Gasperini ficou abalado depois que a Roma desperdiçou uma vantagem confortável contra o Real Madrid, mas se incomodou especialmente com a avaliação de Mourinho após a partida. Depois de uma virada dramática nos minutos finais, em que o gigante espanhol garantiu a vitória com uma sequência de jogadas de bola parada, o técnico português sugeriu que a equipe italiana havia sucumbido mental e fisicamente à pressão. “Com o placar em 3 a 1, eles acharam que o jogo estava decidido, mas, na verdade, os jogadores da Roma estavam mortos”, disse Mourinho à Amazon Prime.

A declaração não caiu bem para Gasperini, que viu sua equipe dominar boa parte da partida antes de sofrer três gols em cobranças de escanteio, em um desfecho de pesadelo para a torcida da casa. Ao responder ao comentário sobre os jogadores estarem “mortos”, Gasperini apresentou uma visão bem diferente do andamento do jogo. “Não acho. Para mim, se alguém não aguentava mais, eram eles. Poderíamos ter marcado mais alguns gols. Fomos superiores a eles em todos os aspectos. Eles fizeram os gols, que obviamente contam, e souberam usar a força física. No restante, certamente não estiveram à altura”, respondeu o técnico da Roma.