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Futuro craque garantido! Liverpool conclui contratação de £ 30 milhões do goleiro belga Lucca Brughmans, joia de Genk
Um investimento de longo prazo no setor de goleiros
O Liverpool agiu de forma decisiva para assegurar sua próxima geração de talentos ao finalizar a contratação de Brughmans, do time belga Genk. O jogador de 18 anos, que mede imponentes 2,01 m, tornou-se uma das jovens promessas mais comentadas do futebol europeu, e o Liverpool se moveu rapidamente para afastar o interesse de outros pretendentes.
O clube anunciou oficialmente que chegamos a um acordo para contratar o goleiro Brughmans, do KRC Genk, marcando mais uma adição significativa à linha de desenvolvimento do elenco.
Brughmans já demonstrou sua qualidade nesta temporada, começando como titular em todas as quatro partidas domésticas do Genk e provando por que é considerado uma futura estrela internacional. Embora já tenha representado a Bélgica em várias categorias de base, esta mudança para a Premier League representa um passo significativo em sua trajetória na carreira.
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Detalhes financeiros e estrutura contratual
O pacote financeiro envolvido na chegada de Brughmans a Anfield é substancial, refletindo a alta consideração que o departamento de observação do clube tem por ele. Ao detalhar a transferência, foi observado que o pacote de £30 milhões, somado à natureza do acordo carregada de bônus, significa que a taxa fixa é nominal, protegendo os interesses do Liverpool e ao mesmo tempo recompensando o Genk caso o jogador atinja metas específicas relacionadas ao desempenho.
Em relação ao seu compromisso com o clube, Brughmans assinou um contrato de seis anos, o que o manterá ligado ao Liverpool até pelo menos 2032. O clube confirmou que o adolescente agora retornará ao Genk durante toda a temporada 2026-27. Esse acordo de empréstimo serve como uma fase crucial de desenvolvimento, permitindo que Brughmans some aparições no time principal e ganhe experiência europeia antes de se juntar aos seus novos companheiros de equipe no verão de 2027.
Planejamento para a era pós-Alisson
O momento da contratação de Brughmans é especialmente pertinente, dado o estado atual do elenco de goleiros do Liverpool. Embora Alisson Becker continue sendo um dos melhores goleiros do mundo, seu contrato está previsto para expirar no próximo verão, o que leva a inevitáveis questionamentos sobre o futuro de longo prazo da posição.
Com Giorgi Mamardashvili já no elenco ao lado de Freddie Woodman e Vitezslav Jaros, a chegada de Brughmans acrescenta mais uma camada de segurança ao grupo. Ao garantir Brughmans agora, o Liverpool está, na prática, se resguardando para o futuro em uma posição que é notoriamente difícil de preencher com qualidade de elite.
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Estratégia global de recrutamento continua a dar frutos
A contratação de Brughmans é o exemplo mais recente do recrutamento agressivo do Liverpool de talentos adolescentes de todo o mundo. No início deste ano, o clube ganhou as manchetes ao contratar o defensor senegalês Mor Talla N'diaye e o zagueiro austríaco Ifeanyi Ndukwe, ambos os quais chamaram atenção durante a Copa do Mundo Sub-17 no Catar.
Esse foco na faixa etária de 16 a 19 anos também resultou na chegada do goleiro húngaro Armin Pecsi, que atualmente passa a temporada por empréstimo no TSV Hartberg, e do meio-campista colombiano Samuel Martinez.
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