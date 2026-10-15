Getty Images Sport
Traduzido por
Furioso, Gian Piero Gasperini rebate Jose Mourinho após vitória surpreendente do Real Madrid sobre a Roma nos minutos finais da Champions League
Gasperini rebate alegações de Mourinho
Gasperini ficou abalado depois que a Roma desperdiçou uma vantagem confortável contra o Real Madrid, mas se incomodou especialmente com a avaliação de Mourinho após a partida. Depois de uma virada dramática nos minutos finais, em que o gigante espanhol garantiu a vitória com uma sequência de jogadas de bola parada, o técnico português sugeriu que a equipe italiana havia sucumbido mental e fisicamente à pressão. “Com o placar em 3 a 1, eles acharam que o jogo estava decidido, mas, na verdade, os jogadores da Roma estavam mortos”, disse Mourinho à Amazon Prime.
A declaração não caiu bem para Gasperini, que viu sua equipe dominar boa parte da partida antes de sofrer três gols em cobranças de escanteio, em um desfecho de pesadelo para a torcida da casa. Ao responder ao comentário sobre os jogadores estarem “mortos”, Gasperini apresentou uma visão bem diferente do andamento do jogo. “Não acho. Para mim, se alguém não aguentava mais, eram eles. Poderíamos ter marcado mais alguns gols. Fomos superiores a eles em todos os aspectos. Eles fizeram os gols, que obviamente contam, e souberam usar a força física. No restante, certamente não estiveram à altura”, respondeu o técnico da Roma.
- AFP
Frustração com a vulnerabilidade em bolas paradas
A derrota foi especialmente amarga para Gasperini pela maneira como sua equipe sofreu os gols. Depois de controlar o ritmo por 80 minutos, a Roma pareceu travar nas transições defensivas, permitindo que o Real Madrid explorasse repetidamente sua vantagem de altura. O técnico da Roma se mostrou incrédulo com o fato de sua defesa, que havia parecido sólida durante a maior parte da noite, ter se tornado tão vulnerável de repente.
“Travamos na reta final, ficamos paralisados. Mas eles já haviam cobrado escanteios no primeiro tempo, e não tínhamos mostrado essa fragilidade”, disse Gasperini à Sky Sport Italia. “Eles marcaram gols com facilidade demais. Em uma partida como esta, esses lances não deveriam ter acontecido. É difícil se reerguer depois de uma derrota assim. Precisamos retomar o que fizemos até sofrermos os gols, precisamos reagir, caso contrário tudo de bom que fizemos fica anulado.”
Abordando as preocupações com lesões e os lapsos de concentração
A derrota foi agravada por problemas físicos de jogadores importantes, Manu Kone e Paulo Dybala, que precisaram deixar a partida. Gasperini confirmou a natureza dos problemas: “Kone teve um problema muscular, enquanto Dybala sentiu a panturrilha ficar um pouco tensa. O problema de Kone parece um pouco mais sério. Em jogos de alta intensidade como este, pequenas lesões são inevitáveis, mas vamos reagir com força a esse revés.”
Ao analisar o estado mental de sua equipe nos dez minutos finais, Gasperini sugeriu que faltou tranquilidade. “Talvez tenha faltado personalidade e não tenhamos percebido que aquele momento era crucial. Isso faz parte do futebol, ainda que seja incomum. Temos que encontrar forças para recomeçar a partir daqueles 80 bons minutos e reagir”, explicou.
- Getty Images Sport
Com foco nas fragilidades físicas
O técnico da Roma admitiu que sua equipe teve dificuldades para lidar com o Real Madrid quando o adversário passou a explorar a força física dentro da área. Ele reconheceu que essa é uma fragilidade recorrente de seu time: “Algumas equipes simplesmente mandam jogadores para o ataque. Ficamos vulneráveis nessas situações. Isso acontece contra adversários de grande força física, e precisamos melhorar nesse aspecto.”
Apesar do desfecho amargo, Gasperini insistiu que a atuação mostrou que a Roma pode competir com a elite. “Não foi uma queda física, porque, mesmo com o placar em 3 a 1, continuamos jogando e poderíamos ter concluído melhor algumas jogadas. Os gols vieram dessas jogadas de bola parada, e o mérito é deles. Saímos decepcionados, mas fomos melhores que o Real Madrid. Eles só tinham aquela arma. Passamos da euforia à decepção, e precisamos assimilar isso rapidamente.”
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.