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"Fui para casa e fiz um churrasco!" - Mikel Arteta soube que o Arsenal havia conquistado o título da Premier League pelo filho, já que o técnico decidiu não assistir ao empate decisivo do Manchester City com o Bournemouth
Por que Arteta não participou das comemorações
O Arsenal pôs fim a um jejum de 22 anos e conquistou o título da Premier League na noite de terça-feira, mas o artífice desse sucesso não estava presente no centro de treinamento do clube. Enquanto os jogadores explodiam de alegria em London Colney ao ver o Manchester City perder pontos contra o Bournemouth, Arteta já havia decidido voltar para casa e afastar-se daquele ambiente de alta pressão.
“É uma das melhores sensações que já tive”, disse o técnico do Arsenal. “Eu deveria estar aqui, no centro de treinamento, assistindo ao jogo com os rapazes e a comissão técnica, porque era isso que eles queriam — mas não consegui. Acho que 20 minutos antes do jogo tive que sair. Não consegui trazer a energia que queria e, no fim das contas, era o momento deles de assistir juntos e serem eles mesmos.”
- AFP
Um momento especial com o filho
Em vez de ficar grudado na tela da televisão, o técnico basco concentrou-se na vida familiar assim que soou o apito final da partida do City. Arteta explicou que queria que os jogadores tivessem seu próprio espaço para comemorar o resultado de anos de trabalho árduo, o que resultou em uma forma de comemorar a vitória de maneira única e pessoal por parte do próprio treinador.
“Fui para casa, saí para o jardim e fiz um churrasco, e não assisti a nada disso. Eu só ouvia alguns barulhos na sala e, de repente, a mágica aconteceu. Meu filho mais velho abriu a porta do jardim, começou a correr em minha direção, me deu um abraço e disse: ‘Somos campeões, papai!’ Foi lindo”, revelou Arteta.
"Eles tinham que ser eles mesmos"
A conquista marca um momento histórico para os Gunners, que não saboreavam a glória na primeira divisão desde a equipe dos “Invincibles” de Arsène Wenger, em 2004. Após três temporadas consecutivas como vice-campeões, a equipe de Arteta finalmente cruzou a linha de chegada para levar o Arsenal de volta ao topo do futebol inglês.
“Foi o momento da equipe”, enfatizou ele. “Eles precisavam ser eles mesmos. Se eu estivesse lá, não acho que teria sido a mesma coisa. Acho que eles aproveitaram o momento. Tivemos nosso momento juntos algumas horas depois. Seu celular fica bem diferente quando você termina em segundo lugar e quando você vence! Isso é esporte. É uma grande lição de vida também, porque as margens são tão pequenas que tudo pode acontecer.”
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Dupla conquista à vista
Com o troféu da Premier League finalmente conquistado, a temporada do Arsenal está longe de terminar, já que o time busca uma histórica dobradinha. Os campeões devem enfrentar o Crystal Palace em sua última partida do campeonato neste fim de semana, antes de voltarem sua atenção para o grande confronto contra o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões.
Arteta continua humilde diante da magnitude da conquista da Premier League e da reação da torcida mundial. “Quando você consegue isso, percebe o quão imenso é, o quão importante é para tantas pessoas. Tudo o que tenho visto de nossos torcedores em diferentes países é muito bom”, acrescentou o técnico, enquanto o clube se prepara para suas duas últimas partidas de uma campanha notável.