Ibrahim Hassan, irmão do técnico da seleção egípcia, seu braço direito e diretor técnico da seleção, conversou com o OnSports e voltou a falar sobre o futuro do craque do Liverpool, Mohamed Salah. O ex-jogador da Roma confirmou que deixará o Liverpool no final da temporada, e ainda há um grande mistério em torno de seu próximo clube. Entre as opções exóticas e as europeias, o diretor técnico egípcio também mencionou um time italiano que poderia levá-lo de volta à Série A.
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Futuro de Salah: a revelação do diretor técnico do Egito: “Há um time da Série A…”. Roma, Juventus e...: quem pode contratá-lo
"O futuro de Momo? Eu preferiria que ele ficasse na Europa. Ouvi falar de propostas do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique e de clubes da Série A. Se ele fosse para a MLS, ficaria muito longe dos holofotes. Vocês não vão se lembrar de Salah mais do que eu me lembro de Messi agora. Eu nem tento assistir aos jogos dele. Se ele não receber propostas da Europa, uma transferência para o campeonato saudita seria uma boa opção, especialmente com grandes nomes como Cristiano Ronaldo”.
Como afirmou o diretor técnico do Egito, são muitos os times que demonstraram interesse na lenda do Liverpool. Além do PSG e do Bayern de Munique, vários clubes da Premier League gostariam de contratá-lo, embora o egípcio tenha explicado que, após a passagem pelo Chelsea, gostaria que os Reds fossem seu último time na Inglaterra.
Entre os times que se informaram sobre a situação, há também alguns grandes nomes da nossa Série A. Do Inter à Juventus — nos bianconeri, Luciano Spalletti o aprecia muito — até a Roma, onde o egípcio já jogou e que é o clube italiano que mais gostaria de trazê-lo de volta à Itália.