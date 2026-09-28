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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

'Futebol, é assim mesmo' - Jurgen Klopp sofre sua primeira derrota com a Alemanha enquanto a eficiente Grécia garante zebra histórica na Liga das Nações

J. Klopp
Alemanha
Alemanha x Grécia
Grécia
Liga das Nações A

Jürgen Klopp sofreu sua primeira derrota como técnico da Alemanha após uma derrota histórica por 1 a 0 para a Grécia na Liga das Nações da Uefa. Dimitris Kourbelis marcou, já no fim, o gol da vitória com desvio em Augsburg, punindo os anfitriões pela falta de convicção apesar do domínio da posse de bola.

  • Vitória histórica da Grécia

    Klopp sofreu sua primeira derrota como técnico da Alemanha, já que sua equipe foi superada por 1 a 0 pela Grécia na Liga das Nações da Uefa. A partida na WWK Arena, em Augsburg, foi decidida por um chute desviado de Dimitris Kourbelis aos 29 minutos do segundo tempo. O resultado garantiu aos visitantes uma primeira vitória histórica sobre a Alemanha.

    Apesar de dominar a posse de bola com Joshua Kimmich e Felix Nmecha, os anfitriões não conseguiram aproveitar as principais oportunidades. A equipe parou em uma defesa grega resistente e bem organizada durante toda a partida. O resultado deixa a Alemanha diante de uma situação complicada no Grupo A. Enquanto isso, a Grécia assume isoladamente a liderança da classificação.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Klopp lamenta falta de convicção

    Em sua entrevista pós-jogo à UEFA, Klopp admitiu que aceitar um empate sem gols teria sido muito mais fácil de digerir. O ex-técnico do Liverpool reconheceu que a equipe de Ivan Jovanovic executou sua estratégia de contra-ataque de forma eficaz. Ele destacou que a Alemanha precisa jogar com mais convicção diante do gol quando dita o ritmo da partida.

    "Futebol é assim", disse Klopp. "Empatar este jogo esta noite, eu poderia ter aceitado facilmente, mas perder, isso é duro. Não acho que merecíamos isso, mas aconteceu assim mesmo. A Grécia tinha um plano para o jogo desta noite. Temos que estar mais convencidos do que estamos fazendo."

  • Mudanças drásticas esperadas para o próximo jogo

    Refletindo sobre a batalha tática, Klopp apontou que o adversário conseguiu quebrar o ritmo de sua equipe. No entanto, Klopp prometeu mudanças amplas em sua escalação inicial. O treinador de 59 anos enfatizou a necessidade de reorganizar o grupo rapidamente, insistindo que a comissão técnica vai analisar as imagens da partida para corrigir erros de posicionamento.

    "Vamos mudar o elenco, mudar o time", acrescentou Klopp. "O lado bom é que o outro time não necessariamente sabe como vamos jogar. Podemos tirar muita coisa deste jogo, e vamos fazer isso, e vamos trabalhar nisso."

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Voltando a atenção para o confronto em Munique

    A Alemanha agora deixará Augsburg e voltará toda a sua atenção para receber a Sérvia. O confronto crucial será disputado na Allianz Arena, em Munique, na noite de quinta-feira.

    O time de Klopp precisa buscar três pontos vitais para recolocar sua campanha na Liga das Nações nos trilhos. O técnico também busca sua primeira vitória em casa em uma competição desde que assumiu o comando.

    Em outro jogo do grupo, a Grécia volta para casa para receber a Holanda. A partida começará em Tessalônica na mesma noite, com os líderes do grupo esperando dar sequência ao seu embalo.

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