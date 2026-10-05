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Futuro de Cristiano Ronaldo na seleção em dúvida? Presidente da FPF aborda “mal-entendido” após superastro do Al-Nassr deixar concentração de Portugal
Uma desavença pública em Oslo
A carreira internacional de Ronaldo foi colocada em dúvida após um desentendimento público com o técnico de Portugal, Jesus. O atacante do Al Nassr, de 41 anos, deixou a seleção nacional durante a mais recente pausa internacional. A tensão começou quando Jesus optou por deixar Ronaldo no banco, sem entrar em campo, durante a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Noruega na Liga das Nações, em 27 de setembro. Depois de começar jogando na vitória de Portugal em casa na estreia contra o País de Gales, ficar no banco em Oslo foi longe demais para o veterano atacante.
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Proença defende um ícone português
Apesar da tempestade que se forma, o presidente da federação portuguesa, Proenca, deu respaldo firme ao capitão da seleção nacional. Ele buscou acalmar a situação ao lembrar aos torcedores das contribuições históricas de Ronaldo para o país.
"Estamos falando do maior jogador de todos os tempos, um jogador que dedicou mais de duas décadas ao futebol português", afirmou Proenca, segundo a ESPN.
"Ele sempre fará parte deste elenco se estiver tecnicamente apto a jogar. Cristiano sabe disso. Ele sabe que esse é o sentimento. O que aconteceu foi um mal-entendido que precisa ser resolvido internamente."
Jogando por puro amor
Ronaldo atualmente detém o recorde de mais gols na história do futebol de seleções. Ele balançou as redes impressionantes 146 vezes em 234 partidas por Portugal.
Segundo Proenca, a permanência do atacante no elenco é motivada inteiramente por sua dedicação à seleção nacional. Ele revelou que o lendário atacante já havia considerado deixar o cenário internacional.
"Ronaldo é um símbolo do nosso país", explicou Proenca. "Ele é um ícone português, um jogador absolutamente extraordinário que poderia ter encerrado a carreira internacional após a Copa do Mundo, mas escolheu não fazê-lo por amor à seleção nacional."
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Seguindo em frente sem seu talismã
Enquanto o drama fora de campo dominava as manchetes, Jesus conseguiu manter seu elenco focado na campanha pela Liga das Nações. Portugal respondeu com força à polêmica, garantindo uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre a Dinamarca.
A equipe então encerrou sua bem-sucedida janela internacional com uma confortável vitória em casa sobre a Noruega. Esses resultados significam que o time de Jesus atualmente está com folga na liderança do Grupo Quatro, ostentando uma campanha perfeita de 12 pontos em 12 possíveis.
Ainda não se sabe se Ronaldo voltará para a próxima rodada de jogos. A federação agora precisa trabalhar nos bastidores para resolver a disputa antes de o elenco se reunir novamente.
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