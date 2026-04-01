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“Fui punido sem provas!” – Gianluca Prestianni quebra o silêncio sobre as acusações de racismo contra Vinicius Júnior após a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões
Negando as acusações em nova entrevista
Prestianni deixou sua posição absolutamente clara em relação ao polêmico incidente ocorrido em fevereiro. Após um gol de Vinicius, as comemorações provocaram um confronto acalorado entre os jogadores do Real Madrid e do Benfica.
O brasileiro acusou o atacante de proferir um insulto racista, o que levou a uma interrupção na partida e, posteriormente, a uma rápida suspensão imposta pela UEFA. Ele perdeu a decisiva partida de volta no Santiago Bernabéu, quando o Benfica, que já havia sofrido uma derrota por 1 a 0 na primeira partida, foi eliminado da competição com uma derrota por 2 a 1 no jogo de volta. Ao abordar o grave impacto que a situação teve sobre seus entes queridos, Prestianni insistiu que a entidade reguladora agiu precipitadamente.
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Proteger a família e defender a reputação pessoal
O ex-jogador do Vélez Sarsfield expressou profunda frustração com a forma como a situação foi conduzida. Como as acusações o afetavam de perto, ele não mediu palavras ao falar sobre as consequências. Referindo-se ao impacto emocional, ele afirmou: “Pensei na minha mãe, no meu pai e nos meus avós tendo que ouvir tantas coisas que não são verdadeiras e que não aconteceram. Para mim é uma coisa, como jogador de futebol estou acostumado a ouvir comentários, mas para eles é outra coisa.
"Me magoou que eles me tratassem como algo que eu nunca fui; foi isso que mais doeu. Estou muito calmo porque todos que me conhecem sabem que tipo de pessoa eu sou e isso é o suficiente para mim. Fui punido sem provas, mas agora isso acabou."
Conversa com Kylian Mbappé e diferenças culturais
Os ânimos se exaltaram durante a discussão, com outras estrelas do Real Madrid entrando na briga verbal. Prestianni revelou que Kylian Mbappé também o atacou. “Ouvi [Mbappé chamando-o de ‘racista de merda’] e, para nós, argentinos, esse é um insulto comum”, explicou ele.
“Eles me chamam de racista quando eu nunca fui e nunca serei. Ele insulta para tirar você do jogo, mas eu nunca reagiria; pelo contrário, a ideia é mostrar isso em campo.”
Buscando explicar as diferenças linguísticas, ele afirmou que é um insulto normal para os argentinos usar certos termos, ao mesmo tempo em que enfatizou categoricamente que não usou a palavra “macaco”, como alegado.
- AFP
O que vem a seguir para o Benfica?
Após a eliminação das competições europeias, o Benfica está agora fora de todas as competições eliminatórias desta temporada. O técnico José Mourinho enfrenta uma batalha difícil, já que o clube tem poucas esperanças de conquistar a Liga Portugal. Atualmente, o time ocupa a terceira posição na tabela, com 65 pontos após 27 partidas, sete pontos atrás do líder, o Porto, enquanto o Sporting, segundo colocado, também tem 65 pontos, mas possui um jogo a menos.
Quanto a Prestianni, a UEFA ainda não anunciou uma decisão após a investigação, embora o clube tenha sido punido devido ao comportamento de seus torcedores durante a polêmica partida de ida contra o Real Madrid.