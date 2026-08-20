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Futura estrela do Liverpool? Ídolo dos Reds é "grande fã" de Adam Wharton, enquanto principais qualidades do meio-campista do Crystal Palace são destacadas em meio ao aumento dos rumores de transferência
O Manchester City precisa de um substituto para o campeão da Copa do Mundo Rodri
Dizem que o Manchester City tem o talentoso jogador de 22 anos em seu radar de contratações, depois de já gastar £ 116 milhões (US$ 158 mi) em Elliot Anderson na última janela. Outro acordo de alto valor pode estar nos planos após ver o vencedor da Bola de Ouro e da Copa do Mundo Rodri deixar o Etihad Stadium para o Barcelona.
Wharton pode ser preparado para se juntar a um companheiro de Inglaterra no Noroeste, depois de ver sua cotação disparar ao longo de duas temporadas e meia em Selhurst Park, período em que conquistou a FA Cup, a Community Shield e a Conference League.
Embora o City esteja na disputa, as ligações com o Liverpool nunca estão longe. O Liverpool vem monitorando o progresso de Wharton e provavelmente entraria na briga por uma assinatura muito disputada caso uma guerra de propostas fosse aberta.
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Wharton seria uma contratação inteligente para o Liverpool?
Houghton, que já atuou no meio-campo de Anfield e de Selhurst Park, consegue entender por que o volante de tanta intensidade seria recebido de braços abertos em Merseyside. Questionado sobre uma futura transferência, o homem que conquistou dois títulos da First Division com o Liverpool, e que falou com exclusividade à GOAL, cortesia de Football Betting, que tem todas as bases cobertas em 2026-27, disse: “Eu escuto pessoas com quem joguei e que têm um bom olhar para meio-campistas. Conheço Jan Molby, ele é um grande fã do Adam. Ele falou muito bem dele em várias ocasiões e eu confio no julgamento do Jan. Ele conhece o jogo, conhece a posição. Ele sente que há um jogador de verdade ali, que pode ir bem.
“Na verdade, eu falei com o Adam quando eles [Palace] venceram o Liverpool na temporada passada. Eu estava no jogo e, depois da partida, estava conversando com Mark Bright e o Adam apareceu. Ele é um garoto realmente pé no chão, um menino realmente adorável. Foi um prazer falar com ele e simplesmente ouvi-lo, e ele só quer ser o melhor que puder.
“Ele tem uma grande atitude. Se alguém me perguntasse o que eu acho do Adam Wharton, eu diria: grande atitude. Ele quer ter sucesso. Ele tem todos os ingredientes para ser um jogador de alto nível.
“No momento, a única preocupação com o Palace é que eles não podem continuar vendendo jogadores. [Marc] Guehi saiu e agora [Maxence] Lacroix também saiu, e eles estão movimentando jogadores. Para ter qualquer mínimo de sucesso, você não pode continuar fazendo isso. Você olha para o que eles conquistaram, três troféus em que estiveram envolvidos. Uma coisa que você não quer fazer é continuar mudando jogadores.
“Se um clube como o Liverpool bater à sua porta, você vai ficar tentado, não vai? Simples assim, se você é Adam Wharton. A questão é apenas se ele é o encaixe certo para o treinador, e é a isso que tudo vai se resumir. No momento, ainda acho que o Liverpool precisa de algumas adições antes de realmente engrenar.”
Mercado da bola: quanto vai custar Wharton, estrela do Crystal Palace?
O Palace contratou Wharton junto ao Blackburn por apenas £18 milhões (US$ 25 milhões) e deve exigir ao menos quatro vezes esse valor para autorizar uma venda. Pode ser que o pacote completo de transferência pedido por um ativo tão valioso chegue perto e até ultrapasse a casa dos nove dígitos.
O ex-atacante do Palace Clinton Morrison já havia dito à GOAL o que seria necessário para tirar Wharton do sul de Londres: “Sim, £60 milhões, £70 milhões. Se alguém quiser pagar £80 milhões, acho que eles aceitariam na hora. Mas, sim, com certeza pelo menos £60-70 milhões.
“Se você olhar para o quão jovem ele é, o talento que tem e os clubes que vão bater à porta por ele, então o Palace está certo em pedir £60-70 milhões. É um bom dinheiro por mais um jogador que eles desenvolveram. Ele é um grande jogador.
“Mas, sim, ele tem todos os atributos e vai chegar um momento em que precisará ir para um dos quatro ou cinco principais times, ou talvez jogar na Europa, porque você precisa continuar evoluindo como jogador.”
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Wharton, de muita movimentação, quer se tornar presença constante na seleção da Inglaterra
Wharton fez 96 partidas pelo Palace, incluindo 70 na Premier League, e marcou seu primeiro gol pelo clube em um empate por 2 a 2 com o Brentford no fim da campanha 2025-26. Esses esforços não foram suficientes para lhe garantir uma vaga no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo.
Uma transferência de grande repercussão pode ajudá-lo a subir nessa hierarquia, com Thomas Tuchel acompanhando de perto seu desenvolvimento, e é possível que propostas atraentes de Manchester e Liverpool sejam apresentadas em breve.
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