"Fui para o chuveiro e chorei por 10 minutos" - Ex-jogador do Bayern de Munique, que conquistou a Liga dos Campeões com o gigante bávaro, anuncia a aposentadoria com apenas 30 anos

Sule se despede do futebol após uma carreira marcada por grandes conquistas com o Bayern e um papel de destaque no BVB. Desde que chegou ao Dortmund vindo do Bayern em 2022, o zagueiro disputou 109 partidas pelo clube. Durante esse período, ele se tornou uma presença constante no elenco e desenvolveu uma forte ligação com o clube e sua torcida.

“O que vivi no meu primeiro ano, quando quase ganhamos o campeonato – a noite no hotel, a caminhada até o estádio. O que senti naquele momento, eu só tinha sentido uma vez antes, antes da minha primeira partida profissional – o nervosismo, a emoção”, explicou ele. “Aquele foi um dos momentos mais intensos que já vivi, antes do jogo contra o Mainz. Não sei se algum dia voltarei a me sentir assim na vida – com toda aquela adrenalina.

"Quando olho para trás, para os meus quatro anos em Dortmund, houve tantos momentos que realmente aproveitei. As brincadeiras no vestiário, o estádio – estamos falando de 80 mil pessoas aqui. Os torcedores sempre me receberam calorosamente. Vou sentir muita falta dessa época. Como me senti em casa aqui. No meu primeiro dia, percebi como são as pessoas em Dortmund: abertas, calorosas, honestas. Senti uma enorme conexão com isso. Meus filhos frequentam a creche aqui. É realmente muito difícil para nós partirmos.”