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Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Futebol colombiano é suspenso após terremoto de magnitude 7,4 deixar rastro de destruição em todo o país

Colômbia
Millonarios
Deportivo Cali
Primera A

O futebol profissional em toda a Colômbia foi suspenso depois que um terremoto devastador de magnitude 7,4 atingiu o país, deixando pelo menos 20 pessoas mortas e destruição generalizada. A Dimayor, entidade que administra a liga, confirmou que todos os jogos programados nas principais divisões masculina e feminina foram adiados em 24 horas.

  • Desastre natural interrompe partidas

    A Divisão Principal do Futebol Colombiano, a Dimayor, suspendeu temporariamente todas as competições nacionais após um terremoto de magnitude 7,4 atingir várias regiões do país na segunda-feira. O desastre natural causou danos generalizados à infraestrutura e deixou pelo menos 20 mortos em várias grandes cidades. A decisão de adiar abrange todos os jogos da primeira divisão, do Torneio de Promoção e da liga feminina para garantir a segurança pública.

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  • Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport

    Entidade reguladora divulga comunicado

    As autoridades nacionais do futebol agiram rapidamente para tomar medidas decisivas a fim de proteger torcedores, jogadores e o pessoal envolvido na realização das partidas.

    Em um comunicado oficial, a Dimayor confirmou o reagendamento do calendário da competição para priorizar a segurança coletiva: "As partidas serão disputadas nesta terça-feira, 11 de agosto, nos horários em que estavam previamente marcadas. Da mesma forma, as partidas programadas para terça-feira serão disputadas na quarta-feira, 12 de agosto, nos mesmos horários."

    A entidade também expressou profundas condolências, em nome de todo o ecossistema do futebol colombiano, aos afetados pela tragédia: "Da Dimayor, e em nome dos 36 clubes do Futebol Profissional Colombiano, enviamos uma mensagem de apoio, força e solidariedade às famílias e comunidades que estão passando por momentos de preocupação e dificuldade em decorrência deste acontecimento."

  • Tragédia une a comunidade do futebol

    A mensagem oficial de condolências reflete a dor coletiva dos 36 clubes filiados à Dimayor enquanto a Colômbia enfrenta uma crise nacional. A calamidade ocorre em meio a um calendário doméstico congestionado, forçando os organizadores a avaliar a segurança estrutural dos estádios e as ligações de transporte até os locais das partidas. O apoio moral da indústria do futebol constitui um elemento crucial da resposta de solidariedade nacional para aliviar a situação das comunidades afetadas.

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    Breve atraso precede reinício

    As partidas adiadas da liga agora devem ser retomadas gradualmente na terça-feira, 11 de agosto, e na quarta-feira, 12 de agosto. No entanto, a viabilidade da volta dos jogos continua dependendo fortemente das avaliações de segurança da infraestrutura dos estádios e da prontidão logística nas áreas afetadas pelo terremoto. A Dimayor e seus clubes filiados seguem monitorando de perto a situação de emergência nacional antes de confirmar o calendário de longo prazo.