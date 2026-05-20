Futuro capitão do Barcelona? Pau Cubarsi revela sonho de "liderança" enquanto zagueiro "totalmente comprometido" com a filosofia de Hansi Flick

Embora a estratégia tática de Flick tenha sido alvo de críticas por seu caráter arriscado, Cubarsi insiste que o elenco está convencido de sua visão. O titular indiscutível acumulou 48 partidas em quatro competições nesta temporada. Um momento difícil foi sua expulsão contra o Atlético de Madrid, que teve um papel decisivo na eliminação do clube nas quartas de final da Liga dos Campeões.

No entanto, ele vê os riscos do sistema como uma curva de aprendizado. “A filosofia do técnico é essa e vamos até o fim com ela, já conquistamos muitos títulos jogando assim... quando estamos concentrados, tudo dá muito certo, como já vimos”, afirmou.

Refletindo sobre o incidente contra a equipe de Diego Simeone, ele acrescentou: “Sempre há uma maneira de fazer melhor, mesmo jogando com uma defesa avançada, mas são ações que acontecem e, em milésimos de segundo, você precisa decidir o que fazer ou não; é uma experiência de aprendizado que vai me servir muito bem no futuro.”