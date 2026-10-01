AFP
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Futebol búlgaro em choque após presidente de clube da primeira divisão ser morto a tiros do lado de fora de casa
Chefe do Plovdiv é morto do lado de fora de sua residência
O assassinato a tiros do presidente de um clube da primeira divisão búlgara aconteceu por volta da 1h da manhã na segunda maior cidade do país. Conforme noticiado pela The Associated Press, a polícia local confirmou ter recebido uma chamada de emergência sobre uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo antes de chegar ao local e encontrar morto o destacado executivo do setor de transportes. Os procedimentos pré-julgamento foram formalmente iniciados enquanto agentes da lei analisam a cena do crime, embora as autoridades ainda não tenham divulgado uma possível motivação nem identificado suspeitos.
Clube presta homenagem ao salvador
A cúpula do clube expressou profundo pesar após a perda de seu presidente, que recebeu amplo crédito por salvar a equipe no verão de 2025 e supervisionar a reconstrução completa do Estádio Hristo Botev.
Em comunicado publicado no Instagram, o clube disse: "O PFC Botev Plovdiv expressa seu profundo pesar pelo trágico falecimento do presidente do clube, Iliyan Filipov. A diretoria, os jogadores e os funcionários do clube estendem suas mais profundas condolências à sua família, parentes e amigos. Iliyan Filipov permanecerá para sempre como parte da história do Botev Plovdiv. Sua contribuição para salvar o clube no verão de 2025 e sua dedicação à causa 'amarelo e preto' serão lembradas por todos em nossa família.
"Seu nome será escrito em letras douradas pelas gerações que virão, depois de ter supervisionado a conclusão bem-sucedida da reconstrução do Estádio Hristo Botev, transformando-o no local esportivo mais moderno da Bulgária. Neste momento difícil, todos nós estamos ao lado de sua família, entes queridos e amigos. Que descanse em paz."
Operações suspensas durante o período de luto
O assassinato reviveu memórias sombrias dos anos 1990, quando execuções em estilo mafioso de figuras públicas eram frequentes em toda a Bulgária, em um momento de tensão política elevada antes da eleição presidencial do próximo mês. Em resposta à tragédia, o clube suspendeu todas as atividades esportivas e entrou em luto oficial: "O amistoso programado entre Botev Plovdiv e Septemvri Sofia não será realizado. O treino de hoje da equipe principal masculina foi cancelado, com todos os jogadores e treinadores lamentando a morte do presidente Iliyan Filipov."
O comunicado acrescentou: "Em sinal de respeito a Iliyan Filipov, todas as partidas das categorias de base programadas para o próximo fim de semana foram adiadas. Até a partida contra o Slavia, em 10 de outubro, todos os treinos da equipe principal serão realizados com portões fechados, e o clube não fará aparições na mídia. Iliyan Filipov sonhou e lutou por um Botev forte e unido. Um clube do qual toda a cidade pudesse se orgulhar. Botev é eterno!"
- AFP
Elenco enlutado encara retomada competitiva
O Plovdiv agora precisa se reorganizar em meio a um profundo luto antes de retomar sua campanha na liga nacional em casa contra o Slavia Sofia, em 10 de outubro. O time atualmente ocupa a sexta colocação na tabela da Primeira Liga da Bulgária, com 16 pontos em 10 partidas, nove atrás do líder Levski Sofia, tendo disputado um jogo a mais. A comissão técnica vai se concentrar fortemente em restaurar a estabilidade mental a portas fechadas, enquanto tenta manter intactas suas ambições de classificação para competições europeias.
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