O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol da Bolívia (Fabol) e a equipe jurídica do Club Always Ready pediram às autoridades que intervenham e determinem a validade do resultado da partida. Exigindo uma ação decisiva das forças de segurança, o secretário-geral da Fabol, David Paniagua, disse: "O que aconteceu com os jogadores do Guabira não pode ficar sem investigação. Um precedente claro precisa ser estabelecido no futebol boliviano."

Enfatizando a necessidade de proteger a integridade do esporte, o assessor jurídico do Always Ready, Marcelo Ortiz, acrescentou: "O futebol não pode ser manchado. Vamos pedir ao Ministério Público que investigue para que a integridade do esporte seja preservada."