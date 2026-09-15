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Adhe Makayasa

Traduzido por

Futebol boliviano é abalado por alegações de ameaça de morte após goleiro ser alvo antes de goleada por seis gols

Always Ready
Always Ready x Guabirá
Guabirá
Campeonato Boliviano
L. Eguez

O futebol boliviano foi mergulhado em estado de choque após alegações de que um goleiro da primeira divisão recebeu ameaças de morte antes de uma derrota pesada. O técnico do Guabirá, Leonardo Eguez, pediu uma investigação imediata sobre as circunstâncias que cercaram a atuação recente de sua equipe.

  • Goleiro substituído após controvérsia

    O goleiro Ferrel começou a partida da 19ª rodada no Estadio Municipal de Villa Ingenio, mas foi substituído antes do intervalo após sofrer três gols. O Always Ready acabou passeando rumo a uma enfática vitória por 6 a 0 graças a uma atuação dominante no ataque. No entanto, o resultado final imediatamente passou a ser alvo de forte escrutínio após revelações alarmantes sobre a intimidação severa direcionada aos visitantes antes do apito inicial.

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  • Bolivia v Suriname - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    Técnico revela ameaças de extorsão

    Falando após a partida, o técnico do Guabira, Eguez, tornou públicas as exigências de extorsão direcionadas ao goleiro e à família dele. Condenando a intimidação, Eguez disse, como citado pela Associated Press: "Não podemos fazer uma análise séria quando há ameaças de morte envolvidas. Algo suspeito está acontecendo e precisa ser investigado. O esporte foi manchado. Meu goleiro recebeu ameaças contra a própria vida, a esposa e a mãe dele. Disseram a ele que, se não pagasse uma quantia específica ou sofresse três gols, eles seriam mortos."

  • Autoridades pedem intervenção legal

    O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol da Bolívia (Fabol) e a equipe jurídica do Club Always Ready pediram às autoridades que intervenham e determinem a validade do resultado da partida. Exigindo uma ação decisiva das forças de segurança, o secretário-geral da Fabol, David Paniagua, disse: "O que aconteceu com os jogadores do Guabira não pode ficar sem investigação. Um precedente claro precisa ser estabelecido no futebol boliviano."

    Enfatizando a necessidade de proteger a integridade do esporte, o assessor jurídico do Always Ready, Marcelo Ortiz, acrescentou: "O futebol não pode ser manchado. Vamos pedir ao Ministério Público que investigue para que a integridade do esporte seja preservada."

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  • imago-sport-1083336193.jpgLaPresse

    Autoridades abrem investigação de integridade

    Espera-se que o Ministério Público e os responsáveis pela integridade da federação iniciem uma investigação formal para identificar os responsáveis pelo esquema de extorsão. Em campo, o Always Ready segue empatado com o líder do campeonato, o Bolivar, em uma intensa disputa pelo título nacional. Enquanto isso, o Guabira, nono colocado, precisa se reorganizar rapidamente e voltar o foco para o campo à medida que a investigação legal mais ampla tem início.

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