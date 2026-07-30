Apesar de ter impressionado e marcado em um amistoso de pré-temporada contra o Leganés, García viu seu caminho até o time principal bloqueado por uma concorrência de elite. A possível chegada de Yan Diomande, somada ao retorno de Endrick após seu período de empréstimo no Lyon, deixou pouco espaço para que o atacante de 22 anos conquistasse minutos regulares.

García já estava disposto a deixar o clube de infância neste verão europeu em busca de um projeto que lhe garantisse um papel de destaque. Tendo marcado 30 gols em 73 partidas pelo Real Madrid Castilla, sua reputação como finalizador já está bem estabelecida. A presença de Arbeloa no Fulham provou ser o fator decisivo, com o técnico determinado a construir um time em torno de um jogador que conhece intimamente dos tempos em que estiveram juntos na capital espanhola.







