"Futuro incerto!" Um astro do BVB, frequentemente criticado, pode acabar se tornando um grande fracasso no meio do ano

Caso os caminhos realmente se separem no verão, um enorme prejuízo financeiro para o BVB com a saída de Couto é praticamente inevitável. Devido a uma cláusula de compra extremamente questionável no valor de 20 milhões de euros, que no caso de Couto já havia sido acionada após apenas sete partidas oficiais e três como titular, o BVB pagou ao Manchester City uma quantia pelo jogador, quatro vezes convocado para a seleção brasileira, que dificilmente algum clube voltará a oferecer, considerando o desempenho dele em Dortmund.

Há várias semanas, Couto está praticamente de fora novamente sob o comando do técnico Niko Kovac. Como Ryerson cumpriu suspensão por cartão amarelo no clássico contra o FC Bayern (2 a 3), Couto teve sua segunda e, até o momento, última participação como titular na segunda metade da temporada. Na ocasião, ele se saiu muito bem contra Luis Diaz (nota 3,5), mas, desde então, acumulou apenas 33 minutos em campo na Bundesliga.

Contra o HSV e o VfB Stuttgart, ele ficou no banco durante os 90 minutos; na derrota por 0 a 1 no último fim de semana, ele ficou de fora devido a problemas musculares. Atualmente, ele soma dois gols e uma assistência em 25 partidas oficiais.