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Futuro capitão? Liverpool recebe um "sinal de alerta" sobre Dominik Szoboszlai em meio a negociações de contrato e rumores de transferência para o Real Madrid
Reds são instados a garantir a permanência do craque
Szoboszlai tornou-se uma figura fundamental em Anfield desde sua chegada, por 60 milhões de libras (81 milhões de dólares), vindo do RB Leipzig, tendo marcado 12 gols e dado nove assistências em 48 partidas nesta temporada. Embora seu contrato atual vá até junho de 2028, o jogador de 25 anos está se aproximando da marca crítica de dois anos que costuma atrair o interesse dos grandes clubes europeus. O ex-meio-campista do Liverpool, McAllister, instou agora a diretoria a agir proativamente para recompensar o ritmo de trabalho excepcional e a habilidade goleadora do húngaro.
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McAllister identifica um divisor de águas
Em declarações ao Grosvenor Casino, o ex-triplão enfatizou que o clube não pode se dar ao luxo de deixar um jogador tão versátil e capaz de mudar o rumo da partida chegar ao fim de seu contrato. McAllister destacou a resistência física do meio-campista e sua especialidade nas jogadas ensaiadas como motivos pelos quais ele rapidamente se tornou um ícone para a torcida.
Ao discutir a necessidade de um novo contrato e a imensa contribuição atlética de Szoboszlai, McAllister disse ao Liverpool Echo: “Tenho certeza de que, neste exato momento, isso é algo que o Liverpool está analisando. Quando você chega a menos de dois anos de contrato, os alarmes devem começar a soar um pouquinho. Mas tenho certeza de que eles estão em conversas constantes sobre prolongar isso, porque ele tem sido uma contratação fantástica e realmente cresceu nessa camisa.
“Ele é um jogador decisivo. Mais uma vez, quando falamos de jogadas ensaiadas e bolas paradas, alguns dos chutes de falta que ele é capaz de converter são excepcionais. Ele marcou alguns gols incríveis, além de suas assistências. Mas o que se destaca em Szoboszlai é que ele é um atleta fantástico. Ele cobre uma grande área de campo.
"Meu conselho para qualquer jogador em qualquer clube é: se você correr tanto quanto o Szoboszlai corre, você sempre se tornará o favorito da torcida, porque está mostrando aos torcedores que vai dar tudo de si. Quando ele avança e quando volta para ajudar a zaga, ele é um atleta fenomenal."
Futuro líder em ascensão
Além de suas estatísticas técnicas, Szoboszlai é cada vez mais visto como o herdeiro natural da capitania de Virgil van Dijk, devido à sua experiência à frente da seleção húngara. Seu estilo de jogo altruísta e sua liderança através das ações teriam impressionado os jogadores mais experientes no vestiário de Anfield.
Ao explicar por que o número oito é adequado para a braçadeira de capitão e repetindo a avaliação positiva do próprio Van Dijk, McAllister acrescentou: “Capitães têm estilos muito diferentes. Virgil é muito calmo e muito ‘Rolls-Royce’ na defesa. Ele demonstra serenidade e não é do tipo que aperta os punhos ou grita constantemente com os companheiros. Mas o estilo de Szoboszlai faz dele alguém que poderia ser capitão.
“Ele já é capitão da seleção do seu país, não é? E o que ele demonstra é sua dedicação ao trabalho, além de sua habilidade óbvia. A maneira como ele se comporta em campo e essa dedicação ao trabalho devem ser inspiradoras para as pessoas ao seu lado. É isso que o torna um possível capitão do Liverpool.”
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A sombra ameaçadora de Madri
A narrativa em torno do futuro de Szoboszlai mudou após as revelações do técnico da Hungria, Marco Rossi, que afirmou que o meio-campista vê o Real Madrid como seu destino final desde a infância. Embora Rossi tenha reconhecido que a permanência no Liverpool continua sendo uma forte possibilidade, seus comentários teriam chamado a atenção dos dirigentes do Bernabéu. O Liverpool enfrenta agora um verão decisivo, no qual precisa equilibrar o desejo de manter seu craque com a realidade das ambições profissionais de longo prazo do jogador na Espanha.