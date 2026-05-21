O Arsenal pôs fim a um jejum de 22 anos e conquistou o título da Premier League na noite de terça-feira, mas o artífice desse sucesso não estava presente no centro de treinamento do clube. Enquanto os jogadores explodiam de alegria em London Colney ao ver o Manchester City perder pontos contra o Bournemouth, Arteta já havia decidido voltar para casa e afastar-se daquele ambiente de alta pressão.

“É uma das melhores sensações que já tive”, disse o técnico do Arsenal. “Eu deveria estar aqui, no centro de treinamento, assistindo ao jogo com os rapazes e a comissão técnica, porque era isso que eles queriam — mas não consegui. Acho que 20 minutos antes do jogo tive que sair. Não consegui trazer a energia que queria e, no fim das contas, era o momento deles de assistir juntos e serem eles mesmos.”