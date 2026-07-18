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Furto no norte de Londres! O Arsenal fecha acordo para contratar Elijah Upson, a revelação do Tottenham, em transferência gratuita
O Arsenal contrata zagueiro do Spurs muito bem cotado
O Arsenal chegou a um acordo para contratar o zagueiro central do Tottenham, Upson, em uma transferência sem custos, depois que o jogador de 18 anos decidiu não renovar seu contrato no norte de Londres, segundo Fabrizio Romano. O zagueiro deve se juntar ao projeto de Mikel Arteta com um contrato de longo prazo, e o anúncio oficial ainda está por vir.
Upson se torna a mais recente contratação do Arsenal durante uma movimentada janela de transferências de verão. Os Gunners já contrataram o goleiro Illan Meslier e chegaram a um acordo com Christos Tzolis, enquanto Leandro Trossard se transferiu para o Besiktas.
Romano confirma o acordo
Romano confirmou que a negociação foi concluída depois que o Arsenal garantiu a contratação do jovem jogador. Upson se juntará ao clube após recusar a oferta de contrato do Tottenham para se transferir para o outro lado do norte de Londres.
Ele escreveu no X: “Elijah Upson para o Arsenal, vamos lá! Acordo assinado hoje para que o zagueiro central de 18 anos se junte ao projeto dos Gunners. Upson recusou um novo contrato com o Spurs para se juntar ao Arsenal por um longo prazo; tudo pronto para ser anunciado.”
Por que Upson escolheu o Arsenal
Apesar de ser muito bem cotado na base do Tottenham, o caminho de Upson para o time principal vinha se tornando cada vez mais difícil. O Spurs reforçou sua defesa com as contratações de Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke, deixando o jovem atrás de opções já consolidadas, como Micky van de Ven, Kevin Danso e Cristian Romero.
Embora Romero tenha sido especulado no Inter e no Barcelona, Upson optou por continuar sua formação em outro clube. Acredita-se que o histórico do Arsenal de promover jovens talentos sob o comando de Arteta tenha sido um fator determinante, já que jogadores como Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Max Dowman e Marli Salmon todos avançaram para o time principal.
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Anúncio previsto para breve
Espera-se que a transferência seja anunciada assim que as formalidades restantes forem concluídas. Upson dará então início à próxima etapa de seu desenvolvimento no Arsenal, onde buscará se firmar nos planos de longo prazo do clube, enquanto os Gunners continuam suas contratações de verão.
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