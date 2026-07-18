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Mikel ArtetaGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Furto no norte de Londres! O Arsenal fecha acordo para contratar Elijah Upson, a revelação do Tottenham, em transferência gratuita

Mercado da bola
Arsenal
E. Upson
Tottenham
Premier League

O Arsenal está prestes a concluir a contratação do jovem zagueiro Elijah Upson, do Tottenham, depois que o jogador de 18 anos recusou uma nova proposta de contrato com os Spurs. O talentoso zagueiro central se juntará aos Gunners em uma transferência sem custos, assinando um contrato de longo prazo.

  • O Arsenal contrata zagueiro do Spurs muito bem cotado

    O Arsenal chegou a um acordo para contratar o zagueiro central do Tottenham, Upson, em uma transferência sem custos, depois que o jogador de 18 anos decidiu não renovar seu contrato no norte de Londres, segundo Fabrizio Romano. O zagueiro deve se juntar ao projeto de Mikel Arteta com um contrato de longo prazo, e o anúncio oficial ainda está por vir.

    Upson se torna a mais recente contratação do Arsenal durante uma movimentada janela de transferências de verão. Os Gunners já contrataram o goleiro Illan Meslier e chegaram a um acordo com Christos Tzolis, enquanto Leandro Trossard se transferiu para o Besiktas.



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  • Romano confirma o acordo

    Romano confirmou que a negociação foi concluída depois que o Arsenal garantiu a contratação do jovem jogador. Upson se juntará ao clube após recusar a oferta de contrato do Tottenham para se transferir para o outro lado do norte de Londres.

    Ele escreveu no X: “Elijah Upson para o Arsenal, vamos lá! Acordo assinado hoje para que o zagueiro central de 18 anos se junte ao projeto dos Gunners. Upson recusou um novo contrato com o Spurs para se juntar ao Arsenal por um longo prazo; tudo pronto para ser anunciado.”



  • Por que Upson escolheu o Arsenal

    Apesar de ser muito bem cotado na base do Tottenham, o caminho de Upson para o time principal vinha se tornando cada vez mais difícil. O Spurs reforçou sua defesa com as contratações de Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke, deixando o jovem atrás de opções já consolidadas, como Micky van de Ven, Kevin Danso e Cristian Romero.

    Embora Romero tenha sido especulado no Inter e no Barcelona, Upson optou por continuar sua formação em outro clube. Acredita-se que o histórico do Arsenal de promover jovens talentos sob o comando de Arteta tenha sido um fator determinante, já que jogadores como Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Max Dowman e Marli Salmon todos avançaram para o time principal.

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  • arteta(C)Getty Images

    Anúncio previsto para breve

    Espera-se que a transferência seja anunciada assim que as formalidades restantes forem concluídas. Upson dará então início à próxima etapa de seu desenvolvimento no Arsenal, onde buscará se firmar nos planos de longo prazo do clube, enquanto os Gunners continuam suas contratações de verão.

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