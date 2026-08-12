Percebendo uma oportunidade de contratar um talento de nível mundial, o Al-Nassr, da Saudi Pro League, supostamente entrou na disputa, segundo a La Gazzetta dello Sport. O clube de Riad, que tem Cristiano Ronaldo em seu elenco, está atualmente no mercado em busca de um novo camisa 1 para substituir Bento. O poder financeiro da liga saudita representa um desafio particular para o Milan, que pode ter dificuldades para competir se uma guerra de ofertas surgir por um jogador que já é um dos mais bem pagos do elenco.

As reportagens sugerem que o interesse vindo do Oriente Médio é real e que o clube saudita acompanha de perto a situação enquanto Maignan avalia seus próximos passos. É um contraste marcante em relação ao verão anterior, quando Maignan optou por permanecer no clube apesar de uma proposta substancial do Chelsea. Naquele momento, a presença de Allegri e a estrutura de gestão existente foram suficientes para convencê-lo a rejeitar o gigante da Premier League.