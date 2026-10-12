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Futuro de Erling Haaland no Manchester City segue incerto enquanto Arsenal e Real Madrid preparam investida surpreendente por sua contratação
Rivais acompanham o desenrolar da crise no Manchester City
O futuro de Haaland no City está, de repente, sob os holofotes. Clubes da elite europeia acompanham de perto a situação do atacante norueguês após a recente decisão contra o clube.
O City foi recentemente considerado culpado de 114 violações das regras financeiras da Premier League, o que deixou o clube do Etihad em meio a incertezas. Embora o City tenha apresentado um recurso contra a decisão, seus rivais estão claramente atentos à possibilidade de uma mudança nas circunstâncias.
Até que se chegue a uma decisão final, as dúvidas continuarão a pairar sobre vários dos principais jogadores do clube. Naturalmente, ninguém atrai mais atenção do que seu artilheiro.
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Arsenal está entre os gigantes de olho em uma transferência
A possibilidade de Haaland deixar Manchester despertou o interesse de alguns dos maiores clubes do futebol mundial. Segundo o Football Insider, o Arsenal faz parte de um grupo seleto que acompanha o jogador de perto.
A contratação daquele que pode ser considerado o melhor centroavante do planeta mudaria completamente a disputa pelo título da Premier League. Uma transferência para o norte de Londres seria surpreendente e enfraqueceria diretamente um grande rival.
Mas o Arsenal não é o único interessado. Os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona também acompanham os acontecimentos de perto, prontos para agir caso surja qualquer sinal de que Haaland possa estar disponível.
O enorme entrave contratual de 2034
Apesar do interesse de outros clubes, o Manchester City segue em uma posição de negociação notavelmente forte. Em circunstâncias normais, tirar Haaland de Manchester seria quase impossível.
O clube protegeu seu jogador mais valioso ao firmar com ele um contrato de dez anos, válido até o verão de 2034. Esse acordo sem precedentes significa que o City não precisa vendê-lo e pode exigir uma quantia extraordinária caso algum dia decida fazê-lo.
Por ora, a posição do clube é absolutamente clara. O City não tem nenhuma intenção de considerar ofertas por seu atacante estrela enquanto o processo de recurso estiver em andamento.
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Interessados terão de esperar
O futebol pode mudar rapidamente, e o resultado do recurso do Manchester City determinará o que acontece em seguida. Se as consequências esportivas forem graves, os clubes interessados naturalmente tentarão descobrir se a posição de Haaland mudou.
No momento, o Manchester City parece manter o controle total da situação de Haaland. No entanto, até que o recurso relacionado às finanças seja definitivamente julgado, os maiores clubes da Europa continuarão atentos.
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