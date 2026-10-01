Futebol búlgaro em choque após presidente de clube da primeira divisão ser morto a tiros do lado de fora de casa

A cúpula do clube expressou profundo pesar após a perda de seu presidente, que recebeu amplo crédito por salvar a equipe no verão de 2025 e supervisionar a reconstrução completa do Estádio Hristo Botev.

Em comunicado publicado no Instagram, o clube disse: "O PFC Botev Plovdiv expressa seu profundo pesar pelo trágico falecimento do presidente do clube, Iliyan Filipov. A diretoria, os jogadores e os funcionários do clube estendem suas mais profundas condolências à sua família, parentes e amigos. Iliyan Filipov permanecerá para sempre como parte da história do Botev Plovdiv. Sua contribuição para salvar o clube no verão de 2025 e sua dedicação à causa 'amarelo e preto' serão lembradas por todos em nossa família.

"Seu nome será escrito em letras douradas pelas gerações que virão, depois de ter supervisionado a conclusão bem-sucedida da reconstrução do Estádio Hristo Botev, transformando-o no local esportivo mais moderno da Bulgária. Neste momento difícil, todos nós estamos ao lado de sua família, entes queridos e amigos. Que descanse em paz."



