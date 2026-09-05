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'Fui muito claro!' - Roberto De Zerbi mantém afirmação sobre a Bola de Ouro de Mykhailo Mudryk após reencontro no Tottenham
Reencontro com um ex-treinador
De Zerbi manteve com firmeza sua previsão ousada de que Mudryk é capaz de ganhar a Bola de Ouro. A dupla se reencontrou recentemente depois que Mudryk se juntou ao Tottenham no último dia da janela de transferências.
Mudryk chegou ao Tottenham por empréstimo de uma temporada vindo do rival londrino Chelsea. Segundo relatos, o Tottenham tem a opção de tornar a transferência definitiva por £ 75 milhões no próximo verão, caso ele impressione. A mudança faz o ponta ucraniano voltar a trabalhar sob o comando de De Zerbi. Eles já haviam trabalhado juntos no Shakhtar Donetsk, onde Mudryk se firmou pela primeira vez como um dos jovens talentos mais empolgantes da Europa.
De Zerbi esclarece sua declaração ousada
De Zerbi inicialmente apontou o ponta como candidato à Bola de Ouro durante sua passagem pelo Brighton, pouco antes de Mudryk concluir sua enorme transferência para o Chelsea. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo atacante na Inglaterra desde então, o técnico italiano continua totalmente convencido de sua habilidade natural.
"Passamos uma temporada muito particular juntos no Shakhtar", afirmou De Zerbi, em declaração reproduzida pela ESPN. "Quando a guerra começou, estávamos juntos. E quando falei sobre a Bola de Ouro, fui muito claro. Talvez meu inglês não seja tão bom, mas fui muito claro porque estava falando sobre o potencial do jogador. O potencial do jogador pode ser o mesmo e pode confirmar a previsão ou não."
Um desafio crucial aguarda o ponta
Mudryk em grande parte não conseguiu justificar o investimento de €100 milhões que o Chelsea assumiu em janeiro de 2023. De Zerbi reconheceu as dificuldades recentes do jogador de 25 anos, que incluíram uma longa ausência do futebol de elite após uma suspensão.
"Até agora, ele teve muitos problemas", acrescentou De Zerbi. "O último problema, a suspensão por qualquer que tenha sido o problema, mas o [desfecho] é claro. E agora o desafio dele é respeitar todas as suas qualidades, porque ele é um grande jogador.
"Ele tem de terminar esta temporada da maneira certa, sem muita pressão, mas este é o momento certo para ele mostrar [sua capacidade], porque, se o Chelsea pagou €100 milhões há quatro anos... Acho que eles contrataram muitos jogadores muito, muito grandes e, para gastar €100 milhões, acho que pensaram muito bem nas qualidades de Mudryk."
- AFP
De volta ao gramado
O foco imediato de Mudryk é voltar aos gramados e recuperar o ritmo de jogo. Dada sua recente falta de minutos, De Zerbi admitiu que não sabe ao certo quando o jogador emprestado estará totalmente pronto para ser titular em uma partida da Premier League.
No entanto, os torcedores do Tottenham podem ter um breve vislumbre de sua nova contratação muito em breve. De Zerbi confirmou que Mudryk está pronto para jogar entre 15 e 30 minutos no confronto deste sábado contra o Nottingham Forest.
Se o ucraniano conseguir reencontrar sua melhor forma sob o comando de seu antigo mentor, o Spurs pode muito bem ativar sua lucrativa opção de compra. Por enquanto, a prioridade continua sendo simplesmente recolocar sua carreira nos trilhos.
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