Mbappé foi mais uma vez o herói dos Bleus, enfrentando uma tarde escaldante na Filadélfia para marcar seu sétimo gol no torneio. Seu pênalti aos 70 minutos foi suficiente para decidir o jogo e colocá-lo empatado com Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro. Apesar do calor extremo e de uma enxurrada de faltas, o capitão francês manteve a compostura, sugerindo posteriormente que as seleções que esperam uma atitude branda dos campeões de 2018 estão enganadas.

“Sabíamos que tipo de partida teríamos”, disse Mbappé. “Também sabemos sujar as mãos, sabemos como fazer isso. Sabemos jogar um futebol feio. Acho que eles estavam pensando que iríamos aparecer de smoking, mas estávamos prontos.”