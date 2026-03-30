Futuro de Salah: a revelação do diretor técnico do Egito: “Há um time da Série A…”. Roma, Juventus e...: quem pode contratá-lo

Como afirmou o diretor técnico do Egito, são muitos os times que demonstraram interesse na lenda do Liverpool. Além do PSG e do Bayern de Munique, vários clubes da Premier League gostariam de contratá-lo, embora o egípcio tenha explicado que, após a passagem pelo Chelsea, gostaria que os Reds fossem seu último time na Inglaterra.





Entre os times que se informaram sobre a situação, há também alguns grandes nomes da nossa Série A. Do Inter à Juventus — nos bianconeri, Luciano Spalletti o aprecia muito — até a Roma, onde o egípcio já jogou e que é o clube italiano que mais gostaria de trazê-lo de volta à Itália.