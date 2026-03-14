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Futebol e Finanças - Copa do Mundo de 2026: os jogos serão transmitidos pela DAZN também em bares e casas noturnas

Novidades sobre a transmissão da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima a passos largos. Os jogos do torneio mundial serão transmitidos pela DAZN e uma seleção deles será exibida em canal aberto pela RAI. A plataforma garantiu os direitos de transmissão para o grande público e está prestes a fazer o mesmo no que diz respeito aos estabelecimentos comerciais. Conforme relata a Calcio e Finanza, de fato, a transmissão dos jogos será de responsabilidade da DAZN em bares, restaurantes e locais públicos. 

A oficialização ainda não ocorreu, mas, segundo a publicação especializada em futebol e economia, as negociações estariam em fase final. Vale lembrar que a DAZN transmitirá todas as 104 partidas do torneio em streaming ao vivo, com um investimento total, em conjunto com a RAI, decerca de 160 milhões de euros.

  • Aliás, a transmissão via OTT em estabelecimentos públicos não seria uma novidade. Já no verão passado, a DAZN transmitiu todos os jogos do Mundial de Clubes de 2025 em estabelecimentos comerciais.

    Ainda não está claro se a DAZN tentará compartilhar a oferta comercial para o público com eventuais parceiros. A plataforma que transmite a Série A terá, de fato, que decidir se manterá a Copa do Mundo toda para si ou se a distribuirá com outros players (como fez com a Mediaset para a Copa do Mundo de Clubes). Nesse caso, porém, a colaboração seria apenas no streaming, já que a transmissão aberta será prerrogativa da RAI.

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