dia, porém, em que ele deixará Paris e o cargo de treinador ficará vago. Nesse momento, o clube que domina a Ligue 1 terá uma decisão importante a tomar sobre quem será seu próximo treinador.

Treinadores de todas as partes do mundo receberiam de braços abertos a oportunidade de trabalhar com um elenco repleto de estrelas e aproveitar os recursos da Qatar Sports Investments no mercado de transferências.

Arteta provavelmente estará entre os candidatos observados pelo PSG, já que tem uma ligação com o clube por sua passagem por empréstimo como jogador em 2001-02. Ele viu sua reputação como treinador crescer desde que assumiu o comando do Arsenal pela primeira vez, em dezembro de 2019.

O técnico de 44 anos chegou a 370 jogos à frente do Arsenal, conduzindo o clube às conquistas da Copa da Inglaterra, da Supercopa da Inglaterra e do título da Premier League, além de alcançar a final da Champions League em 2026, quando sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o PSG.

O Arsenal segue determinado a conquistar o maior prêmio do futebol de clubes europeu pela primeira vez em sua história, mas não resta muito mais para Arteta alcançar no norte de Londres. Por isso, é provável que ele busque um novo desafio em algum momento.