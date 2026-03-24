Futuro de Dybala: o agente Antun está na Itália, mas não para se reunir com a Roma. Duas ofertas para uma saída a custo zero

A história de amor entre Paulo Dybala e a Roma sofreu uma brusca ruptura ao longo desta temporada tão conturbada. Para Gian Piero Gasperini, La Joya sempre foi o jogador de maior talento de todo o elenco giallorosso, mas, na prática, ele só pôde utilizá-lo em cerca de 50% das partidas disputadas nesta longa temporada.





Os motivos são única e exclusivamente físicos e são os mesmos que, até agora, levaram o clube a não considerar minimamente a hipótese de renovar seu contrato, que vence em 30 de junho de 2026. Nas últimas horas, porém, a presença de Jorge Antun, o agente de longa data de Dybala, na cidade, virou notícia.



