Apesar da tempestade que se forma, o presidente da federação portuguesa, Proenca, deu respaldo firme ao capitão da seleção nacional. Ele buscou acalmar a situação ao lembrar aos torcedores das contribuições históricas de Ronaldo para o país.

"Estamos falando do maior jogador de todos os tempos, um jogador que dedicou mais de duas décadas ao futebol português", afirmou Proenca, segundo a ESPN.

"Ele sempre fará parte deste elenco se estiver tecnicamente apto a jogar. Cristiano sabe disso. Ele sabe que esse é o sentimento. O que aconteceu foi um mal-entendido que precisa ser resolvido internamente."