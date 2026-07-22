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Fulham e Real Madrid estão em negociações, enquanto Álvaro Arbeloa busca um reencontro com seu ex-atacante
Arbeloa lidera a disputa por Garcia
De acordo com o The Athletic, a possível transferência de Garcia significaria o reencontro do atacante com o novo técnico do Fulham, Álvaro Arbeloa, que fez do jogador uma das principais prioridades neste verão. Arbeloa é considerado o mentor futebolístico de Garcia e, segundo relatos, está ativamente envolvido nas negociações em andamento entre os dois clubes para trazer o espanhol para o oeste de Londres. Arbeloa foi nomeado pelo Fulham no início deste mês, após sua saída do Bernabéu, onde foi substituído por José Mourinho.
Caso a negociação seja concluída com sucesso, Garcia seria a primeira contratação do Fulham nesta janela de transferências de verão. Embora o atacante sueco Jonah Kusi-Asare já tenha se juntado ao clube em caráter definitivo, vindo do Bayern de Munique, sua transferência ocorreu após uma passagem bem-sucedida por empréstimo no Craven Cottage durante a temporada 2025-26. Garcia é um jogador muito cobiçado, tendo recebido grande atenção de vários clubes por toda a Europa ao longo do ano devido às suas atuações impressionantes na Espanha.
- AFP
A postura do Real Madrid e o fator Mourinho
O Real Madrid havia decidido inicialmente, há meses, que Garcia teria permissão para sair neste verão. No entanto, o processo foi temporariamente suspenso após a chegada de Mourinho. O técnico português solicitou tempo para avaliar o atacante durante a pré-temporada antes de autorizar a saída. Embora se diga que Mourinho goste do perfil do jogador, ele não pode, no momento, garantir a ele um papel de destaque no time titular para a próxima temporada.
Essa falta de garantia de tempo de jogo deixou a decisão final sobre seu futuro nas mãos do próprio Garcia. Apesar da disposição para negociar, espera-se que o Real Madrid inclua cláusulas específicas em qualquer transferência definitiva. O gigante espanhol costuma buscar manter algum nível de poder ou direito de preferência sobre o futuro dos jogadores formados em sua base, garantindo-se uma vantagem caso deseje trazer o jogador de volta à capital espanhola nos próximos anos.
Uma estrela em ascensão da La Fabrica
Garcia é um orgulhoso produto da famosa base do Real Madrid e vem subindo gradualmente na hierarquia até chegar ao time principal. Ele fez sua estreia no time principal em novembro de 2023, sob o comando de Carlo Ancelotti, e, desde então, já disputou 51 partidas pelo clube. Durante sua passagem pela equipe principal, ele comprovou sua eficiência diante do gol ao marcar 13 gols e dar sete assistências, demonstrando uma versatilidade que, segundo Arbeloa, se adaptará bem às exigências físicas da Premier League.
Sua grande chance no cenário mundial ocorreu durante a campanha do Real Madrid até as semifinais do Mundial de Clubes no verão passado. Garcia foi o destaque da equipe espanhola naquele torneio, conquistando a Chuteira de Ouro após marcar quatro gols. Sua ascensão foi tão significativa que o clube o recompensou com um novo contrato lucrativo, que atualmente está válido até 2030. Apesar desse compromisso de longo prazo, a acirrada disputa por vagas em Madri abriu agora as portas para uma saída.
- AFP
Forte concorrência no Real Madrid e a situação da seleção espanhola
A última temporada foi produtiva para Garcia, que conseguiu marcar oito gols em 39 partidas em todas as competições. No entanto, suas oportunidades na La Liga limitaram-se a apenas nove partidas como titular, em grande parte devido à presença do capitão da França, Kylian Mbappé, que continua sendo o atacante titular indiscutível sob o comando de Mourinho. Esse tempo de jogo limitado tem prejudicado seu progresso no âmbito internacional, embora ele continue sendo uma figura altamente respeitada nas estruturas da seleção espanhola em várias categorias de base.
Garcia já conquistou sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha, estreando como substituto no segundo tempo de um amistoso contra o Iraque em junho. Apesar de seu potencial, ele acabou não sendo convocado por Luis de la Fuente para a seleção que disputou a Copa do Mundo neste verão, que acabou conquistando o título.
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