A Copa do Mundo de 2026 se aproxima a passos largos. Os jogos do torneio mundial serão transmitidos pela DAZN e uma seleção deles será exibida em canal aberto pela RAI. A plataforma garantiu os direitos de transmissão para o grande público e está prestes a fazer o mesmo no que diz respeito aos estabelecimentos comerciais. Conforme relata a Calcio e Finanza, de fato, a transmissão dos jogos será de responsabilidade da DAZN em bares, restaurantes e locais públicos.

A oficialização ainda não ocorreu, mas, segundo a publicação especializada em futebol e economia, as negociações estariam em fase final. Vale lembrar que a DAZN transmitirá todas as 104 partidas do torneio em streaming ao vivo, com um investimento total, em conjunto com a RAI, de cerca de 160 milhões de euros.