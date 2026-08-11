O jovem meio-campista expressou sua satisfação por garantir uma transferência para o oeste de Londres depois de discutir diretamente com a comissão técnica a visão de longo prazo do clube.

Falando em sua primeira entrevista ao site oficial do clube, Charles destacou seu orgulho ao concluir o acordo: "Estou muito feliz por finalmente concluir isso. O clube tem uma base realmente muito boa, de baixo até o topo.

"É um grande clube, com uma visão muito boa, o técnico me explicou isso. Estar aqui é um privilégio enorme. Espero realmente dar início à minha carreira na Premier League. Em um clube tão bom assim, é perfeito para mim e, espero, perfeito para os torcedores também."