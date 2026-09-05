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Fulham sai vaiado após mais uma derrota! Alvaro Arbeloa insiste que sua equipe "não merecia perder" depois de o Crystal Palace impor a terceira derrota seguida
A frustração aumenta em Craven Cottage
O clima no Fulham ficou tóxico após o apito final de sábado, quando os torcedores deixaram claro o que sentiam depois de uma derrota por 3 a 2 na Premier League para o Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, que assumiu o comando no lugar de Marco Silva após a saída do português para o Benfica, agora soma três derrotas seguidas no início da nova campanha. O resultado deixa o Fulham como um dos únicos dois times, ao lado do Coventry City, que ainda não somaram um único ponto nesta temporada, após derrotas anteriores para Sunderland e Chelsea.
Falando após a partida, Arbeloa se mostrou desafiador apesar da pressão crescente e das vaias audíveis vindas das arquibancadas. "Não merecíamos perder este jogo", disse Arbeloa ao Match of the Day, da BBC. "Meus jogadores fizeram de tudo: boa atitude, foram corajosos, tantas chances de marcar mais gols. Eles [Palace] aproveitaram as chances deles, no fim o futebol é isso. Fizemos muitas coisas boas para vencer o jogo. Foi parecido contra o Chelsea, mas perdemos."
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Domínio tático sem se traduzir em pontos
Arbeloa, veterano com mais de 350 jogos por clubes como Real Madrid e Liverpool, sabe muito bem que métricas de desempenho significam pouco sem resultados. Durante sua coletiva de imprensa após o jogo contra o Crystal Palace, o técnico refletiu sobre o azar que sua equipe teve na defesa. "Tivemos muito azar neste gol [segundo gol do Palace]", disse Arbeloa.
Apesar do progresso tático que acredita que o time esteja fazendo, a história não está a seu favor: apenas seis equipes da Premier League começaram uma temporada com cinco derrotas seguidas, e apenas duas delas escaparam do rebaixamento.
Novas contratações mostram lampejos de brilhantismo
Um ponto positivo para o Fulham tem sido a integração de várias contratações de peso feitas no verão. Arbeloa usou suas conexões no Bernabéu para trazer Cesar Palacios, Gonzalo Garcia e Manuel Angel.
Palacios marcou seu primeiro gol pelo clube ao reagir mais rápido a um rebote depois que Dean Henderson soltou uma defesa. Enquanto isso, Shea Charles, contratado por £ 30 milhões junto ao Southampton, recebeu sua primeira chance como titular na liga no coração do meio-campo, enquanto o Fulham busca encontrar uma fórmula vencedora.
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Arbeloa: "As vitórias virão"
Arbeloa foi rápido em elogiar seus novos comandados pelos esforços individuais durante a derrota apertada. "Palacios e Garcia fizeram uma grande partida. Cesar marcou um gol, e Gonzalo teve outra grande atuação", acrescentou Arbeloa.
"Bom esforço do Gonzalo. Esse é o espírito que eu quero dos meus jogadores, o atacante dando um sprint para tentar evitar um gol. Com esse espírito e esse caráter, se jogarmos dessa maneira, as vitórias virão." O desafio agora é garantir que esse espírito se traduza em um jogo sem sofrer gols e em três pontos.
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