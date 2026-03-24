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grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Futuro de Dybala: o agente Antun está na Itália, mas não para se reunir com a Roma. Duas ofertas para uma saída a custo zero

Roma
P. Dybala
Mercado da bola
Galatasaray
Boca Juniors

A história de amor entre Paulo Dybala e a Roma sofreu uma brusca ruptura ao longo desta temporada tão conturbada. Para Gian Piero Gasperini, La Joya sempre foi o jogador de maior talento de todo o elenco giallorosso, mas, na prática, ele só pôde utilizá-lo em cerca de 50% das partidas disputadas nesta longa temporada.


Os motivos são única e exclusivamente físicos e são os mesmos que, até agora, levaram o clube a não considerar minimamente a hipótese de renovar seu contrato, que vence em 30 de junho de 2026. Nas últimas horas, porém, a presença de Jorge Antun, o agente de longa data de Dybala, na cidade, virou notícia.


  • Antun está em Roma

    Jorge Antun, o histórico agente que sempre acompanhou as decisões de Paulo Dybala (e que, na Itália, é obrigado a trabalhar em parceria com outros agentes, já que não possui licença para atuar em nosso país), chegou oficialmente à cidade. Segundo a Gazzetta dello Sport, o empresário visitou imediatamente a família Dybala-Sabatini, sobretudo para conhecer a pequena Gia, filha do casal, nascida há apenas 22 dias.

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  • NÃO PARA ENFRENTAR A ROMA

    A visita é de cortesia ao seu cliente de longa data e não está programado nenhum encontro com a diretoria da Roma para discutir um futuro que, faltando apenas a oficialização, não será mais em Trigoria e, provavelmente, nem mesmo na Itália.

  • VIA A ZERO, DUAS PROPOSTAS EXCELENTES

    Na mesa do agente de Dybala e na do próprio La Joya já há, de fato, duas propostas extremamente interessantes. A primeira, já conhecida, é aquela que levaria a dupla a se mudar para a Argentina para se juntar ao projeto técnico do Boca Juniors e do amigo Leandro Paredes, que tentou “trazê-lo de volta para casa” já em janeiro passado, sem sucesso. A segunda, por outro lado, vem da Turquia e envolve um grande clube como o Galatasaray, que, caso vença o campeonato e garanta a vaga direta na próxima Liga dos Campeões, está pronto para oferecer um contrato de três anos com valores financeiros muito mais vantajosos do que aqueles que ele receberia na Argentina.