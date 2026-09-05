O clima no Fulham ficou tóxico após o apito final de sábado, quando os torcedores deixaram claro o que sentiam depois de uma derrota por 3 a 2 na Premier League para o Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, que assumiu o comando no lugar de Marco Silva após a saída do português para o Benfica, agora soma três derrotas seguidas no início da nova campanha. O resultado deixa o Fulham como um dos únicos dois times, ao lado do Coventry City, que ainda não somaram um único ponto nesta temporada, após derrotas anteriores para Sunderland e Chelsea.

Falando após a partida, Arbeloa se mostrou desafiador apesar da pressão crescente e das vaias audíveis vindas das arquibancadas. "Não merecíamos perder este jogo", disse Arbeloa ao Match of the Day, da BBC. "Meus jogadores fizeram de tudo: boa atitude, foram corajosos, tantas chances de marcar mais gols. Eles [Palace] aproveitaram as chances deles, no fim o futebol é isso. Fizemos muitas coisas boas para vencer o jogo. Foi parecido contra o Chelsea, mas perdemos."