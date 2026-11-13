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Mikel Arteta PSG crestGetty/GOAL
Chris Burton
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Futuro técnico do PSG? Mikel Arteta, do Arsenal, está “na lista dos grandes treinadores”, mas Pep Guardiola é descartado da disputa por um retorno ao clube campeão da Champions League

M. Arteta
PSG
Arsenal
P. Guardiola
Campeonato Francês
Premier League
Luis Enrique

Mikel Arteta pode ser um futuro treinador do Paris Saint-Germain? Youssouf Mulumbu disse à GOAL que o técnico do Arsenal estará “na lista dos grandes treinadores” monitorados pelo clube, campeão de duas edições consecutivas da Champions League. Não se espera que o cargo no banco de reservas do Parc des Princes fique vago tão cedo, já que Luis Enrique segue impressionando na função.

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  • Arteta passou um período emprestado ao PSG quando era jogador

    O espanhol, que já havia alcançado sucesso considerável no comando do Barcelona, renovou seu contrato na capital francesa até o verão de 2030. Ele segue totalmente comprometido com um projeto empolgante.

    Chegará um dia, porém, em que ele deixará Paris e o cargo de treinador ficará vago. Nesse momento, o clube que domina a Ligue 1 terá uma decisão importante a tomar sobre quem será seu próximo treinador.

    Treinadores de todas as partes do mundo receberiam de braços abertos a oportunidade de trabalhar com um elenco repleto de estrelas e aproveitar os recursos da Qatar Sports Investments no mercado de transferências.

    Arteta provavelmente estará entre os candidatos observados pelo PSG, já que tem uma ligação com o clube por sua passagem por empréstimo como jogador em 2001-02. Ele viu sua reputação como treinador crescer desde que assumiu o comando do Arsenal pela primeira vez, em dezembro de 2019.

    O técnico de 44 anos chegou a 370 jogos à frente do Arsenal, conduzindo o clube às conquistas da Copa da Inglaterra, da Supercopa da Inglaterra e do título da Premier League, além de alcançar a final da Champions League em 2026, quando sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o PSG.

    O Arsenal segue determinado a conquistar o maior prêmio do futebol de clubes europeu pela primeira vez em sua história, mas não resta muito mais para Arteta alcançar no norte de Londres. Por isso, é provável que ele busque um novo desafio em algum momento.

  • Mikel Arteta Arsenal 2026-27 celebrationGetty

    Arteta pode ir para Paris quando deixar o Arsenal?

    Questionado se Arteta poderia ser o próximo a assumir o comando em Paris, o ex-meio-campista do PSG Mulumbu, que falou em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “Sim, com certeza. Ele mostrou no Arsenal que é um treinador muito bom. Montou esse time do zero. Porque, quando Arsene Wenger saiu, havia um grande trabalho de construção a fazer no time.

    “Ele mostrou que, ao longo dos anos, evoluiu com esse time. O Arsenal conquistou o campeonato no ano passado e chegou à final da Champions League. Então ele está, sem dúvida, entre os grandes treinadores.”

    Arteta deixou aberta a possibilidade de voltar no futuro a um ambiente conhecido na França. Em 2021, ele disse: “Eu amo Paris, amo Paris. Tenho ótimas lembranças de lá. Foi meu primeiro clube como profissional. O clube está sempre no meu coração. Nunca se sabe, mas tenho muito trabalho a fazer [no Arsenal].”

  • Guardiola teria interesse em assumir um cargo no PSG?

    Arteta não será o único candidato a assumir o PSG, já que o clube que domina a Ligue 1 tem condições de atrair praticamente qualquer treinador que quiser. Não seria grande surpresa se Pep Guardiola se sentisse atraído pelo projeto oferecido em Paris.

    O técnico catalão já trabalhou na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra, por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Atualmente, ele está tirando um período sabático e foi apontado como possível substituto de Mauricio Pochettino, a caminho do Manchester United, na seleção masculina dos Estados Unidos.

    Questionado sobre a possibilidade de vermos Guardiola na França, Mulumbu acrescentou: “Não sei. Não o vejo chegando ao PSG depois de Luis Enrique. Acho que, por enquanto, Pep vai descansar um pouco e talvez assuma uma seleção, assim como Zinedine Zidane.”

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  • Pep Guardiola Luis EnriqueGetty/GOAL

    Enrique segue como rei do Parque dos Príncipes por enquanto

    O Paris Saint-Germain espera ainda estar a muitos anos de precisar decidir quem será seu próximo treinador. Enrique segue contando com a confiança do clube, graças aos feitos das últimas três temporadas.

    Em algum momento, porém, ele vai querer um novo começo, e não se pode descartar uma espécie de troca que leve Arteta de volta ao PSG e Enrique a uma experiência na Premier League no Emirates Stadium.

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