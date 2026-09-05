Mudryk em grande parte não conseguiu justificar o investimento de €100 milhões que o Chelsea assumiu em janeiro de 2023. De Zerbi reconheceu as dificuldades recentes do jogador de 25 anos, que incluíram uma longa ausência do futebol de elite após uma suspensão.

"Até agora, ele teve muitos problemas", acrescentou De Zerbi. "O último problema, a suspensão por qualquer que tenha sido o problema, mas o [desfecho] é claro. E agora o desafio dele é respeitar todas as suas qualidades, porque ele é um grande jogador.

"Ele tem de terminar esta temporada da maneira certa, sem muita pressão, mas este é o momento certo para ele mostrar [sua capacidade], porque, se o Chelsea pagou €100 milhões há quatro anos... Acho que eles contrataram muitos jogadores muito, muito grandes e, para gastar €100 milhões, acho que pensaram muito bem nas qualidades de Mudryk."