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Furioso, Roberto De Zerbi critica o ataque sem pontaria do Tottenham após outro empate sem gols na Premier League
De Zerbi cobra melhora no ataque
O Tottenham não conseguiu marcar em seus três primeiros jogos pela primeira vez desde 1974, após garantir um empate por 0 a 0 no sábado. Roberto De Zerbi ficou furioso com seu ataque de £ 165 milhões depois de eles não conseguirem testar o goleiro adversário contra Oliver Glasner e sua equipe.
O técnico apontou várias oportunidades desperdiçadas em que escolhas ruins custaram caro ao seu time. "No terço final, temos que melhorar", disse De Zerbi. "Temos que melhorar e tomar decisões melhores, manter mais a calma quando estamos perto de fazer algo importante no terço final."
- AFP
Tomada de decisão ruim custa caro ao Tottenham
De Zerbi destacou momentos específicos em que o Tottenham desperdiçou posições promissoras no ataque. Ele observou que os jogadores optaram pelo passe errado apesar de terem opções claras. "Quando Omar Marmoush finalizou e a bola foi por cima, tínhamos Andy Robertson passando pela esquerda. Se tivéssemos tomado a decisão certa, Mohammed Kudus estava no segundo pau esperando para marcar", explicou.
"Quantos cruzamentos mandamos além do segundo pau? Mathys Tel, duas vezes. Savio, uma. Tel tem grande potencial, mas toma decisões erradas demais." Ele também confirmou que a substituição de Savio, após sua transferência de £ 75 milhões, e de Destiny Udogie aconteceu inteiramente por orientação médica.
Nottingham Forest sai frustrado com o VAR
Enquanto isso, o Nottingham Forest ficou revoltado com uma intervenção polêmica que lhe tirou a vitória. Neco Williams teve um gol no segundo tempo anulado por toque de mão depois que a tentativa de corte de Sandro Tonali desviou no galês.
Glasner criticou duramente a decisão e afirmou: "Então, se estamos supondo, o VAR não pode intervir. Não é claro e óbvio, e nos disseram antes da temporada que o limite (para intervenção) deveria ser muito alto. Aceitamos o ponto, mas parece que perdemos dois."
Williams também se defendeu, acrescentando: "Foi gol. O VAR está aí quando há um erro claro e óbvio e, para mim, isso não é claro e óbvio. Vi as imagens e os replays e em nenhum momento achei que toquei com a mão na bola."
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para Tottenham e Forest
Tanto o Tottenham quanto o Nottingham Forest seguem desesperados por suas primeiras vitórias na campanha enquanto se preparam para compromissos cruciais nas próximas rodadas. De Zerbi precisa corrigir rapidamente seu ataque de £ 165 milhões, que não vem funcionando, antes de receber o Everton no próximo fim de semana. Enquanto isso, Glasner e seu elenco viajarão para enfrentar o Aston Villa, na esperança de transformar suas atuações promissoras em três pontos muito necessários.
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