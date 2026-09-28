Getty Images Sport
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'Futebol, é assim mesmo' - Jurgen Klopp sofre sua primeira derrota com a Alemanha enquanto a eficiente Grécia garante zebra histórica na Liga das Nações
Vitória histórica da Grécia
Klopp sofreu sua primeira derrota como técnico da Alemanha, já que sua equipe foi superada por 1 a 0 pela Grécia na Liga das Nações da Uefa. A partida na WWK Arena, em Augsburg, foi decidida por um chute desviado de Dimitris Kourbelis aos 29 minutos do segundo tempo. O resultado garantiu aos visitantes uma primeira vitória histórica sobre a Alemanha.
Apesar de dominar a posse de bola com Joshua Kimmich e Felix Nmecha, os anfitriões não conseguiram aproveitar as principais oportunidades. A equipe parou em uma defesa grega resistente e bem organizada durante toda a partida. O resultado deixa a Alemanha diante de uma situação complicada no Grupo A. Enquanto isso, a Grécia assume isoladamente a liderança da classificação.
- Getty Images Sport
Klopp lamenta falta de convicção
Em sua entrevista pós-jogo à UEFA, Klopp admitiu que aceitar um empate sem gols teria sido muito mais fácil de digerir. O ex-técnico do Liverpool reconheceu que a equipe de Ivan Jovanovic executou sua estratégia de contra-ataque de forma eficaz. Ele destacou que a Alemanha precisa jogar com mais convicção diante do gol quando dita o ritmo da partida.
"Futebol é assim", disse Klopp. "Empatar este jogo esta noite, eu poderia ter aceitado facilmente, mas perder, isso é duro. Não acho que merecíamos isso, mas aconteceu assim mesmo. A Grécia tinha um plano para o jogo desta noite. Temos que estar mais convencidos do que estamos fazendo."
Mudanças drásticas esperadas para o próximo jogo
Refletindo sobre a batalha tática, Klopp apontou que o adversário conseguiu quebrar o ritmo de sua equipe. No entanto, Klopp prometeu mudanças amplas em sua escalação inicial. O treinador de 59 anos enfatizou a necessidade de reorganizar o grupo rapidamente, insistindo que a comissão técnica vai analisar as imagens da partida para corrigir erros de posicionamento.
"Vamos mudar o elenco, mudar o time", acrescentou Klopp. "O lado bom é que o outro time não necessariamente sabe como vamos jogar. Podemos tirar muita coisa deste jogo, e vamos fazer isso, e vamos trabalhar nisso."
- Getty Images Sport
Voltando a atenção para o confronto em Munique
A Alemanha agora deixará Augsburg e voltará toda a sua atenção para receber a Sérvia. O confronto crucial será disputado na Allianz Arena, em Munique, na noite de quinta-feira.
O time de Klopp precisa buscar três pontos vitais para recolocar sua campanha na Liga das Nações nos trilhos. O técnico também busca sua primeira vitória em casa em uma competição desde que assumiu o comando.
Em outro jogo do grupo, a Grécia volta para casa para receber a Holanda. A partida começará em Tessalônica na mesma noite, com os líderes do grupo esperando dar sequência ao seu embalo.
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