Futuro técnico do PSG? Mikel Arteta, do Arsenal, está “na lista dos grandes treinadores”, mas Pep Guardiola é descartado da disputa por um retorno ao clube campeão da Champions League
Arteta passou um período emprestado ao PSG quando era jogador
O espanhol, que já havia alcançado sucesso considerável no comando do Barcelona, renovou seu contrato na capital francesa até o verão de 2030. Ele segue totalmente comprometido com um projeto empolgante.
Chegará um dia, porém, em que ele deixará Paris e o cargo de treinador ficará vago. Nesse momento, o clube que domina a Ligue 1 terá uma decisão importante a tomar sobre quem será seu próximo treinador.
Treinadores de todas as partes do mundo receberiam de braços abertos a oportunidade de trabalhar com um elenco repleto de estrelas e aproveitar os recursos da Qatar Sports Investments no mercado de transferências.
Arteta provavelmente estará entre os candidatos observados pelo PSG, já que tem uma ligação com o clube por sua passagem por empréstimo como jogador em 2001-02. Ele viu sua reputação como treinador crescer desde que assumiu o comando do Arsenal pela primeira vez, em dezembro de 2019.
O técnico de 44 anos chegou a 370 jogos à frente do Arsenal, conduzindo o clube às conquistas da Copa da Inglaterra, da Supercopa da Inglaterra e do título da Premier League, além de alcançar a final da Champions League em 2026, quando sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o PSG.
O Arsenal segue determinado a conquistar o maior prêmio do futebol de clubes europeu pela primeira vez em sua história, mas não resta muito mais para Arteta alcançar no norte de Londres. Por isso, é provável que ele busque um novo desafio em algum momento.
- Getty
Arteta pode ir para Paris quando deixar o Arsenal?
Questionado se Arteta poderia ser o próximo a assumir o comando em Paris, o ex-meio-campista do PSG Mulumbu, que falou em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “Sim, com certeza. Ele mostrou no Arsenal que é um treinador muito bom. Montou esse time do zero. Porque, quando Arsene Wenger saiu, havia um grande trabalho de construção a fazer no time.
“Ele mostrou que, ao longo dos anos, evoluiu com esse time. O Arsenal conquistou o campeonato no ano passado e chegou à final da Champions League. Então ele está, sem dúvida, entre os grandes treinadores.”
Arteta deixou aberta a possibilidade de voltar no futuro a um ambiente conhecido na França. Em 2021, ele disse: “Eu amo Paris, amo Paris. Tenho ótimas lembranças de lá. Foi meu primeiro clube como profissional. O clube está sempre no meu coração. Nunca se sabe, mas tenho muito trabalho a fazer [no Arsenal].”
Guardiola teria interesse em assumir um cargo no PSG?
Arteta não será o único candidato a assumir o PSG, já que o clube que domina a Ligue 1 tem condições de atrair praticamente qualquer treinador que quiser. Não seria grande surpresa se Pep Guardiola se sentisse atraído pelo projeto oferecido em Paris.
O técnico catalão já trabalhou na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra, por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Atualmente, ele está tirando um período sabático e foi apontado como possível substituto de Mauricio Pochettino, a caminho do Manchester United, na seleção masculina dos Estados Unidos.
Questionado sobre a possibilidade de vermos Guardiola na França, Mulumbu acrescentou: “Não sei. Não o vejo chegando ao PSG depois de Luis Enrique. Acho que, por enquanto, Pep vai descansar um pouco e talvez assuma uma seleção, assim como Zinedine Zidane.”
- Getty/GOAL
Enrique segue como rei do Parque dos Príncipes por enquanto
O Paris Saint-Germain espera ainda estar a muitos anos de precisar decidir quem será seu próximo treinador. Enrique segue contando com a confiança do clube, graças aos feitos das últimas três temporadas.
Em algum momento, porém, ele vai querer um novo começo, e não se pode descartar uma espécie de troca que leve Arteta de volta ao PSG e Enrique a uma experiência na Premier League no Emirates Stadium.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.