Futuro capitão? Liverpool recebe um "sinal de alerta" sobre Dominik Szoboszlai em meio a negociações de contrato e rumores de transferência para o Real Madrid

Em declarações ao Grosvenor Casino, o ex-triplão enfatizou que o clube não pode se dar ao luxo de deixar um jogador tão versátil e capaz de mudar o rumo da partida chegar ao fim de seu contrato. McAllister destacou a resistência física do meio-campista e sua especialidade nas jogadas ensaiadas como motivos pelos quais ele rapidamente se tornou um ícone para a torcida.

Ao discutir a necessidade de um novo contrato e a imensa contribuição atlética de Szoboszlai, McAllister disse ao Liverpool Echo: “Tenho certeza de que, neste exato momento, isso é algo que o Liverpool está analisando. Quando você chega a menos de dois anos de contrato, os alarmes devem começar a soar um pouquinho. Mas tenho certeza de que eles estão em conversas constantes sobre prolongar isso, porque ele tem sido uma contratação fantástica e realmente cresceu nessa camisa.

“Ele é um jogador decisivo. Mais uma vez, quando falamos de jogadas ensaiadas e bolas paradas, alguns dos chutes de falta que ele é capaz de converter são excepcionais. Ele marcou alguns gols incríveis, além de suas assistências. Mas o que se destaca em Szoboszlai é que ele é um atleta fantástico. Ele cobre uma grande área de campo.

"Meu conselho para qualquer jogador em qualquer clube é: se você correr tanto quanto o Szoboszlai corre, você sempre se tornará o favorito da torcida, porque está mostrando aos torcedores que vai dar tudo de si. Quando ele avança e quando volta para ajudar a zaga, ele é um atleta fenomenal."