Futuro de Erling Haaland no Manchester City segue incerto enquanto Arsenal e Real Madrid preparam investida surpreendente por sua contratação

O futuro de Haaland no City está, de repente, sob os holofotes. Clubes da elite europeia acompanham de perto a situação do atacante norueguês após a recente decisão contra o clube.

O City foi recentemente considerado culpado de 114 violações das regras financeiras da Premier League, o que deixou o clube do Etihad em meio a incertezas. Embora o City tenha apresentado um recurso contra a decisão, seus rivais estão claramente atentos à possibilidade de uma mudança nas circunstâncias.

Até que se chegue a uma decisão final, as dúvidas continuarão a pairar sobre vários dos principais jogadores do clube. Naturalmente, ninguém atrai mais atenção do que seu artilheiro.