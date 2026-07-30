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Fulham e Real Madrid acertam acordo duplo de € 50 milhões, com duas jovens estrelas prestes a se reunir com Alvaro Arbeloa no clube da Premier League
Arbeloa recorre à La Fábrica por dupla de € 50 milhões
O acordo por Garcia é o principal movimento, com o Fulham concordando em pagar €40 milhões por 70% dos direitos do jogador. Essa estrutura permite que o Real Madrid mantenha uma participação no futuro do atacante, uma prática comum do gigante espanhol ao negociar jovens revelados na base.
Além de Garcia, o Fulham está perto de acertar com Palacios, outro produto da base muito bem avaliado. O clube da Premier League pagará entre €8 milhões e €10 milhões por 70% dos direitos dele. Segundo Marca, o acordo por Gonzalo é considerado fechado, enquanto os detalhes finais por Palacios devem ser concluídos nas próximas horas.
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Por que Garcia está deixando o Bernabéu
Apesar de ter impressionado e marcado em um amistoso de pré-temporada contra o Leganés, García viu seu caminho até o time principal bloqueado por uma concorrência de elite. A possível chegada de Yan Diomande, somada ao retorno de Endrick após seu período de empréstimo no Lyon, deixou pouco espaço para que o atacante de 22 anos conquistasse minutos regulares.
García já estava disposto a deixar o clube de infância neste verão europeu em busca de um projeto que lhe garantisse um papel de destaque. Tendo marcado 30 gols em 73 partidas pelo Real Madrid Castilla, sua reputação como finalizador já está bem estabelecida. A presença de Arbeloa no Fulham provou ser o fator decisivo, com o técnico determinado a construir um time em torno de um jogador que conhece intimamente dos tempos em que estiveram juntos na capital espanhola.
Palacios se junta à revolução londrina
Palacios também chega a Londres com uma reputação em ascensão após uma campanha brilhante na terceira divisão espanhola. O meio-campista já havia decidido que era hora de deixar o Castilla para se testar em um nível mais alto. Embora tenha recebido várias ofertas de toda a Europa, a chance de trabalhar novamente sob o comando de Arbeloa na Premier League era boa demais para recusar.
As estatísticas reforçam a empolgação em torno da chegada de Palacios. Ele terminou a última temporada como o segundo maior artilheiro do Grupo 1 da Primera RFEF, com 16 gols e cinco assistências. Esse faro de gol vindo do meio-campo faz dele um trunfo único para o sistema de Arbeloa.
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A política estratégica de transferências do Real Madrid
Ao manter 30 por cento dos direitos de Garcia e Palacios, o Real Madrid garante que lucrará de forma substancial com qualquer venda futura ou terá um caminho mais acessível para contratar novamente os jogadores caso eles se desenvolvam e virem talentos de nível mundial.
A saída dessas duas estrelas também sinaliza uma reformulação mais ampla no setor ofensivo do Madrid. Com o elenco principal vivendo atualmente um excesso de talento ofensivo, outros nomes como Franco Mastantuono também foram ligados a uma saída, especificamente para a Serie A.
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