O Liverpool agiu de forma decisiva para assegurar sua próxima geração de talentos ao finalizar a contratação de Brughmans, do time belga Genk. O jogador de 18 anos, que mede imponentes 2,01 m, tornou-se uma das jovens promessas mais comentadas do futebol europeu, e o Liverpool se moveu rapidamente para afastar o interesse de outros pretendentes.

O clube anunciou oficialmente que chegamos a um acordo para contratar o goleiro Brughmans, do KRC Genk, marcando mais uma adição significativa à linha de desenvolvimento do elenco.

Brughmans já demonstrou sua qualidade nesta temporada, começando como titular em todas as quatro partidas domésticas do Genk e provando por que é considerado uma futura estrela internacional. Embora já tenha representado a Bélgica em várias categorias de base, esta mudança para a Premier League representa um passo significativo em sua trajetória na carreira.