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Futuro capitão do Barcelona? Pau Cubarsi revela sonho de "liderança" enquanto zagueiro "totalmente comprometido" com a filosofia de Hansi Flick
Tornando-se um líder blaugrana
O Barcelona conta com um potencial futuro capitão em suas fileiras, já que Cubarsi imagina-se desempenhando um papel de liderança no Spotify Camp Nou. Desde que integrou oficialmente o time principal em janeiro de 2024, o jovem acumulou 128 partidas em todas as competições.
Em entrevista à Catalunya Radio, ele detalhou suas ambições de longo prazo de se tornar uma das principais figuras de liderança do clube. “Tenho 19 anos e um longo caminho pela frente, mas preciso acumular experiência e, com o tempo, isso também me ajudará a assumir o papel de líder, porque o zagueiro, junto com o goleiro, tem visão de todo o campo e é importante evoluir nesse aspecto”, explicou Cubarsi.
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Apoiando a linha defensiva alta do técnico
Embora a estratégia tática de Flick tenha sido alvo de críticas por seu caráter arriscado, Cubarsi insiste que o elenco está convencido de sua visão. O titular indiscutível acumulou 48 partidas em quatro competições nesta temporada. Um momento difícil foi sua expulsão contra o Atlético de Madrid, que teve um papel decisivo na eliminação do clube nas quartas de final da Liga dos Campeões.
No entanto, ele vê os riscos do sistema como uma curva de aprendizado. “A filosofia do técnico é essa e vamos até o fim com ela, já conquistamos muitos títulos jogando assim... quando estamos concentrados, tudo dá muito certo, como já vimos”, afirmou.
Refletindo sobre o incidente contra a equipe de Diego Simeone, ele acrescentou: “Sempre há uma maneira de fazer melhor, mesmo jogando com uma defesa avançada, mas são ações que acontecem e, em milésimos de segundo, você precisa decidir o que fazer ou não; é uma experiência de aprendizado que vai me servir muito bem no futuro.”
Aprendendo com os veteranos e em busca da glória europeia
O Blaugrana vem obtendo sucesso nas competições nacionais recentemente, ampliando ainda mais a já impressionante coleção de troféus de Cubarsi. O medalhista de ouro olímpico conquistou dois títulos da La Liga, uma Copa del Rey e duas Supercopas da Espanha desde que despontou.
No entanto, ele admite que o elenco está sedento por mais conquistas. “São dois campeonatos consecutivos que reconhecem o nível espetacular do que você fez ao longo da temporada e mostram que você está trabalhando bem, mas ainda temos aqueles desafios da Liga dos Campeões e da Copa”, disse ele.
Sua rápida ascensão foi auxiliada por nomes experientes, dando crédito ao ex-companheiro de equipe Íñigo Martínez. “Íñigo me ajudou e eu aprendi muito com ele; agora tento colocar tudo isso em prática para ser um jogador de futebol melhor”, admitiu Cubarsi.
Ele também descartou os rumores que ligavam Alessandro Bastoni, do Inter, ao clube, destacando o nível espetacular de Ronald Araújo, Jules Koundé e Andreas Christensen.
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O que vem por aí para o jovem zagueiro?
Cubarsi está totalmente focado em encerrar a campanha com uma boa exibição contra o Valência, antes de voltar sua atenção para a próxima Copa do Mundo. Com o grande torneio se aproximando rapidamente, o zagueiro está determinado a impressionar o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, e garantir uma vaga no time titular de sua seleção. “Titular? Tento dar tudo de mim em cada disputa de bola para que o técnico tenha confiança em mim. Vamos tentar disputar bem esta Copa do Mundo”, concluiu.