As autoridades nacionais do futebol agiram rapidamente para tomar medidas decisivas a fim de proteger torcedores, jogadores e o pessoal envolvido na realização das partidas.

Em um comunicado oficial, a Dimayor confirmou o reagendamento do calendário da competição para priorizar a segurança coletiva: "As partidas serão disputadas nesta terça-feira, 11 de agosto, nos horários em que estavam previamente marcadas. Da mesma forma, as partidas programadas para terça-feira serão disputadas na quarta-feira, 12 de agosto, nos mesmos horários."

A entidade também expressou profundas condolências, em nome de todo o ecossistema do futebol colombiano, aos afetados pela tragédia: "Da Dimayor, e em nome dos 36 clubes do Futebol Profissional Colombiano, enviamos uma mensagem de apoio, força e solidariedade às famílias e comunidades que estão passando por momentos de preocupação e dificuldade em decorrência deste acontecimento."