Houghton, que já atuou no meio-campo de Anfield e de Selhurst Park, consegue entender por que o volante de tanta intensidade seria recebido de braços abertos em Merseyside. Questionado sobre uma futura transferência, o homem que conquistou dois títulos da First Division com o Liverpool, e que falou com exclusividade à GOAL, cortesia de Football Betting, que tem todas as bases cobertas em 2026-27, disse: “Eu escuto pessoas com quem joguei e que têm um bom olhar para meio-campistas. Conheço Jan Molby, ele é um grande fã do Adam. Ele falou muito bem dele em várias ocasiões e eu confio no julgamento do Jan. Ele conhece o jogo, conhece a posição. Ele sente que há um jogador de verdade ali, que pode ir bem.

“Na verdade, eu falei com o Adam quando eles [Palace] venceram o Liverpool na temporada passada. Eu estava no jogo e, depois da partida, estava conversando com Mark Bright e o Adam apareceu. Ele é um garoto realmente pé no chão, um menino realmente adorável. Foi um prazer falar com ele e simplesmente ouvi-lo, e ele só quer ser o melhor que puder.

“Ele tem uma grande atitude. Se alguém me perguntasse o que eu acho do Adam Wharton, eu diria: grande atitude. Ele quer ter sucesso. Ele tem todos os ingredientes para ser um jogador de alto nível.

“No momento, a única preocupação com o Palace é que eles não podem continuar vendendo jogadores. [Marc] Guehi saiu e agora [Maxence] Lacroix também saiu, e eles estão movimentando jogadores. Para ter qualquer mínimo de sucesso, você não pode continuar fazendo isso. Você olha para o que eles conquistaram, três troféus em que estiveram envolvidos. Uma coisa que você não quer fazer é continuar mudando jogadores.

“Se um clube como o Liverpool bater à sua porta, você vai ficar tentado, não vai? Simples assim, se você é Adam Wharton. A questão é apenas se ele é o encaixe certo para o treinador, e é a isso que tudo vai se resumir. No momento, ainda acho que o Liverpool precisa de algumas adições antes de realmente engrenar.”