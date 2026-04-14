Pois, segundo o Ruhr Nachrichten, o “futuro de Yan Couto é incerto” — e isso apesar de seu contrato vigorar até 2029. Após uma segunda temporada extremamente irregular, tanto o jogador quanto o clube devem estar se perguntando se faz sentido continuar a parceria, segundo o Ruhr Nachrichten.
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"Futuro incerto!" Um astro do BVB, frequentemente criticado, pode acabar se tornando um grande fracasso no meio do ano
Embora Couto tenha dado alguns passos à frente em relação à sua desastrosa primeira temporada com os amarelos e pretos e tenha aumentado significativamente seu tempo de jogo em quase 53%, ele ainda está longe de superar o concorrente Julien Ryerson, pois é muito vulnerável na defesa e raramente consegue se impor no ataque.
Ainda assim, Niko Kovac atestou que Couto está no caminho certo. “Estou muito satisfeito com a evolução. Yan teve muito mais tempo de jogo nesta temporada do que no ano passado”, disse o técnico do BVB, mas destacou a posição de destaque de Ryerson na temporada atual: “Julian está jogando muito bem, está ótimo no ataque. Ele deu o maior número de assistências. Por isso, é doloroso para Yan, mas para mim é ainda melhor ter dois bons jogadores na lateral direita.”
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Saída de Couto do BVB: enorme prejuízo na transferência é inevitável
Caso os caminhos realmente se separem no verão, um enorme prejuízo financeiro para o BVB com a saída de Couto é praticamente inevitável. Devido a uma cláusula de compra extremamente questionável no valor de 20 milhões de euros, que no caso de Couto já havia sido acionada após apenas sete partidas oficiais e três como titular, o BVB pagou ao Manchester City uma quantia pelo jogador, quatro vezes convocado para a seleção brasileira, que dificilmente algum clube voltará a oferecer, considerando o desempenho dele em Dortmund.
Há várias semanas, Couto está praticamente de fora novamente sob o comando do técnico Niko Kovac. Como Ryerson cumpriu suspensão por cartão amarelo no clássico contra o FC Bayern (2 a 3), Couto teve sua segunda e, até o momento, última participação como titular na segunda metade da temporada. Na ocasião, ele se saiu muito bem contra Luis Diaz (nota 3,5), mas, desde então, acumulou apenas 33 minutos em campo na Bundesliga.
Contra o HSV e o VfB Stuttgart, ele ficou no banco durante os 90 minutos; na derrota por 0 a 1 no último fim de semana, ele ficou de fora devido a problemas musculares. Atualmente, ele soma dois gols e uma assistência em 25 partidas oficiais.
Yan Couto: Dados de desempenho e estatísticas
Equipe Jogos Gols Assistências Minutos em campo FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 60 2 5 2.888 SC Braga 42 1 4 2.930