Futebol europeu promete contratações épicas no meio de 2024, após um janeiro decepcionante

As contratações de inverno europeu foram praticamente inexistentes, mas a elite estará pronta para gastar dinheiro dentro de cinco meses

A janela de transferências de janeiro de 2023 foi simplesmente insana, pelo menos na Premier League. Um total de 780 milhões de libras foram gastos por clubes da primeira divisão inglesa, com o Chelsea respondendo por mais da metade desse valor, já que Todd Boehly e o consórcio Clearlake Capital deram luz verde para nove contratações, incluindo Enzo Fernández e Myhailo Mudryk.

Outra enorme quantia de 2,4 bilhões de libras também foi gasta no verão europeu passado, estabelecendo um novo recorde para a Premier League, que superou as outras quatro principais divisões da Europa em termos de retornos comerciais e de transmissão. Eventualmente, alguém teve que ser punido, e o Everton acabou sendo o clube que recebeu uma punição no futebol inglês, ao perder 10 pontos por violar as regras de Fair Play Financeiro em novembro.

Desde então, uma segunda acusação foi imposta ao Everton, e o Nottingham Forest também deve receber uma punição por gastar valores superiores a 105 milhões de libras em um período de três anos. Enquanto isso, o Manchester City, atual campeão da Champions League, tem 115 acusações de Fair Play Financeiro pairando sobre suas cabeças, e sanções extremas podem surgir se forem considerados culpados de irregularidades.

Como resultado de todo o caos nos bastidores, os dirigentes do clube foram muito mais cuidadosos na janela de janeiro de 2024. Os times da Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 se esforçaram para encontrar jogadores no mercado de empréstimos, nos talentos mais jovens e em atletas livres no mercado. Mas a probabilidade é que esta tenha sido apenas a calmaria antes da tempestade.

Ninguém quer vender seus melhores jogadores no meio da temporada, enquanto a Copa Africanas de Nações e a Copa da Ásia também ocupam o centro das atenções. As coisas voltarão ao normal no verão europeu, quando os times realmente precisarão ser reformulados.

