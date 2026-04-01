“Fui punido sem provas!” – Gianluca Prestianni quebra o silêncio sobre as acusações de racismo contra Vinicius Júnior após a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões

Prestianni deixou sua posição absolutamente clara em relação ao polêmico incidente ocorrido em fevereiro. Após um gol de Vinicius, as comemorações provocaram um confronto acalorado entre os jogadores do Real Madrid e do Benfica.

O brasileiro acusou o atacante de proferir um insulto racista, o que levou a uma interrupção na partida e, posteriormente, a uma rápida suspensão imposta pela UEFA. Ele perdeu a decisiva partida de volta no Santiago Bernabéu, quando o Benfica, que já havia sofrido uma derrota por 1 a 0 na primeira partida, foi eliminado da competição com uma derrota por 2 a 1 no jogo de volta. Ao abordar o grave impacto que a situação teve sobre seus entes queridos, Prestianni insistiu que a entidade reguladora agiu precipitadamente.