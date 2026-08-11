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Adhe Makayasa

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Fulham fecha acordo de £ 30 milhões por Shea Charles, jogador da Irlanda do Norte mais caro da história

Mercado da bola
S. Charles
Fulham
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O Fulham concluiu a contratação do meio-campista internacional da Irlanda do Norte Shea Charles em um acordo de até £30 milhões junto ao Southampton. O jogador de 22 anos assinou contrato de cinco anos em Craven Cottage para se tornar o atleta mais caro da história de seu país, reforçando o elenco antes da nova temporada da Premier League.

  • Recorde da Irlanda do Norte quebrado

    O Fulham concluiu oficialmente a contratação do meio-campista Charles, de 22 anos, em um acordo que pode chegar a £30 milhões, com uma taxa inicial de £26 milhões mais £4 milhões em bônus por desempenho. A taxa supera o recorde nacional anterior, que pertencia a Jamal Lewis, transferido do Norwich City para o Newcastle United por £15 milhões em 2020, tornando Charles o jogador norte-irlandês mais caro de todos os tempos após assinar um contrato de cinco anos em Craven Cottage. O ex-jogador da base do Manchester City escolheu se transferir para o oeste de Londres em vez do Leeds United para substituir Sasa Lukic após sua saída para o Ipswich Town.


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  • Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Charles expressa imenso privilégio

    O jovem meio-campista expressou sua satisfação por garantir uma transferência para o oeste de Londres depois de discutir diretamente com a comissão técnica a visão de longo prazo do clube.

    Falando em sua primeira entrevista ao site oficial do clube, Charles destacou seu orgulho ao concluir o acordo: "Estou muito feliz por finalmente concluir isso. O clube tem uma base realmente muito boa, de baixo até o topo.

    "É um grande clube, com uma visão muito boa, o técnico me explicou isso. Estar aqui é um privilégio enorme. Espero realmente dar início à minha carreira na Premier League. Em um clube tão bom assim, é perfeito para mim e, espero, perfeito para os torcedores também."

  • Arbeloa molda novo elenco

    Charles se torna a terceira contratação do Fulham sob o comando do novo técnico Alvaro Arbeloa, que substituiu Marco Silva após sua saída para o Benfica. O jogador da seleção da Irlanda do Norte é a terceira contratação mais cara da história do Fulham, atrás apenas de Gonzalo Garcia e Kevin, que chegaram por cerca de £ 34 milhões cada. Arbeloa segue reformulando o elenco do Fulham durante a janela de transferências de verão, acrescentando a dupla do Real Madrid Garcia e Cesar Palacios, além de Charles, para montar um grupo competitivo a longo prazo.

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  • Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

    Os testes de pré-temporada antecedem a estreia

    O Fulham viaja para a Espanha para enfrentar o Málaga na quarta-feira, antes de voltar para casa para receber o time alemão Stuttgart no sábado, 15 de agosto. Essa agenda de pré-temporada oferece a Arbeloa uma oportunidade vital para refinar seu esquema tático e integrar seus novos reforços ao time titular. O primeiro grande teste será na estreia da Premier League contra o rival londrino Chelsea, na segunda-feira, 24 de agosto.

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