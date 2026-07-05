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“Futebol feio” - Kylian Mbappé critica as táticas “suajas” do Paraguai após levar a França às quartas de final da Copa do Mundo com seu sétimo gol no torneio
Mbappé lança um aviso aos rivais da Copa do Mundo
Mbappé foi mais uma vez o herói dos Bleus, enfrentando uma tarde escaldante na Filadélfia para marcar seu sétimo gol no torneio. Seu pênalti aos 70 minutos foi suficiente para decidir o jogo e colocá-lo empatado com Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro. Apesar do calor extremo e de uma enxurrada de faltas, o capitão francês manteve a compostura, sugerindo posteriormente que as seleções que esperam uma atitude branda dos campeões de 2018 estão enganadas.
“Sabíamos que tipo de partida teríamos”, disse Mbappé. “Também sabemos sujar as mãos, sabemos como fazer isso. Sabemos jogar um futebol feio. Acho que eles estavam pensando que iríamos aparecer de smoking, mas estávamos prontos.”
- Getty Images Sport
As tensões chegam ao auge no calor da Filadélfia
A partida foi disputada sob um alerta de calor extremo, com temperaturas chegando a 100 graus, mas o clima em campo estava ainda mais tenso. A estratégia defensiva do Paraguai se concentrou em frustrar a França por meio de faltas constantes e provocações verbais, o que levou a vários confrontos entre Mbappé e Matias Galarza.
A agressividade não terminou com o apito final, já que os jogadores entraram em confronto no círculo central. O goleiro paraguaio Orlando Gill chegou a jogar uma bola nas costas de Mbappé durante as discussões pós-jogo. “Tentei apertar a mão dele, mas como ele não me deu atenção, perdi a paciência”, admitiu Gill depois, refletindo a frustração da seleção sul-americana.
França pronta para a “guerra” nas oitavas de final
Rayan Cherki, que entrou como substituto no final da partida, concordou com Mbappé quanto à resiliência do time de Didier Deschamps. O meio-campista sugeriu que, embora a França seja conhecida por seu talento, ela possui uma garra de ferro que a torna perigosa em torneios de futebol. O desempenho corajoso reforça o status da França como favorita à medida que o país se aproxima da reta final da competição.
“Sabíamos que hoje mostraríamos menos nossas habilidades técnicas e táticas”, explicou Cherki. “Lembramos a todos que a seleção francesa não se resume apenas ao futebol. Se você entrar em guerra conosco, essa é a resposta que pode esperar.”
- AFP
Deschamps elogia a serenidade diante das “artimanhas”
Deschamps não hesitou em dar crédito aos seus jogadores por manterem a disciplina diante de um adversário que ele acusou de usar “todos os truques possíveis”. Embora a França tivesse marcado 13 gols nos quatro jogos anteriores, essa vitória exigiu um tipo diferente de maturidade para garantir o resultado sob intensa pressão.
“Não foi fácil. Se tivéssemos aproveitado uma das nossas chances no final da partida, o desfecho teria sido muito mais tranquilo”, observou o técnico da França. “O Paraguai usa todos os truques possíveis. Não é necessariamente o tipo de futebol que as pessoas gostam de assistir, mas mantivemos o foco, e isso não é fácil de fazer.” O zagueiro William Saliba acrescentou uma observação final sobre o caráter físico da partida, afirmando simplesmente: “Travamos uma batalha. Vencemos a batalha.”
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