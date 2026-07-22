Fulham e Real Madrid estão em negociações, enquanto Álvaro Arbeloa busca um reencontro com seu ex-atacante

De acordo com o The Athletic, a possível transferência de Garcia significaria o reencontro do atacante com o novo técnico do Fulham, Álvaro Arbeloa, que fez do jogador uma das principais prioridades neste verão. Arbeloa é considerado o mentor futebolístico de Garcia e, segundo relatos, está ativamente envolvido nas negociações em andamento entre os dois clubes para trazer o espanhol para o oeste de Londres. Arbeloa foi nomeado pelo Fulham no início deste mês, após sua saída do Bernabéu, onde foi substituído por José Mourinho.

Caso a negociação seja concluída com sucesso, Garcia seria a primeira contratação do Fulham nesta janela de transferências de verão. Embora o atacante sueco Jonah Kusi-Asare já tenha se juntado ao clube em caráter definitivo, vindo do Bayern de Munique, sua transferência ocorreu após uma passagem bem-sucedida por empréstimo no Craven Cottage durante a temporada 2025-26. Garcia é um jogador muito cobiçado, tendo recebido grande atenção de vários clubes por toda a Europa ao longo do ano devido às suas atuações impressionantes na Espanha.



