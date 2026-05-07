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"Fui para o chuveiro e chorei por 10 minutos" - Ex-jogador do Bayern de Munique, que conquistou a Liga dos Campeões com o gigante bávaro, anuncia a aposentadoria com apenas 30 anos
Sule confirma a aposentadoria antecipada
O zagueiro alemão confirmou sua decisão durante uma participação no podcast Spielmacher, enquanto se encontra afastado dos gramados. Sule, que conquistou a Liga dos Campeões como parte de uma histórica tríplice coroa com o Bayern de Munique, passou a última parte de sua carreira no Borussia Dortmund, clube para o qual se transferiu em 2022. Apesar de ter apenas 30 anos, o jogador da seleção alemã acredita que chegou a hora de se afastar do futebol.
“Gostaria de anunciar que vou encerrar minha carreira neste verão”, disse Sule durante a participação no podcast.
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Sule relembra o susto causado por uma lesão
Sule explicou que um recente susto com uma lesão durante uma partida contra o Hoffenheim teve um papel fundamental na sua decisão. O zagueiro temeu ter sofrido uma terceira lesão no ligamento cruzado anterior, o que provocou uma reação emocionante no vestiário.
Ele disse: “O que senti quando o médico da equipe fez o teste da gaveta [para detectar uma possível ruptura do ligamento cruzado] no vestiário em Hoffenheim, olhou para o fisioterapeuta e balançou a cabeça, e o fisioterapeuta também fez o teste e não sentiu nenhuma resistência – entrei no chuveiro e chorei por 10 minutos. Naquele momento, pensei mesmo: ‘Está rompido’.”
“Quando fiz uma ressonância magnética no dia seguinte e recebi a boa notícia [de que não era uma ruptura do ligamento cruzado], ficou mil por cento claro para mim que estava tudo acabado. Não conseguia imaginar nada pior do que estar ansioso pela vida – ser independente, sair de férias, passar tempo com meus filhos – apenas para então ter que aceitar minha terceira ruptura do ligamento cruzado.”
Uma carreira de sucesso nos maiores clubes da Alemanha
Sule se despede do futebol após uma carreira marcada por grandes conquistas com o Bayern e um papel de destaque no BVB. Desde que chegou ao Dortmund vindo do Bayern em 2022, o zagueiro disputou 109 partidas pelo clube. Durante esse período, ele se tornou uma presença constante no elenco e desenvolveu uma forte ligação com o clube e sua torcida.
“O que vivi no meu primeiro ano, quando quase ganhamos o campeonato – a noite no hotel, a caminhada até o estádio. O que senti naquele momento, eu só tinha sentido uma vez antes, antes da minha primeira partida profissional – o nervosismo, a emoção”, explicou ele. “Aquele foi um dos momentos mais intensos que já vivi, antes do jogo contra o Mainz. Não sei se algum dia voltarei a me sentir assim na vida – com toda aquela adrenalina.
"Quando olho para trás, para os meus quatro anos em Dortmund, houve tantos momentos que realmente aproveitei. As brincadeiras no vestiário, o estádio – estamos falando de 80 mil pessoas aqui. Os torcedores sempre me receberam calorosamente. Vou sentir muita falta dessa época. Como me senti em casa aqui. No meu primeiro dia, percebi como são as pessoas em Dortmund: abertas, calorosas, honestas. Senti uma enorme conexão com isso. Meus filhos frequentam a creche aqui. É realmente muito difícil para nós partirmos.”
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A vida além do futebol
Sule planeja agora se dedicar à vida longe das exigências do futebol profissional. O zagueiro indicou que passar mais tempo com a família e desfrutar de liberdade pessoal foram fatores decisivos para sua decisão.
Após anos competindo no mais alto nível do futebol europeu, Sule encerrará sua carreira ao final da atual temporada. Durante sua carreira como jogador, ele conquistou uma Liga dos Campeões, cinco títulos da Bundesliga, uma Supercopa da UEFA, dois títulos da DFB-Pokal, uma Copa do Mundo de Clubes e quatro títulos da DFL-Supercopa — todos conquistados enquanto jogava pelo Die Roten. O zagueiro também disputou 49 partidas pela seleção alemã e venceu a Copa das Confederações de 2017.