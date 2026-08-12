AFP
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Futuro de Mike Maignan é incerto, já que o Al-Nassr mira o goleiro do Milan após turbulência nos bastidores
Atrito interno cresce em San Siro
A relação entre Maignan e a cúpula do Milan parece ter chegado a uma encruzilhada delicada após um fim turbulento da campanha anterior. Embora o internacional francês continue sendo um dos componentes mais vitais do elenco rossonero, os acontecimentos recentes sugerem um distanciamento crescente entre o jogador e os responsáveis pelas decisões no clube. A principal fonte da insatisfação de Maignan vem das mudanças amplas feitas na comissão técnica em maio, em uma decisão que resultou nas demissões do técnico Max Allegri, do diretor esportivo Igli Tare e do veterano treinador de goleiros Claudio Filippi. Maignan havia construído uma relação profissional particularmente forte com o trio, especialmente com Filippi, cuja experiência recebeu o crédito por ajudar o francês a manter seu status como um dos principais goleiros da Europa.
- Getty Images Sport
Al-Nassr surge como possível interessado
Percebendo uma oportunidade de contratar um talento de nível mundial, o Al-Nassr, da Saudi Pro League, supostamente entrou na disputa, segundo a La Gazzetta dello Sport. O clube de Riad, que tem Cristiano Ronaldo em seu elenco, está atualmente no mercado em busca de um novo camisa 1 para substituir Bento. O poder financeiro da liga saudita representa um desafio particular para o Milan, que pode ter dificuldades para competir se uma guerra de ofertas surgir por um jogador que já é um dos mais bem pagos do elenco.
As reportagens sugerem que o interesse vindo do Oriente Médio é real e que o clube saudita acompanha de perto a situação enquanto Maignan avalia seus próximos passos. É um contraste marcante em relação ao verão anterior, quando Maignan optou por permanecer no clube apesar de uma proposta substancial do Chelsea. Naquele momento, a presença de Allegri e a estrutura de gestão existente foram suficientes para convencê-lo a rejeitar o gigante da Premier League.
Retorno adiado aumenta a especulação sobre transferência
Reforçando ainda mais os rumores de uma possível saída está a decisão de Maignan de adiar seu retorno à pré-temporada. Tanto Maignan quanto o companheiro de equipe Adrien Rabiot adiaram a chegada a Milanello da data inicialmente prevista, 12 de agosto, para 16 de agosto. Embora o clube tenha tratado isso como férias prolongadas para se recuperar de sua participação na Copa do Mundo, a imagem continua problemática para um clube que tenta transmitir estabilidade. O atraso é amplamente visto como um reflexo da insatisfação dos jogadores, especialmente diante de seus laços próximos com a antiga comissão técnica.
O clube se encontra em uma posição difícil, precisando equilibrar o desejo de manter um ativo de nível mundial com a realidade de administrar um capitão potencialmente insatisfeito. A diretoria sabe que manter um jogador contra a própria vontade pode ser contraproducente, reconhecendo que permanências forçadas raramente levam ao melhor desempenho em campo. À medida que a nova temporada se aproxima, a pressão sobre a diretoria do Milan aumenta para se sentar com Maignan e apresentar uma visão convincente para o futuro.
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Segurança contratual vs ambição esportiva
No papel, o Milan tem todas as cartas em relação ao futuro imediato de Maignan. O francês assinou uma importante renovação de contrato no início deste ano, vinculando-se ao clube até junho de 2031 com um salário que rivaliza com o do principal ganhador do elenco, Rafael Leao. O acordo, avaliado em aproximadamente € 7 milhões por ano, incluindo bônus, tinha como objetivo garantir a posição de goleiro do clube para a próxima década. A situação deixou a torcida do Milan apreensiva, já que Maignan se tornou um favorito dos torcedores desde que chegou, em 2021, para substituir Gianluigi Donnarumma. Sua liderança em campo e sua capacidade de fazer defesas foram fundamentais no clube, tornando a perspectiva de sua saída ainda mais difícil de engolir para os fiéis torcedores do Milan.
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