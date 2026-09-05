Enquanto isso, o Nottingham Forest ficou revoltado com uma intervenção polêmica que lhe tirou a vitória. Neco Williams teve um gol no segundo tempo anulado por toque de mão depois que a tentativa de corte de Sandro Tonali desviou no galês.

Glasner criticou duramente a decisão e afirmou: "Então, se estamos supondo, o VAR não pode intervir. Não é claro e óbvio, e nos disseram antes da temporada que o limite (para intervenção) deveria ser muito alto. Aceitamos o ponto, mas parece que perdemos dois."

Williams também se defendeu, acrescentando: "Foi gol. O VAR está aí quando há um erro claro e óbvio e, para mim, isso não é claro e óbvio. Vi as imagens e os replays e em nenhum momento achei que toquei com a mão na bola."